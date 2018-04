A co přidat supertlačítko? Reklamní mágové přišli s nápadem za miliardy

Jen si to představte: podle různých průzkumů průměrně člověk stráví tři hodiny denně zíráním do svého mobilního telefonu. Jenže prodej zboží na internetu tomu neodpovídá. Člověk je zkrátka tvor pohodlný a namísto toho, aby vyplňoval složité objednávkové formuláře na displeji titěrného mobilu, raději přesedne k počítači.

Za prodejem zboží skrze mobilní telefon se přitom skrývá miliardový trh. Vědomi jsou si toho i takoví hráči jako je Google, Twitter, Facebook nebo Pinterest. A už začínají přemýšlet, jak nynější praxi změnit, informoval The New York Times (NYT). Rodí se tak unikátní projekt „supertlačítka“ pro snadný nákup přes mobil.

V praxi by to mělo fungovat zcela triviálně: pod jedním tlačítkem „Buy“ (Kup) se bude skrývat vše, na co jste zvyklí z „plnotučného“ internetu při objednávání zboží na e-shopu. Tedy vyplnění dodacích údajů, čísla kreditní karty a tedy i zaplacení. Zkrátka: jeden stisk a za pár dní je zboží doma.

Uvědomila jsem si, že je to složité

Jedním z těch, kdo „supertlačítko“ propaguje, je Denise Chapmanová, šéfka sandiegské reklamní agentury. Ta si prý spočítala, kolik hodin denně stráví hledáním oblečení či dárků na svém mobilu, ale když přišel čas něco skutečně koupit, beztak raději místo svého iPhonu otevřela obstarožní Dell a objednávkové formuláře pohodlněji povyplňovala skrze počítačovou klávesnici. „Dostala jsem se do bodu, kdy jsem nákupy skrze telefon ani nezkoušela,“ říká Chapmanová.

Právě tento psychologický blok uživatelů telefonů se řada firem snaží odbourat. Nápad na jednoduché nákupní tlačítko přitom není až tak nový, nové je však jeho pojetí. Nákupy jediným klikem totiž už nabízí registrovaným uživatelům Amazon. A právě v registraci má být oproti němu velký rozdíl; nové tlačítko „Buy“ by mělo sloužit jako univerzální prostředník mezi uživatelem a maloobchodníky.

Takový systém ovšem naráží zejména na zabezpečení dat. Je sice běžné, že uživatelé svěřují informace o svých platebních kartách svému telefonu, stále jsou však schované uvnitř aplikací. Dostat taková data univerzálně „na internet“ a přitom je dostatečně zabezpečit je pro technologické giganty už větší problém.



„Je patrné, že nákupní potenciál se přesouvá na displeje mobilních telefonů. Útraty uživatelů však neodpovídají času, který na mobilním webu stráví,“ řekl NYT Andrew Lipsman, viceprezident marketingu z výzkumné společnosti comScore.

Je třeba přesvědčit inzerenty

Univerzální tlačítko „Buy“ by přitom pro velké hráče v čele s Googlem znamenala cestu ze zapeklité spirály klesajících výdělků z reklamy na webu, jelikož mobilní internet, kam se provoz přesouvá, nevydělává tolik. Na displej mobilu zkrátka nenacpete tolik reklam a jejich účinnost se dosud těžko měří. I z tohoto důvodu je mobilní reklama levnější a zejména gigantu jako je Google tak klesají tržby.

Google už navíc oznámil, že jeho vyhledávač lidé letos poprvé častěji navštívili z mobilního internetu než toho plnohodnotného. Podle analytické společnosti eMarketer se navrch letos v USA poprvé očekává hodnota prodané reklamy na mobilním webu vyšší než na plnohodnotném: 12,85 oproti 12,82 miliardy dolarů.

Úkolem dalších let tak je přesvědčit uživatele i inzerenty o jasné vazbě mobilní reklamy a prodeje zboží. Tím by vzrostla také cena mobilních reklamních formátů. Pokud však tlačítka „Buy“ uspějí, vyvstává také podle NYT otázka, co to udělá se samotnými weby maloobchodníků. Ve stínu snadného nakupování přes velké internetové služby by totiž mohla zcela zaniknout autonomie jejich vlastních webů.