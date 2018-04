SÚS se jen tak neobhájí

Problematika zamýšlené trunkové sítě SÚS zaujala nejen laické čtenáře, ale i odborníky a profesionály v oboru. Jak jsme předpokládali, nedal včerejší dopis spát Sdružení provozovatelů hromadných radiových sítí (SPHRS). Stanovisko tajemníka tohoto sdružení, přinášíme v plném znění, mimo jiné i proto, že SPHRS se snažilo na plány SÚS upozorňovat již dva ministry. Přesto, že Sdružení předkládalo ministru Peltrámovi velmi konkrétní a velmi výmluvné materiály, nestalo se nic a SÚS si vesele plánovalo svoji síť.

V Praze 15 prosince 1999

Vážený pane,

Se zájmem jsem si přečetl Váš článek "Radiová síť pro sypače silnic bude stát stamiliony. Luxus nebo nezbytnost?" a také "Stanovisko SUS" od technického ředitele ing. Vladimíra Vorla.

Nejspíš by bylo možné polemizovat nejen s panem Tunkrem, ale i s panem technickým ředitelem prakticky o všem co uvádějí, ale to by byla diskuse natolik odborná, že by mnoho Vašich čtenářů asi nezajímala.

Přesto jsem se rozhodl reagovat na tu část dopisu ing. Vorla, která se úzce dotýká provozovatelů hromadných radiových sítí.

Sdružení Provozovatelů Hromadných Radiových Sítí (SPHRS) ve svých řadách sdružuje většinu provozovatelů HRS, kterým byla vydána licence na poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím HRS. Proto mohu s určitostí říci, že si SÚS nikdy nevyžádaly od nikoho z našich členů podklady o pokrytí území ČR radiovým signálem hromadných sítí našich členů. Právě tak nikdy nepožadovaly od našich členů údaje o zpoplatnění služeb. Proto mi není jasné, na základě jakých údajů byla "otázka vhodnosti využití existujících komerčních sítí hodnocena velmi zodpovědně". Pokud podkladem byla již zmiňovaná práce firmy Delta Consult, pak je na místě říci, že tato práce především v oblasti komerčních HRS (ale nejen v té) obsahuje nepřesné, až tendenční údaje.

Pan ing. Vorel uvádí, že hlavním důvodem pro rozhodnutí o budování vlastní sítě byla:



"administrativně - legislativní náročnost", ale právě ta je vysoká právě při budování vlastní sítě především v oblasti vytipování umístění jednotlivých částí infrastruktury, projednání a uzavření nájemních smluv, zpracování podkladů pro kmitočtová řízení na Českém telekomunikačním úřadu, samotné kmitočtové řízení a další. V případě využití stávající komerční HRS je administrativní náročnost pouze v uzavření smlouvy s provozovatelem sítě a pravidelné úhradě faktur za služby. To jistě každý z čtenářů zná z využívání služeb EuroTelu a RadioMobilu.

"odkázanost na více provozovatelů" - rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu mohou provozovatelé HRS (a také tak činí) uzavírat tzv. roamingové dohody, což umožňuje využívat komerčních HRS jiných provozovatelů prostřednictvím smlouvy uzavřené s jedním z nich. Opět toto všichni čtenáři znají ze sítí operátorů GSM. Není přece nutné při cestě do zahraniční uzavírat smlouvu se zahraničním operátorem, k tomu slouží roamingová dohoda mého operátora!

"obtížná technická slučitelnost rozdílných systémů" - slučitelnost obou provozovaných systémů není možná. Na území ČR jsou provozovány dva standardy HRS - MPT 1327 a SMARTNET II. Vzhledem k tomu, že ředitelství SUS pro svoji potřebu vytipovalo standard MPT 1327, potom je vhodné mluvit o tom, že infrastrukturu tohoto standardu provozuje většina operátorů HRS. Protože licence na poskytování služeb prostřednictvím HRS byly vydány tři na každé území (územím je myšleno bývalý kraj) jsou na všech územích zastoupeni provozovatelé HRS ve standardu MPT 1327.

"horší pokrytí území signálem" - je ve spojení s vyhodnocením poněkud irelevantní, protože hustota infrastruktury ve vztahu k pokrytí území je záležitost provozovatele, nikoliv uživatele. Provozovatelé radiotelefonu GSM mají mnohonásobně hustší síť infrastruktury a není to důvodem k tomu, aby jejich služby nikdo nevyužíval. Relevance kmitočtového pásma je tedy pouze v oblasti výběru vlastní infrastruktury, i když pouze okrajová.

"obtížné zajišťování priorit" - vzhledem k tomu, že ředitelství SÚS, při zhodnocování způsobů řešení komunikace, rozhodlo pro hromadnou síť, potom zajisté ví, že možnost přidělování priorit radiostanicím v hromadné síti je standardní. Totéž platí p flexibilitě. Zajišťování bezporuchového provozu v normální i krizové situaci je v komerčních HRS podstatně vyšší, protože na kvalitě a bezporuchovosti provozu je provozovatel komerční HRS existenčně závislý. Myslím, že řídit se v současné době zásadou "naše starosti na naší hlavu" je poněkud zastaralé a drahé.

S pozdravem

Václav Košťál

konzultant v oboru radiokomunikací

tajemník SPHRS



