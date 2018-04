SuperSMS a Paegas Info klíčová slova.

Meziměstské telefonní předvolby

UTO město - vyhledání předvolby města

UTO předvolba - vyhledání města podle předvolby

Mezinárodní telefonní předvolby

MTP země - vyhledání předvolby podle země

MTP předvolba - vyhledání jména země podle předvolby

Jízdní řády autobusů

BUS HHMM DDMMRR #vychozístanice ##cílovástanice - parametry HHMM (hodiny a minuty) a DDMMRR (den měsíc a rok) jsou nepovinné, v takovém případě se hledá nejbližší spojení.

Jízdní řády vlaků

VLAK HHMM DDMMRR #vychozístanice ##cílovástanice - parametry HHMM (hodiny a minuty) a DDMMRR (den měsíc a rok) jsou nepovinné, v takovém případě se hledá nejbližší spojení.

Novinky z Paegasu

PG NEWS - zašle poslední zprávy o akcích Paegasu.

Roamingoví partneři Paegasu

PG ROAM země - zašle seznam roamingových partnerů v zadané zemi.

Programy kin

KINO kódkina - zašle program kina

FILM názevfilmu - zašle seznam kin, kde se hraje zadaný film

Motto dne - citátek

MTTO - v praxi na nic.

Anekdoty

VTP - vybere náhodně jeden vtip z databáze

Rébus hádání písmen tajného slova

REB START vašejméno - zahájení luštění

REB písmeno - zasíláte vámi typované písmeno možnost vypsat si vítězné score jiných lidí atd.

Biorytmy

BIO ddmmrr - zašle biorytmus na aktuální den podle zadaného data narození

BIO ddmmrrnarození ddmmrrpoždované - zašle biorytmus na požadovaný datum dle vloženého data narození.

Kalkulačka

CAL výraz - lze používat obvyklé matematické výrazy a funkce ACOS, ASIN, ATAN, COS, COSH, EXP, FACT, LOG, LOG10, PI, RND, SIN, SINH, SQR, SQRT, TAN, TANH

Výběr z tisku

TISK POL - politické zprávy

TISK ZAHR - zahraniční zprávy

TISK EKO - ekonomické zprávy

TISK SPORT - sportovní zprávy

Aktuální zpravodajství

NEWS - zprávy ČTK

SPORT - sportovní výsledky

TECHNET - technické zprávy TechNetu

MOBIL - zpravodajství Mobil serveru

(u posledních dvou lze použít parametry posunu).

Předpověď počasí

POC - předpověď pro Českou republiku

POC PHA, STC, SC, VC, JC, ZC, SM nebo JM - předpověď pro jednotlivé regiony

Svátky

SVA - kdo má svátek dnes

SVA+ a SVA++ - kdo má svátek zítra a pozítří

SVA ddmm - kdo má svátek v zadaný den a měsíc

SVA jméno - kdy má zadané jméno svátek

Kalendář

KAL ddmmrr - informace o zadaném dni

KAL ddmmrr ddmmrr - kolik dní je mezi těmito dvěmi zadanými dny.

Kurzy měn

KURZ - kurzy deseti hlavních měn

KURZ měna - kurz této zadané měny

KURZ měna1 měna2 - křížový kurz dvou měn

Kurzy akcií na trhu RM-Systému

RMS bic - najde aktuální kurz akcie podle jejího BIC (osmiznakový identifikační kód akcie)

Katalog firem Edit

EDIT #jménofirmy ##město ###oborčinnosti ####IČO #####telefon - vyhledá firmu splňující uvedená kritéria

Obchodní rejstřík

ICO ičo - vyhledá informace o firmě podle jejího IČO

Plátci DPH

DHP dičo - informace o plátci DPH

Poštovní směrovací číslo

PSC město - najde PSČ města

PSC psč - najde město podle PSČ

Slovník

SLO směr slovo - přeloží slovo v zadaném směru překladu (CA - z češtiny do angličtiny, AC - opačně, CN - z češtiny do němčiny, NC - z němčiny do češtiny)

Služby e-mailu

EMAIL ZAP jmeno.prijmeni - zapne vaši emailovou schránku a nastaví adresu na jmeno.prijmeni@sms.paegas.cz - pokud nezadáte jmeno.prijmeni, je adresa +420603xxxyyy@sms.paegas.cz - tu máte v každém případě. EMAIL VYP - zruší vaši emailovou adresu. Pozor, může si ji aktivovat někdo jiný a vy ztrácíte svoje jméno!

Poslání e-mailu z mobilu #info@mobil.cz Hi, World! - odešle e-mail Hi, World! na adresu info@mobil.cz

Poslání zprávy na pagery Operátor

OP číslopageru textzprávy - šestimístné číslo pageru a text zprávy, funguje pouze pro pagery Operátor.

Prohlížení WWW stránek

NET www.mobil.cz - podíváte se na hlavní stránku Mobil serveru