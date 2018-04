Superstar od HTC: HD2 oslní obrovským displejem, USB host a možná i kompasem

Model Touch HD byl na světové trhy uveden v listopadu loňského roku a jeho uživatelé, byť jsou většinou docela spokojeni, by přeci jen uvítali jeho nástupce. Tím podle všeho bude právě HTC Leo, který nabídne opravdu obrovský displej úhlopříčky 4,3" palce. Podle dříve zveřejněných videí, na nichž bylo Leo zachyceno, disponuje telefon technologií multitouch; znamená to tedy, že displej rozeznává několik dotyků prstů současně.

Praktickým využitím této technologie je zejména zoom při prohlížení fotek nebo dokumentů, leo navíc dokáže zoomovat i při přehrávání videí. Po iPhonu a HTC Magic tak bude leo dalším multidotykovým telefonem. Použitý zobrazovač je přitom kapacitní a dle slov beta testera je po vzoru nového iPhonu jeho povrch pokryt filmem (zřejmě teflonovým), který zabraňuje jeho snadnému upatlání.

Francouzská společnost Stantum začátkem tohoto roku svou prezentací multidotykového rezistivního displeje signalizovala možný brzký nástup jeho komerčního využití, skutečnost je ale zřejmě jiná a nasazení takových zobrazovačů je v nedohlednu. Právě odporový multidotykový panel by ale příznivci mobilních Windows uvítali více.

Velký displej spolu s gigahertzovým procesorem a nevelkou tloušťkou zařízení slušné výdrži baterie na jedno nabití zrovna nenahrává. Právě očekávaná nízká výdrž se ihned po zveřejnění prvních informací stala terčem dohadů.

Podle zkušeností uživatele B3ler3fonte z fóra XDA-Developers ale přístroj se svěřeným 1 230 mAh akumulátorem hospodaří velmi efektivně a i při plné zátěži údajně vydrží pracovní tempo jeden a půl dne; během této doby přitom telefon přehrál hodinové video, 2 hodiny pak hudbu a celou hodinu byl využíván k prohlížení webu. Test, kterého by se účastnilo vícero zařízení a který by tak měl vypovídající hodnotu, zatím však nebyl proveden.

Další devizou lea, jehož finální označení pravděpodobně bude HTC HD2, by měl být USB host k možnému připojení třeba polohovacího zařízení (klávesnice, myš) nebo externího pevného disku. Telefon by tak mohl svými schopnostmi na cestách nahradit i netbook.

Šťastlivec, který předprodukční verzi lea testuje, dále pěje chválu na dílenské zpracování zařízení, u kterého se údajně nešetřilo kvalitními materiály. Kryt baterie, který tvoří asi polovinu celé zadní strany, by měl být zhotoven z kovu, zbylá část pak z luxusně vyhlížejícího plastu. Celkový dojem je pak v porovnání s modelem HD prý mnohem lepší. Poslední předností, o které se ale v souvislosti s leem hovoří, je vestavěný digitální kompas, jehož přítomnost však tester s přezdívkou B3ler3fonte nepotvrdil.

HTC HD2, které se na fotografiích objevuje s označením PRO.Three, by se mělo na trhu objevit už v říjnu za cenu okolo 800 USD (aktuálně přibližně 13 800 Kč). To považujeme za příliš optimistický scénář, ovšem pokud by se cenu podařilo udržet pod 16 tisíci korunami, radost z toho nebude mít asi jen Apple a další konkurenti.