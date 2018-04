Supersběratel loví mobily i v koši a nabíjí je 14 dní

Ondřej se stal sběratelem poměrně jednoduše. "Jako svůj první mobilní telefon jsem dostal od rodičů za vysvědčení Sagem MC 920. Všichni kolem měli Nokie 3110 nebo 5110 a já jim je záviděl. Jejich telefony měly mnohem lepší displej a hlavně, byla to móda a já byl out. Tak jsem si říkal, že se o té své značce alespoň něco dozvím, a začal hledat na internetu."

Původně nenáviděný telefon ho nakonec zaujal. "Docela mě uchvátilo, co všechno umí. Že k němu lze přidávat a odblokovávat různé funkce, například v servisním menu."

sběratel sagemů Jméno: Ondřej Novák Věk: 24 let Bydliště: Praha Studuje Technickou fakultu ČZU

Jeho pokoj je Sagemu doslova plný. Ve vitrínách jsou vyskládané telefony, v krabicích odpočívají stovky krytů, tlačítek a změť nejrůznějších kabelů. Na posteli je dokonce rozložený pracovní oblek z továrny s logem značky. Nabízí se otázka, kolik to všechno stálo a jak a za co si vlastně pořizoval nové modely kluk, který sbírá telefony od svých 13 let.

"Rodiče mi pořídili jediný mobil, a to ten první. Několik dalších jsem si koupil sám. Brzy mě láska k Sagemům přivedla přímo do české pobočky, která nedávno zanikla." Ondřej začal pro firmu pracovat. Dělal testy telefonů, opravoval manuály a zvládl vyřešit nejeden problém, s nímž si nikdo nevěděl rady. Kupily se u něj prototypy a vzorky, které nikdo nechtěl zpátky.

Mobily ale kupoval a kupuje i na internetu. "Průměrná cena staršího telefonu do sbírky je 500 korun, ale někdy se mi podaří nějaký sehnat třeba i za symbolické euro," říká.

"Zhruba půlka mé sbírky jsou prototypy," pokračuje sběratel. Za svůj nejvzácnější kousek považuje Sagem My 750X, který zná vyhledávač Google pouze v zelené, maximálně v červené barvě. On ho má růžový. Je to předchůdce Sagemu Roxy, designového kousku především pro dámy.

Sagem My 750X a Sagem Roxy

Sbírka čítá jen několik mobilů vyrobených v kladenské továrně, ale zato spoustu telefonů určených pro exotické trhy. Cennou součástí kolekce je servisní SIM karta Sagemu, která umožňuje přístup do všech blokovaných telefonů této značky. K cennostem patří i kufřík s příslušenstvím pro šifrované hovory.

Majitel se zálibě věnuje takřka dennodenně. Mobily čistí a udržuje, ze součástek si dokonce sestavil nový. Každý den také hledá na serveru Aukro modely, které mu ještě chybějí. S jedním přijíždí kurýr zrovna v době, kdy si povídáme. "To tu mám pořád," směje se Ondřej.

Nejzajímavější úlovek se mu povedl v Anglii. Telefon, který ještě neměl, tehdy zahlédl v recyklačním koši na staré vyřazené mobily v prodejně Vodafonu. Dlouho přemlouval prodavače, aby se mohl v koši přehrabat a úlovek si vítězoslavně odnést.

Sada telefonů s označením VS pro nenáročné uživatele

Možná byste čekali, že ukončení výroby telefonů Sagem přivítá. Sbírku by tak mohl v budoucnu teoreticky zkompletovat. Je to ale přesně naopak. "Značkou Sagem jsem se zabýval skoro půl svého života. Bude mi chybět," stýská si Ondřej. "Lidi o mě říkají, že jsem blázen."

Přídavné bluetooth zařízení pro starší telefony

Výroba firmy Sagem nezanikla úplně, i když telefony s touto značkou na trhu nenajdete. Vyrábí na zakázku pro Sony Ericsson, LG a levné telefony pro mobilního operátora Vodafone. Pro Porsche Design zhotovil dva luxusní modely telefonů, pro značku Puma pak dotykový mobil určený sportovcům.

Telefony Porsche Design

I zmíněné mobily značky Porsche Design má Ondřej ve sbírce. Její cenu nedokáže odhadnout už proto, že prototypy se takřka nedají ocenit. Prodávat se ji zatím nechystá. "Snad kdybych byl v nějaké velké finanční nouzi, ale to by vážně nesmělo být na chleba," směje se.

S jinými fanoušky značky se nesdružuje. Důvod je jednoduchý, žádné další nezná. "Na Facebooku existují nějaké skupiny, ale to jsou sběratelé všech značek. Snažil jsem se najít a kontaktovat další sběratele Sagemů, ale nakonec vím v České republice jen o jednom. A ten má mobilů méně než já. Myslím tedy, že minimálně v České republice vlastním největší sbírku Sagemů. Kdyby měl někdo větší, musel bych o tom vědět."

Skvostem sbírky je i kufřík s příslušenstvím pro šifrované hovory

Jeho sen je podívat se přímo na výrobu oblíbených telefonů. A vůbec nevadí, že je firma vyrábí pod jinými jmény. "A samozřejmě získat telefony, o kterých se říká, že sehnat skoro nejdou. Platí to například o starém modelu MW X1," uzavírá sběratel.