Supertenký hudebník podruhé a lépe – recenze Sony Ericsson W890i

Sony Ericsson si dal v případě tenkého mobilního telefonu poměrně hodně načas a model W880i přivedl na trh prakticky jako poslední z konkurentů. Rovnou s ním však udělal poměrně veliký humbuk, protože se přístroj vyznačoval dosti extravagantním designem a vcelku dobrou výbavou.

Katalog mobilů:

Katalog mobilů: Sony Ericsson W890i, jeho předchůdce W880i a tenká Nokia 5310 XpressMusic.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Tenký hudební telefon s kvalitním zpracováním a luxusním vzhledem.

Jenže čas pokročil a model W880i zestárl. Dostal však nástupce, který od něj přebírá anorektické rysy, ve skutečnosti se však posunul o významný kus kupředu. A tak představuje model W890i prozatímní vrchol nabídky „hloupých“ hudebních telefonů výrobce a nabízí poměrně výrazný dotek luxusu a exkluzivity.

Vzhled a konstrukce – zn. Velmi tenké

Oproti svému předchůdci sice W890i v pase pár desetinek milimetru přibral, i tak je jeho tloušťka 9,9 milimetru hodná úcty. Podobně je na tom hmotnost samotného přístroje – opět o pár gramů stoupla, ale 78 gramů jistě nikomu kapsu neutrhne. Tyto ústupky ve fyzických vlastnostech telefonu jsou ale ve prospěch výbavy a především kvality konstrukce.

W890i používá kov ještě ve větší míře, než tomu bylo u W880i, plast najdeme prakticky jen na úzkém pásku na bocích telefonu a kousku jeho zad. Ostatní kryty jsou kovové. Zadní kryt baterie navíc používá nový způsob uchycení pomocí posuvných zámečků. Toto řešení dává telefonu velkou pevnost a navíc se od něj dá očekávat dlouhá životnost, protože při sundavání a nandavání krytu nedochází k opotřebovávání částí, které se starají o jeho uchycení. W890i tak patří mezi nejlépe zpracované tenké telefony.

Co se designu týče, W890i oproti svému předchůdci trochu zcivilněl. Ostré hrany byly zaobleny a rovněž tlačítka nyní nepůsobí jako malé vystupující žiletky. Atraktivní je však vzhled telefonu stále hodně a tak rozhodně není designová změna na škodu.

Změnou jsou také barevná provedení – místo dvoubarevných kombinací má W890i tělo vyvedené vždy kompletně v jedné barvě – na výběr jsou stříbrná a bronzová varianta a oběma to moc sluší. My jsme měli k dispozici stříbrnou verzi. K takovému telefonu se příliš nehodí oranžová barva detailů a tak je na stříbrném těle logo Walkman vyvedeno v barvě zlaté.

Displej a ovládání – stísněný prostor

Displej Sony Ericssonu W890i oproti předchůdci povyrostl také a má tentokrát úhlopříčku 2 palce. Nepůsobí tak v těle telefonu tak utopeně, jako displej předchůdce, přitom stále poskytuje naprosto výborný obraz. Rozlišení 320 x 240 pixelů je na danou plochu stále ještě dostatečně jemné. Displej má poměrně solidní čitelnost na přímém slunci, ale opět dost záleží na použitém barevném schématu – ta tmavá jsou na tom s čitelností hůře. Opět platí, že kromě klasických barevných ikonek si můžete zvolit i grafické schéma s daleko decentněji provedenou grafikou. Nutno přiznat, že k W890i se takové schéma hodí daleko více, než původní.

V několika posledních recenzích nových Sony Ericssonů se poměrně často opakuje sousloví „nová platforma“ A ani zde jej nebudete ušetřeni a již po několikáté vám připomeneme, že nová platforma, na které stojí i W890i, přináší mimo jiné i změnu v ovládání. Opět jde o ústupek směrem od extravagance ke klasice, ale stejně jako v případě designu telefonu musíme konstatovat, že výsledek je dostatečně atraktivní. Ovládání nových Sony Ericssonů se prostě sjednotilo s konkurencí a to je dobře i přes to, že tím telefony ztrácí trochu individualismu. Právě u stylového modelu, jako je W890i, by se mohlo zdát, že může jít o ztrátu citelnou. Ale není tomu tak, individualismu a šarmu má W890i i s klasickými tlačítky pro ovládání hovoru doslova na rozdávání.

Na rozdávání ovšem není zrovna místa na klávesnici. Zatímco displej dostal tolik prostoru, kolik potřeboval, klávesnice se tísní na menší ploše. Tlačítka jsou navíc tentokrát v jednotlivých řadách poměrně slita do jednoho celku, což nepřispívá k dobré orientaci na klávesnici. I kontextová tlačítka a pětisměrná klávesa nepatří k žádným obrům a tak je jasné, že Sony Ericsson W890i nebude vyhovovat uživatelům s rozměrnějšími prsty a milovníkům psaní textových zpráv. Když k tomu přidáme poměrně lehký stisk s ležérní odezvou, je tento osud zcela jasně zpečetěn. Klávesnice prostě pohodlná není a paradoxně se nám zdála lepší u předchůdce. Tam sice měla tlačítka trochu větší zdvih, ale díky svému designu od sebe byla jasně oddělena.

Baterie - tradičně dobrá

Výdrž baterie bývá u Sony Ericssonů vždy poměrně slušná. I W890i se řadí mezi telefony, u nichž si na neustále vybitou baterii stěžovat rozhodně nebudete.

