SUX - dost bezpečný hovor za 10 tisíc

Nejen ti, kteří mají statisíce korun na nákup GSM telefonů s přidaným šifrováním, si mohou dopřát hovor, který hned tak někdo neodposlechne. Stačí k tomu malá krabička s názvem Sux, která se zapojí mezi osobní hands-free a mobilní telefon. Aby tento způsob komunikace měl smysl, je samozřejmě nutné, aby druhý účastník hovoru měl také šifrovací zařízení.

Samotné zařízení izraelské provenience se ukrývá v černé plastové krabičce o rozměrech 50x20x55 milimetrů a funguje na 6V baterii do fotoaparátu. Na protilehlých stranách krabice jsou vstupy pro konektory z hands-free a z mobilu. Zasunutím konektoru do otvoru s popiskou „Ear on/off“ se zařízení uvádí do chodu.

Přídavný šifrátor hovorů pracuje s pevným algoritmem, je to však zařízení kvalitativně lepší než obyčejný scrambler. Zařízení samozřejmě musí být synchronizovaná, což zajišťuje číslo na boku každé krabičky. Pokud čísla souhlasí, budou si šifrátory rozumět a jejich majitelé se budou moci nerušeně bavit. O klidný hovor se totiž kromě samotného šifrování postará i to, že hovor vedený přes Sux se pro případného odposlecháře tváří jako datové volání, ač ve skutečnosti o datové volání nejde. Spojení pak není zatíženo zpomalením, jak tomu může být u bezpečnostních systémů pracujících s datovými přenosy.

Zařízení je jistě dobrý nápad, který je navíc relativně dostupný. Důležitým negativem Suxu však je snížená kvalita hovoru, který vyžaduje opravdu nastražené uši. Relativní bezpečnost hovoru si tak v tomto případě zjevně vybírá svou daň. Ten, kdo šifrátor potřebuje, musí mluvit pomalu a zřetelně a některé věty občas zopakovat.