Surfař tělem i duší – recenze Sony Ericssonu G502

Sony Ericsson v poslední době chrlí jeden telefon za druhým a marně čekáme na kousek, který by skutečně na první pohled zaujal. Chvíli to sice trvalo, ale dnes recenzovaný přístroj si vás získá minimálně velmi líbivým vzhledem, který není natolik výstřední, aby si ho nemohl pořídit běžný smrtelník. Několikrát na nás podobným způsobem zapůsobily telefony ze série Walkman, kde většinou dříve měly kousky s netradičním vzhledem svoje útočiště.

Jelikož písmeno G v označení telefonu značí Generation Web, můžete se připravit mimo jiné na plnou datovou výzbroj. Chybí pouze wi-fi, které do střední třídy proniká jenom hodně těžko a první vlaštovkou byla v tomto ohledu teprve Nokia 6300i. Souboj ve střední třídě to však bude hodně těžký, protože v této cenové kategorii se nacházejí některé přístroje Nokia Series 60. Jak je model G502 na tento střet připraven, se dočtete v následující recenzi.

Nejbližší konkurenti jednak z vlastní stáje (K660i), daleko chytřejší Nokia 6120 a úhlavní nepřítel v podobě Nokie 3120 Classic.

Stručná charakteristika: Přestože se Sony Ericsson G502 svými datovými funkcemi zaměřuje především na brouzdání po internetu, hodí se i jako módní doplněk či přehrávač MP3.

Vzhled a konstrukce – nepřehlédnutelný

Je až k nevíře, jak málo stačí k tomu, abyste s G502 hráli ve společnosti prim. Na co potřebuje Nokia trojúhelníčky po celém těle přístroje, zde obstará několik precizních linek a zejména netradiční klávesnice, o níž bude ještě řeč. Perfektně se podařilo sladit i barvy a černé provedení rozhodně nepůsobí fádním dojmem.

Precizní je zpracování a použité materiály jsou velmi příjemné na omak. Zadní stranu přístroje navíc zdobí drobná vlna u čočky fotoaparátu, která pozvolna přechází do drobného zvrásnění směrem k horní straně telefonu. Jak už bývá smutným pravidlem, čelní strana okolo displeje je opět tvořena velmi lesklým plastem, na němž se zachytávají nejrůznější nečistoty.

Velmi dobře je na tom G502 po stránce rozměrů, které činí 102 x 46 x 14 mm, a pochvalovat si budete především štíhlou linii. Navíc se svojí váhou pouhých 84 gramů se jedná o jednoho z nejlehčích zástupců střední třídy.

Klávesnice a ovládání – vlnky a vlny

Jelikož se celý design telefonu nese ve znamení vln, "ušetřena" nebyla ani klávesnice. Zpočátku jsme sice byli na rozpacích, po čase jsme si však zvykli a naopak jsme si alfanumerickou část nemohli vynachválit. Pocit při vyťukání zprávy je diametrálně odlišný od běžných klávesnic a nejvíce by se dal přirovnat k netradičním úzkým proužkům, které nabídl SE W610i. Navíc nedochází ani k žádným překlepům, a to ani v případě, kdy palcem sklouznete do svislých prohlubní oddělujících jednotlivá tlačítka.

Po velmi příjemné alfanumerické klávesnici však začal relativně dlouhý souboj s kontextovými tlačítky a jejich kolegy umístěnými pod displejem. Každé tlačítko se sice vlní na jinou stranu, ale občas se dá jenom těžko poslepu zjistit, zda vyvíjíte tlak skutečně na správné tlačítko. Důležité je upozornit, že prostřední, rudě podsvětlené, tlačítko slouží výhradně k potvrzování voleb a nejedná se o joystick.

Ovládání přístroje se nijak neliší od jiných přístrojů výrobce a je postaveno na nové platformě A200. Samostatnou animovanou sekci tak kupříkladu získaly multimediální soubory a příznivci značky jistě najdou mnoho drobných vylepšení na všech úrovních. Hlavní menu tvoří jako vždy dvanáct ikon. Další nabídky jsou již pouze textové.

Displej a výdrž baterie – super jemný

Přestože displej nabízí na střední třídu standardní rozlišení 320 x 240 pixelů, byli jsme velmi mile překvapeni jeho jemností. Důvodem jsou nejspíše menší rozměry displeje a za konkurencí o nějaký ten milimetr zaostává. Naopak výtečné je podání a sytost barev (celkem 262 tisíc) a čitelnost na přímém slunečním světle.

G502 neztrácí dech, ani co se týče výdrže baterie - bezmála pět dní čekal málokdo. To vše při zhruba patnácti minutách hovoru, několika odeslaných zprávách a dvou hodinách poslechu MP3. Většina přístrojů střední třídy se dostává maximálně na hranici čtyř dní a při větším pracovním zatížení odcházejí do věčných lovišť klidně už za poloviční dobu. Na G502 však nebyly větší nároky příliš znát a baterie si stále udržovala slušný výsledek.

Telefonní seznam a zprávy – ani do pěti počítat

Oproti starším modelům se navýšila kapacita telefonního seznamu na tisíc kontaktů a sedm tisíc jednotlivých položek. Nechybí samozřejmě vyzváněcí profily a možnost třídit kontakty do skupin. Velmi příjemnou vlastností je možnost zálohovat kontakty na paměťovou kartu. Naopak stále si musíme postěžovat na neschopnost zobrazit kontakty ze SIM karty a paměti telefonu naráz.

Výtky tím však nekončí a editor textových zpráv si opět neporadí s jednoduchou matematikou, jako je počet napsaných zpráv či údaj o tom, do kolika částí bude SMS rozdělena. Slovník T9 umí psát s nebo bez diakritiky přesně podle vašeho přání. Po vzoru kontaktů můžete i zprávy ukládat na paměťovou kartu a nejste již prakticky omezeni žádnými limity. E-mailový klient se nijak neliší od starších modelů. V pravidelných intervalech tak stahuje hlavičky nebo celé zprávy a poradí si s velkými přílohami.

Organizace času a zábava – internet vede

O plné datové výbavě byla již řeč v úvodu, a tak zbývá zmínit propracovaný internetový prohlížeč. Ten je velmi rychlý, dokáže ukládat stránky, nabízí záložky a pracuje v landscape či celoobrazovkovém režimu. Většina uživatelů však nejspíše sáhne po stále populárnějším prohlížeči Opera Mini, která je přeci jenom ještě o stupínek výše.

Z organizačních funkcí zmíníme kalendář s denním/týdenním/měsíčním náhledem, pět opakovaných budíků, jednoduché poznámky a úkoly. Nikoho už rovněž nepřekvapí stopky, kalkulačka nebo paměť kódů. Standardní aplikací se pomalu stávají Google Maps, které vypočítají vaši polohu podle základových stanic BTS.

Hudebnímu přehrávači bychom mohli jenom těžko něco vytknout a kromě třídění skladeb nabízí ekvalizér a další možnosti nastavení. Chválíme dodávaná sluchátka, která se zajisté budou hodit k integrovanému FM rádiu. To dokáže samo najít a uložit dostupné stanice a podporuje RDS. Ačkoliv fotoaparát s rozlišením 2 Mpix nenabízí automatické ostření ani přisvětlovací diodu, výsledné snímky dopadly překvapivě dobře. Neobsahují žádný šum a jsou relativně ostré.

Závěr – solidně našlápnutý mobil