Na druhou stranu, pokud budete využívat jeho funkce opravdu intezivně, telefon vybijete velmi rychle. V praxi se však při běžném používání (hodina mp3 denně, asi 20 minut hovorů, pár SMS a nějaké ty Google Mapy) dočkáte klidně třídenní výdrže.

Telefonování a zprávy – na to jsme zvyklí

V oblasti telefonování a zpráv není o W890i možnost napsat něco, co jsme již nepsali jinde. Telefon má naprosto standardní výbavu, kterou najdeme v řadě mnoha dalších Sony Ericssonů. Samozřejmostí se tak stává vyhledávání v seznamu přímo z pohotovostního displeje pomocí slovníku T9 nebo podpora videohovorů v sítích UMTS. Kvalita zvuku je na standardní úrovni a W890i umožňuje podobně jako ostatní stájoví kolegové široké možnosti individualizace práce s vyzváněcími melodiemi, obrázky u kontaktů a mnoho dalších záležitostí. Samozřejmostí jsou i vyzváněcí profily pomocí kterých lze filtrovat hovory.

Když napíšeme, že adresář má možnost uložit 1000 kontaktů a k nim celkově maximálně 7000 záznamů, rozhodně to nikoho nepřekvapí, protože jde opět o tradiční (a bohužel nesmyslné) omezení. Stejně tak na tom budeme v případě stížností na editor SMS zpráv, který ukazuje odpočet znaků až těsně před koncem psaní zprávy a na další započatou zprávu upozorňuje dost laxně. To vše jsou typické znaky Sony Ericssonů, kterých se tyto telefony zatím nebyly schopny zbavit.

Organizace a data – nejen pro legraci

Sony Ericsson W890i je svým zaměřením především hudební mobil, ale pro práci může být použitelný úplně stejně dobře, jako pro poslech hudby. Nová platforma (a je to tu zase) totiž přináší podporu EDGE, UMTS a HSDPA v jednom těle, což je vlastnost, kterou může předchůdce W880i novince jen závidět.

Výbava v oblasti organizačních aplikací je tradičně bohatá a chybí prakticky jenom převodník měn a jednotek. Najdeme zde paměť na kódy a další užitečné funkce, líbit se bude pro Sony Ericsson tradiční možnost ovládání počítače pomocí telefonu přes Bluetooth.

Po vzoru mnoha jiných stájových kolegů nabízí W890i i výborné zázemí pro práci s internetem. Podpora e-mailů je tradiční, stejně tak jako RSS čtečka nebo prohlížeč NetFront, na Google Maps si však v mobilech Sony Ericsson začínáme teprve zvykat. Aplikace je to jistě užitečná a to i přes to, že pokrytí České republiky není vždy stoprocentní a že ve standardním režimu telefon hledá polohu pomocí informací ze sítě operátora. K telefonu ale můžete připojit i externí GPS modul a pak bude používání Google Maps ještě příjemnější.

Zábava – na plno

Sony Ericsson W890i je ale telefon určený především pro zábavu. To prozrazuje logo Walkman na jeho těle. Hudební přehrávač tak nabízí opravdu bohaté možnosti, na druhou stranu nabízené množství funkcí málokdy využijete na plno a i modely bez walkmaního přehrávače vám budou schopny posloužit prakticky stejně. K W890i ale dostanete paměťovou kartu M2 Micro o kapacitě 2 GB, což je vcelku příjemné množství. U hudebních Sony Ericssonů již delší dobu žehráme na dodávaná sluchátka. Ne že by byla špatná, to ne. Ba naopak. Svou kvalitou patří sluchátka dodávaná k modelům Walkman mezi to nejlepší, co vůbec můžete k mobilnímu telefonu dostat. Jenže již několik let jsou prakticky stejná a tak jim dnes již docela citelně chybí dálkové ovládání.

Z kabelu s redukcí totiž nemůžete ovládat ani hlasitost přehrávání a tak kvůli každému úkonu musíte vytahovat telefon z kapsy. To není zrovna dvakrát pohodlné a zatímco u levného modelu bychom to pochopili, poměrně drahý W890i by si jistě zasloužil v této oblasti posunout o něco dále. Z hlediska pohodlí se nám také úplně nelíbí umístění datového konektoru na boku telefonu, ale možná jde jenom o zvyk.

Krom poslechu hudby se ale můžete s W890i bavit i dalšími způsoby. Telefon nabídne tradiční aplikace Video DJ, Photo DJ a Music DJ pro práci s mediálními soubory, nechybí ani program Music Mate 4, který vám pomůže při vaší vlastní hudební tvorbě. Pro Sony Ericssony je rovněž tradiční aplikace Track ID, která poměrně spolehlivě vyhledá informace o právě hrající písničce. Nechybí ani tři hry – Lumines Block, Sims 2 a Tennis Multiplayer. Ty vás jistě zabaví na dostatečně dlouhou dobu.

Lákavě vypadá i vestavěný fotoaparát s rozlišením 3,15 megapixelu a uživatelským prostředím známým z telefonů s označením Cyber Shot. Jenže chybějící autofokus a přisvětlovací dioda krotí nadšení a výsledné obrázky jsou nakonec spíše zklamáním. S W890i je těžké pořídit ostrou fotografii s minimem šumu, k tomu potřebujete opravdu výborné světlo. Ve většině ostatních případů je pak W890i podprůměrným fotomobilem.

Shrnutí – chyby má, ale na ty nehleďte