Supertenký krasavec z hliníku – recenze Nokia 6500 Classic

Finský výrobce Nokia přichází s dalším modelem telefonu, který se vedle svého klasického číselného označení honosí i slůvkem Classic, což označuje mobily klasické konstrukce. Přístroj s názvem Nokia 6500 Classic byl se svým „kolegou“ 6500 Slide představen již 1. června. Přestože by se mohlo leckomu zdát, že mezi těmito dvěma telefony žádný rozdíl kromě jiného designu není, liší se mnohým – v rámci funkční výbavy je to například rozdílná kapacita vestavěné paměti či například podpora paměťových karet, kterou nabízí pouze verze Slide.

Nokia 6500 Classic spadá do modelové řady Series 40 a své uživatele by si měla najít především díky elegantnímu designu, kvalitní hliníkové konstrukci či velmi tenkému tělu. Pod vcelku obyčejně vypadajícím kabátkem se skrývá poměrně slušná funkční výbava – na začátek jmenujme kupříkladu digitální fotoaparát s rozlišením dvou megapixelů, integrovanou paměť o velikosti 1 GB, mnohobarevný displej či podporu sítí UMTS. Když bychom pominuli absenci operačního systému, který tak jako tak pro řadu Series 40 není typický, mohl by se tento telefon zdáti ideálním. Skutečností, která však pravděpodobně zabrání jeho masivnímu rozšíření, bude pořádně vysoká cena. Až se zdá, že tentokrát Nokia přestřelila.

Katalog mobilů: Nokia 6500 Classic, její vylepšená varianta 6500 Slide a Nokia 6120 Classic

Telefon s velmi tenkým tělem, pevnou konstrukcí a poměrně dobrou funkční výbavou, který zaujme především příznivce elegantního designu. Odradit může naopak poměrně vysokou cenou.

To, co každého na první pohled na Nokii 6500 Classic zaujme, je především velmi tenká konstrukce. Rozměry přístroje jsou totiž 109,8 × 45 × 9,5 milimetrů, což zejména z hlediska hloubky tento telefon zařazuje mezi ty nejmenší. Ani hmotnost není závratně vysoká – 94 gramů vaši kapsu u kalhot rozhodně nijak nezatíží. Když už jsme u konstrukce, budeme se i nadále držet samých superlativů. Celý kryt je vyroben - vyjma krytu baterie - z hliníku a vše díky dokonalému upevnění drží na svém místě. Při předvádění telefonu některým lidem jsme se dočkali otázky, zda s ním tedy můžeme praštit o zem a nic se mu nestane. To je samozřejmě mýlka – hliník může zdokonalit konstrukci nebo zkrášlit celkový vzhled telefonu, za žádnou cenu však nedělá ze zařízení outdoorový, tedy odolný mobil.

Na našem trhu je 6500 Classic nabízena ve dvou barevných variantách – černé a bronzové. My jsme měli k dispozici první jmenovanou a nelze si na ni stěžovat. Černý kabátek působí na kolemjdoucí velmi efektně a spolu se stříbrným rámem kolem displeje a mezi tlačítky klávesnice vytváří opravdu elegantní dojem. I zadní strana telefonu je pochopitelně v černé barvě – vyjma rámu okolo digitálního fotoaparátu. Vedle něj ještě na zadní části nalezneme sekundární reproduktor pro hlasitý odposlech nebo pouštění hudby a také okénko pro blesk. Dokonalý černý odstín má však jeden velký nedostatek – jsou jím všudypřítomné otisky po dotycích vašich prstů. Ani pravidelným a častým očišťováním se nám nepodařilo šmouhy úplně odstranit.

Na telefonu nenalezneme kromě klasické klávesnice žádné jiné postranní tlačítko ani konektor. Přítomna je jen MicroUSB zdířka, do které se zasunuje jak nabíječka, tak například datový kabel. Je však umístěna na horní straně přístroje, což v některých případech způsobuje drobné potíže. Řešení konektoru na spodní straně telefonu – tak, jak je to zvykem u jiných modelů, by bylo dozajista mnohem ergonomičtější.

Klávesnice se žádným způsobem neliší od ostatních Nokií – vedle klasických numerických tlačítek zde nalezneme dvě systémové klávesy, velké potvrzovací tlačítko, okolo nějž jsou rozmístěny čtyři směrové klávesy a také tlačítka se zeleným a červeným telefonem pro přijímání a odmítání hovorů. Červeným telefonem také vypnete nebo zapnete celý přístroj. Malý problém nastane u uživatelů, kteří mají větší prsty a potřebují i trochu znatelnější rozestup mezi jednotlivými klávesami. I my jsme někdy měli problém napsat textovou zprávu bez jediného překlepu.

