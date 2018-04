SuperUtility v5 - opravdu super

Po spuštění vám prográmek zobrazí několik hlavních údajů. Jsou to velikost volné paměti, nabití baterií v přesnosti na setiny voltu. Obě tyto hodnoty mají nastaveno obnovování po 2 vteřinách, takže dovedou velmi přesně informovat. U některých Palmů můžete dokonce měnit kritickou mez baterie; kritická mez je ta, při které se Palm vypne.



Na obrazovce dále vidíte sleep time, tedy po jakém čase nečinnosti se Palm vypne.

Kromě standardního nastavení ( u OS4 - 30sec,1,2,3 min) zde můžete nastavit ještě 4, 5, 10 minut a také zamezit vypínání. Pod sleep time je vypsán typ baterie, čas uplynulý od posledního resetu a verze vašeho OS.



Na obrazovce je vedle těchto údajů ještě několik ikonek.



Ikonky

První ikonka vyvolává podrobné informace o zvoleném paměťovém médiu. Pokud však žádnou kartu nemáte bude se informace zobrazovat ve vnitřní paměti. Informace jsou typu číslo karty, jméno karty, výrobce, verze, datum výroby a informace o zabrané, volné a celkové velikosti.



Druhou ikonkou se dostanete do přehledu všech databází, aplikací atp. Seznam je vždy vytvořen z vámi zvolené paměti, takže si můžete přehledně zobrazit i obsah vaší karty.

Seznam má tři sloupce, první je tzv. Backup Bit (BB). Zatrhnuté okénko u každého záznamu uvádí, jestli se má tento záznam zálohovat během HotSyncu. Takto můžete soubory označit a budou se vám zálohovat. Druhým sloupcem je název záznamu. Třetí sloupec je, dalo by se říct, informativní nebo zpřehledňovací. Z menu nad sloupcem můžete vybrat různé údaje, které potřebujete vědět. Jsou to typ, velikost, počet záznamů, přehled BB, umístění RAM/ROM, datum poslední zálohy, datum vytvoření, přehled možností kopírování a datum poslední změny. Celý seznam můžete řadit podle abecedy, typu, data vytvoření, velikosti, a to vzestupně, data poslední zálohy a data poslední modifikace. Ke každému záznamu ze seznamu můžete dostat bližší informace po kliknutí na ikonku otazníku. V novém okně se vám vypíšou všechny informace, které jsem již uváděl výše. Záznamy můžete editovat, mazat, posílat do jiného Palmu a také kopírovat.



Třetí ikonkou se dostanete do obrazovky informaci o HotSyncu. Zde je napsáno jméno zařízení, sériové číslo a na minutu přesné informace o poslední synchronizaci.



Čtvrtá ikonka je ikonka resetu. Tímto můžete váš Palm resetovat. Resetováním se neztratí žádná data, neboť se jedná o jemný reset. Resetováním se ale resetují záznamy o atributech, a tak můžete smazat nějakou databázi nebo záznam, který předtím nešel.



Posledním tlačítkem je Debug. Je určen pro vývojáře pro vstup do bebug módu.



U některých Palmů vybavených nabíjecími bateriemi můžete vidět ještě jednu ikonku, kde se nastavují a zobrazují podrobné informace o bateriích, kdy byly naposled nabíjeny atp.





Souhrnem můžu říct, že je to opravdu superutilitka. Je vhodná především pro uživatele, kteří mají rádi přehled o svém zařízení.



Bohužel, není zadarmo a její funkce je omezena na 30dní. Můžete si ji od firmy Handmark Inc. koupit za 19.99USD.



Utilitka běží na Palm OS 3.0 a vyšším. Prográmek zabírá v paměti 82Kb.