Lumie skončily, Surface Phone se objeví až v příštím roce

O tom, že Microsoft chystá Surface Phone, se spekuluje už dlouho. Jak přibývají informace o konci modelové řady Lumia, tak se jeví příchod Surface Phonu stále reálnější.

O tom, že Microsoft už nevyvíjí žádnou novou lumii, naposledy informuje server WindowsCentral. Důvodů je několik. Microsoft nechá prostor dalším výrobcům, aby připravili vlastní smartphony s posledními mobilními Windows. Nechce jim tedy s lumiemi konkurovat.

Dále se Microsoft zaměří na vylepšení operačního systému Windows 10 Mobile. A zejména si Microsoft bere čas, aby vyvinul konkurenceschopné vlastní smartphony. Tedy pravděpodobně bájný Surface Phone.

Microsoft chystá u systému Windows 10 Mobile dvě velké aktualizace. V létě letošního roku se dočkáme aktualizace Redstone 1 (nyní známé jako Anniversary Edition) a na jaře příštího roku bude aktualizace Redstone 2.

A právě v době uvedení aktualizace Redstone 2 bychom se měli dočkat Surface Phonu. A ne jen jednoho. Existovat mají tři provedení. Běžné provedení doplní verze pro byznys zákazníky a chybět by neměla ani varianta pro ty, kteří chtějí tu nejlepší výbavu.

Co Surface Phone přinese, je zatím záhadou. Dočkat bychom se měli podpory dotykového pera a vylepšena by měla být funkce Continuum. Ze Surface Phonů by měl být po připojení periférií opravdový stolní počítač.

Surface Phone ve všech svých verzích má být bohatě vybavený smartphone. Segment levnějších smartphonů má Microsoft opustit a dát tak prostor dalším výrobcům. Měli by mít větší šanci uspět proti smartphonům v obdobné cenově kategorii se systémem Android.