Displej, ovládání a výdrž – zobrazí 16 milionů barev

Při uvedení na trh se ve všech doplňkových materiálech jako hlavní přednost Nokie 6500 Classic uváděl barevný displej typu TFT, který zobrazí až 16,7 milionů barevných odstínů a jehož rozlišení je 240 na 320 obrazových bodů. Opravdu jsme se na něj těšili – po dlouhé řadě přístrojů s displeji se čtyřmi, čtyřiašedesáti, v některých případech čtvrtmilionem barev jsme očekávali opravdovou kvalitu. Po zhruba týdenním používání, přehrání několika videoklipů i částí filmů jsme se však přesvědčili, že hodnoty opravdu nejsou všechno.

Displej sice nemá vyloženě nějaký nedostatek, zato bychom ho však zařadili k průměru. Pokud telefon srovnáme například se Sony Ericssonem S500i, který zobrazoval „pouhých“ 262 tisíc barev, jednoznačně by na plné čáře vyhrál „kůň“ japonsko-švédské stáje. Barvy jsou sice dostatečně věrné a rastr vcelku jemný, zato ale uživatel ani nemá možnost změnit kontrast či jas. U takto výkonného displeje bychom tuto funkci považovali za samozřejmost. I čitelnost na přímém slunci by mohla být o něco lepší.

Telefon podporuje barevná schémata a motivy, které změní nejen prostředí menu, ale například i tapetu pohotovostního displeje či vzhled spořiče obrazovky. Nokia jich do mobilu sedm přímo předinstalovala. Hlavní menu je základně tvořeno maticí devíti ikon, jejichž pořadí můžete libovolně měnit. K dispozici je ale i možnost pro změnu stylu celé hlavní nabídky – vedle tabulky s popisky si můžete zvolit obyčejný seznam hlavních položek, tabulku bez popisků nebo zvláštní režim záložek, který kombinuje ikony se seznamem.

Ani v tomto modelu Nokia neopomenula možnost aktivního pohotovostního režimu. V menu si jednoduše zvolíte seznam vámi nejpoužívanějších funkcí a vložíte je do nabídky zrychlených voleb. Jestliže se pak budete nacházet na pohotovostní obrazovce, usnadní vám tyto zrychlené nabídky ve formě ikon práci. Pod nimi se navíc ještě může zobrazovat název přehrávané hudební skladby, aktuální položky v kalendáři či vybrané poznámky. Speciální funkce můžete přiřadit i šipce dolů a nahoru. Odezva kláves je rychlá – jen pohyb v menu a vstup do hlavních nabídek (například Galerie, Nastavení či Web) trvá telefonu zhruba jednu sekundu. Je však možné, že v budoucích verzích firmwaru bude tento drobný nedostatek odstraněn. Telefon lze ovládat i hlasem.

V telefonu nalezneme baterii typu Li-ion (830 mAh), se kterou při průměrném používání vydržíte až šest dní. My jsme si s přístrojem „hráli“ velmi intenzivně a nabíječku jsme museli použít až po čtyřech dnech, což jsou vcelku příznivé hodnoty. Je samozřejmé, že například používáním hudebního přehrávače se výsledná doba provozu intenzivně zkracuje.

Telefonování a zprávy – zavoláte si i v 3G sítích

Co se týče telefonování, telefon má samozřejmě interní paměť na kontakty. Je příjemné, že můžete používat zvlášť seznam na SIM kartě, zvlášť v telefonu. Můžete si ale pochopitelně vybrat i kombinovaný model adresáře. Volná kapacita čísel je ale zobrazována pouze procentuálně. Interní seznam je vícepoložkový; k jednomu kontaktu lze přiřadit opravdu velké množství doplňkových informací, k dispozici je také přiřazení určitého obrázku nebo melodie k danému člověku. Nechybí ani skupiny volajících.

Kvality interního i sekundárního reproduktoru jsou naprosto dostačující – během telefonátů jsme nezaznamenali žádný ruch a ani druhá strana hovoru neměla problém s tím, že by nás špatně slyšela. Telefon není pouze triální, ale podporuje dokonce čtyři GSM pásma - 850 / 900 / 1800 / 1900. Dovoláte se s ním tedy i v zámoří. Co je však ještě pozitivnější, Nokia 6500 Classic pracuje i v sítích třetí generace UMTS, a to konkrétně v pásmech o frekvenci 850 a 2100 MHz.

Co se týče zpráv, liší se tento telefon jen maličkostmi od předchozích modelů výrobce. K dispozici jsou vedle klasických SMS i multimediální zprávy či e-mailový klient. Psát lze samozřejmě bez diakritiky. Editor textových zpráv je oproti některým Nokiím přeci jen trochu inovovaný. Vedle základního pole, do kterého vypisujete text a jež se v závislosti na celkové délce textu zvětšuje, nalezneme ve spodní části displeje ještě nabídku doplňků, které lze do zprávy vložit – například poznámku, kontakt z telefonního seznamu a další. Toto je velmi zajímavá vlastnost – k dispozici je totiž i možnost vložení obrázku – jakmile tomu učiníte, automaticky se zpráva změní z textové na multimediální. Samostatný odkaz na novou multimediální zprávu totiž nikde v menu nenalezneme.

