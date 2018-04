Nokia skončí bledě, zbudou jí jen laciné mobily, tvrdí ruský odborník

Murtazin prohlašuje, že manažerské špičky z Microsoftu mají v nejbližší době uskutečnit jednání s jejich protistranami ve finské Nokii. Důvodem je diskuse o možném převzetí divize takzvaných chytrých telefonů. Dohoda by podle Murtazina patrně zahrnovala i jednu či dvě továrny na výrobu mobilů.

Informace následně zveřejnil finský deník taloussanomat.fi. Podobné spekulace se objevují už od poloviny loňského roku, v posledních týdnech ale zesilují. Reagují i akcie společnosti. Ty vytrvale klesají už několik let, za poslední půlrok pak jejich hodnota klesla na polovinu. Výjimečný mírný nárůst nastal jen krátce po uvedení nových modelů s operačním systémem Windows Phone od Microsoftu na konci října. Ale od té doby cena akcií opět klesá.

Vývoj hodnoty akcií společnosti Nokia za poslední rok

Novinář dále spekuluje, že dohoda by mohla být finalizována během druhé poloviny letošního roku. Zároveň by podle něj ze své funkce odstoupil současný šéf Nokie Stephen Elop a vrátil se zpátky do Microsoftu, kde dříve pracoval.

Murtazin je šéfredaktorem serveru Mobile-review.com, a ačkoliv se jeho spekulace ne vždy vyplní, už mnohokrát měl pravdu. Pro Microsoft by divize chytrých telefonů Nokie byla krom jiného klíčová kvůli mnoha cenným patentům, které Finové drží. Ale značku Nokia Microsoft nechce, říká Murtazin.

Pokud by byl obchod uskutečněn, Finům by zůstala "pouze" divize obyčejných mobilních telefonů, pravděpodobně včetně skomírající platformy Symbian (dnes už jen Nokia Belle). Ve vlastnictví Nokie má být i společnost Nokia Siemens Networks, vyvíjející zařízení pro telekomunikační sítě, a dále také dceřiná firma Navteq, která se zabývá prodejem digitálních mapových databází pro navigační systémy.

O převzetí Nokie Microsoftem se spekuluje už od konce devadesátých let. Tehdy analytici předpovídali, že investice amerického giganta do vybraného hráče na telekomunikačním trhu je takřka nutnost.