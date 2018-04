Mercedesy mezi sportovními chytrými hodinkami. Barevný displej kryje safír

Ačkoli nabídka Suunto čítá několik modelových řad, jejichž hodinky disponují vestavěnou navigací a zároveň jsou spárovatelné s telefonem, model Spartan Ultra je jistým mezníkem.

Jde totiž o vůbec první model hodinek s barevným displejem, který je navíc dotykový. Výrobce v minulých dnech prozradil i jeho parametry, které tajil téměř celé dva měsíce, tedy od letmého představení celé modelové řady zkraje června. Ačkoli jsme odhadovali, že panel bude stejně jako u hodinek Moto 360 nebo Galaxy S2 od Samsungu kruhový, nakonec je ve spodní části zploštělý. Jeho rozlišení je totiž 320 × 300 obrazových bodů.

Jeho velikost sice neznáme, ovšem ze znalosti průměru celého pouzdra, které je 50 mm, odhadujeme 1,4 až 1,6 palce. Suunto takto velké hodinky dělá běžně a větší pouzdro skýtá více prostoru pro displej a tím i zobrazované informace, což je u hodinek tohoto typu zásadní.

Spartan Ultra tedy mají barevný dotykový panel a umí se spojit s telefonem s Androidem nebo iOS. Přesto to nebudou úplně typické chytré hodinky, které byste mohli plnit nejrůznějšími aplikacemi. Suunto používá vlastní rozhraní, jehož možnosti uzpůsobení budou značně omezené.

To ale nemusí vadit. Hodinky totiž cílí především na sportovce, kterým jsou připraveny pečlivě mapovat nejrůznější fyzickou aktivitu. Výrobce hovoří o podpoře 80 nejrůznějších sportovních aktivit. Výhodou je vestavěná GPS, takže si hodinky zcela vystačí i bez telefonu a nebudou na něm tolik závislé. Dá se říci, že to jsou jedny z mála podobných hodinek, které lze plnohodnotně používat i bez smartphonu. Srovnatelné by mohly v tomto ohledu být asi jen Fénix 3 od Garminu.

Jistě, známe hodinky, které se tváří jako klasická časomíra, ale slouží i jako krokoměr, případně strážce spánkové aktivity (např. Withings Activité). Ovšem Suunto Spartan Ultra rozhodně jako klasické hodinky nevypadají. Na dostupných fotkách jsou to totiž typické chytré hodinky.

Polyamid, plast i safír

Displej navíc kryje odolné safírové sklo, přislíbena je dobrá čitelnost i široké pozorovací úhly. Na pravém boku pouzdra je trojice mechanických tlačítek pro lepší ovládání mokrými prsty, na které nemusí displej tak dobře reagovat.

Pouzdro tloušťky 17 mm je zhotoveno z polyamidu, který má být pro větší pevnost vyztužen skleněnými vlákny. Luneta obepínající sklo je pak ocelová nebo z titanu třídy 5. Celková hmotnost hodinek je 77 nebo 73 gramů. Titanová verze je pochopitelně ta méně hmotná.

Výhodou je 100m stupeň voděodolnosti. S těmito hodinkami se tak nebudete muset bát vydat hlouběji pod vodní hladinu, což u drtivé většiny chytrých hodinek prostě nepadá v úvahu. Jejich odolnost vůči vodě totiž obvykle končí stupněm krytí IP67/68, a to jednoduše na žádné vodní hrátky není.

Podobně jako další modelové řady hodinek Suunto, které lze spárovat se smartphonem (Ambit3, Traverse, Kailash), budou i Spartan s telefonem spolupracovat skrze vlastní aplikaci Suunto Movescount, která se dočká vylepšení.

Chytré hodinky je nutno poměrně často dobíjet, stejně jako u smartphonu ale záleží na způsobu používání. O výdrži Spartan Ultra jsme nedávno věděli jen tolik, že bude konkurenceschopná. Finové ji už ale konkretizovali: v případě, že bude GPS sbírat vaše souřadnice každou sekundu, hodinky vydrží 18 hodin. Při méně přesném nastavení GPS se výdrž zvedne na 26 hodin. Výdrž při běžném používání však ukáže leda podrobný test.

Na trhu v srpnu

Spartan Ultra budou k dispozici v kvartetu základních provedení, kdy dvojici barev All black a Stealth s titanovou lunetou za 749 eur (20 600 Kč) doplní tandem dvojice provedení, jejichž luneta bude s běžnější nerezové oceli s cenovkou 649 eur (asi 17 800 korun). Řemínek bude ve všech případech gumový s trnovou přezkou, lišit se bude jen barva.

Za příplatek cca 1 400 Kč bude k dostání verze se snímačem srdečního tepu. Zpočátku jsme očekávali, že by senzor mohl být integrovaný, ovšem dnes už víme, že za příplatek klient získá pouze samostatný hrudní pás.