Data a organizace – vše potřebné obsaženo

Z datových funkcí jmenujme přenosy HSCSD, GPRS a EDGE třídy 10 (4+2) a také UMTS. Ty využijete v integrovaném xHTML prohlížeči. Internetový prohlížeč však zabudován není a pokud si tak budete chtít zobrazit internet v alespoň trochu čitelné podobě, bude nutné doinstalovat například prohlížeč Opera Mini. S počítačem mobil propojíte pomocí bezdrátové technologie Bluetooth nebo s datovým kabelem, který mimo jiné naleznete již v základním balení spolu s telefonem. Infračervený port nehledejme. U technologie Bluetooth se ale ještě zastavme – podporován je totiž A2DP profil pro stereo poslech hudby na dálku. Je škoda, že když výrobce implementoval tuto funkci, ponechal v telefonu pouze Bluetooth verze 1.2.

Mezi organizačními funkcemi telefonu jmenujme především kalendář s měsíčním, týdenním i denním náhledem, poznámky, opakovaný budík s možností nastavení intervalu mezi opětovnými alarmy či úkolovník. Mezi aplikace, které dále nalezneme v menu Organizér, patří také kalkulačka, odpočítávání či stopky. Nechybí ani hlasový záznamník – doba nahrávání je omezena pouze volnou kapacitou paměti.

Zábava a další funkce – paměť o velikosti 1 GB

V telefonu je předinstalována pětice kvalitních her. Nejvíce nás zaujalo třetí pokračování legendárního titulu Had (Snake) a také hra Golf Tour. Obě dvě jsou zpracovány do trojrozměrného grafického prostředí a jsou jedněmi z mála položek, kde displej doopravdy předvádí své „milionové“ kvality. Další hry nebo aplikace si lze doinstalovat pro platformu Java MIDP 2.0.

V hudebním přehrávači si samozřejmě můžete pustit svou oblíbenou písničku ve formátu MP3. „Empétrojky“ mohou být uloženy pouze v interní paměti telefonu, jelikož paměťové karty podporovány nejsou. Jedinou pozitivní zprávou je, že ona vnitřní paměť disponuje kapacitou o velikosti jednoho gigabajtu (uživatel má ve skutečnosti přístup jen k 920 MB). To je v současnosti poměrně dostačující hodnota. Oblíbené songy si navíc můžete nastavit jako vyzvánění, a to nejen pro příchozí hovory nebo textové zprávy, ale i budík či upomínky v kalendáři.

Hudební přehrávač je zároveň i přehrávačem videa. Filmy a videoklipy sice nejsou trhané, ale že by oplývaly zázračnou kvalitou, se také říci nedá. Zajímavou funkcí je ekvalizér, v němž si můžete veškerý přehrávaný zvuk vyladit přesně podle vašich představ nebo použít některou z předinstalovaných nabídek Pop, Rock, Jazz nebo Klasika.

Abyste svým hudebním vkusem či „nevkusem“ nerušili své okolí, přibalil výrobce do krabice i sluchátka. Ta jsou vedle přídavné šňůrky pro dostatečnou délku „drátu“ opatřena i ovladačem hlasitosti. Nebudeme nadarmo plýtvat slovy, když zdůrazníme, že kvalita těchto sluchátek je opravdu vynikající. Je vidět, že Nokia na zvukových vlastnostech nešetří.

Digitální fotoaparát – bez automatického ostření

Integrovaný digitální fotoaparát má rozlišení dvou megapixelů a lze s ním natáčet i kratší videosekvence. Co nám však velmi vadí, je absence automatického ostření – důrazně apelujeme na všechny výrobce mobilních telefonů, že v době, kdy tyto přístroje začínají konkurovat klasickým fotoaparátům, by mohla být funkce autofocus samozřejmostí. Nedá se však nic dělat, u 6500 Classic si budeme muset vystačit s vlastním zaměřovacím talentem.

Výslednou fotografii lze alespoň trochu vylepšit integrovaným bleskem či funkcí pro vyvážení bílé barvy. Můžeme také použít některý z nabízených efektů; k dispozici jsou nepravé barvy, odstíny šedé, hnědý odstín, negativ a solarizace. Noční režim ale v menu také nenajdeme – fotografování v noci tak nepřipadá příliš v úvahu (viz přiložené fotografie). Budete-li chtít pořídit autoportrét na dálku, poslouží vám funkce samospoušť. Zvuk spouště lze naštěstí vypnout. Video lze pořizovat v maximálním rozlišení 176x144. I přes nedostatky v podobě automatického zaostřování však fotoaparát patří k mírnému nadprůměru – barvy jsou věrné, k dispozici je i kvalitní osminásobný digitální zoom a pořízené snímky budou běžnému uživateli zajisté plně postačovat.

Shrnutí – odradit dokáže cena