SuperNames 2.0 - a zase žijeme lépe, radostněji

SuperNames patřil od svého zrodu k pilířům adresářové kategorie. Má to v této kategorii jistě těžké, protože PalmOS správce kontaktů Address Book patří k nejpovedenějšímu ROM software, přesto jej lze ještě vylepšovat, a to mnoha směry. Kromě SuperNames se o přízeň uživatelů v této kategorii ucházejí i další programy - zejména TealPhone, PhoneMate, z těch novějších jmenujme třeba 321Contacts, KeyContacts.

SuperNames v dosavadních verzích byl charakteristický zejména svými "oušky", obarvenými kategoriemi a linky. Verze 2.0 je oproti dosavadním takřka dvojnásobně veliká, takže nedočkavě spouštím aplikaci v emulátoru...

Hned na první pohled je vidět, že dvojka není jen nějakou vylepšenou dosavadní verzí. Nemíním ale tento článek psát jako seznam vylepšení oproti verzi 1.62 - to by bylo jen pro znalé starší verze a majitelé jiných kontaktních programů by se brzy ztratili. Musíme začít pěkně po pořádku.

Souhrnné zobrazení kontaktů

Základním zobrazením v programu je seznam vaši kontaktů. Obrazovka je rozdělena do několik pásů, které si postupně představíme (shora dolů - viz obrázek):

Titulní lišta

Modrá lišta úplně nahoře vám zobrazuje zleva počet kontaktů ve vámi vybrané kategorii, tlačítka (na ovládání velikosti fontu, posledně zobrazená jména a způsob řazení databáze). Vpravo je rozbalovací menu kategorií.

Ouška kategorií

Zůstala populární ouška pro rychlé přepínání v kategoriích. Přes preference si zde můžete zvolit jen některé (zásadní) kategorie a kategorie obarvit. Kliknutím na ouško se do kategorie rychle přenesete (je to ten samý, ale rychlejší povel jako rozbalení kategorie z menu vpravo nahoře).

Písmenná lišta

K rychlému přepnutí na určité kontakty slouží písmenná lišta (hledáte-li Nováka, kliknete na ouško "mno"). Je seskupena do trojic písmen.

Kontrolní lišta

Světlešedě podbarvená kontrolní lišta je jednou z nejužitečnějších novinek dvojky SuperNames. Obsahuje několik velmi užitečných rozbalovacích menu, jejich používání výrazně usnadní práci s vašimi kontakty. Zleva jsou to:

- úprava velikosti fontu v seznamu

- sdružování kontaktů do skupin (podle příjmení, firmy, titulu, země, města apod.)

- způsob třídění kontaktů (podle jména, příjmení, firmy apod.)

- výběr druhého pole zobrazeného v souhrnném zobrazení (kterékoli pole adresáře).

Sdružování kontaktů do skupin (Groups) není originálním nápadem StandAlone - je to v podstatě stejná schopnost, jakou vymyslel Iambic do svého Action Names Datebook. Je to ale velmi chytré a upotřebitelné!

Seznam kontaktů

Podstatnou částí hlavního displeje je seznam kontaktů se dvěma poli - jméno/příjmení a druhé je volitelné. Můžete sem ještě nechat zobrazit odškrtávací checkbox a další věci z preferencí.

MiniView

V MiniView pod seznamem kontaktů se zobrazuje detail zvoleného (vybraného) kontaktu. Velikost tohoto okna lze plynule zvětšovat/zmenšovat na úkor/ve prospěch seznamu kontaktů. Zde mne trošku zklamalo, že sem StandAlone nenechal zobrazit čísla velkými písmeny (jako TealPhone).

Spodní lišta

Úplně vespod se skrývá ještě lišta s dalšími nástroji - zleva jsou to rozbalovací výběr typu polí pro filtr, vlastní filtr, tlačítko pro vložení nového kontaktu (NEW) a posuvné šipky.

Vše je konfigurovatelné!

Ještě než půjdu dál, tak zde musím zmínit neuvěřitelně rozsáhlé preference programu, které umožňují výrazně upravit vzhled všech jeho hlavních částí. Tak i tento základní displej může po vašich úpravách doznat mnoha změn! Třeba titulní lišta může vypadat úplně jinak a takřka všechna tlačítka na ní jsou nastavitelná apod.

Ještě zmíním lokální menu u kontaktů, které se vyvolává podržením tlačítka na jménu.

Detailní zobrazení kontaktu

Dalším důležitým zobrazením je detail kontaktu. I on se skládá z několika segmentů a opět zde popíšeme jeho hlavní části (shora):

Titulní lišta

Titulní lišta skrývá mnoho užitečných funkcí. Zleva jsou to:

- vyvolání menu

- velikost použitých fontů

- poslední jména

- označení soukromého kontaktu

- asociované položky (viz další kapitola recenze)

- tlačítko pro linky /odkazy (viz další kapitola recenze)

- kategorie

Jméno

Hned pod titulní lištou je jméno kontaktu. Po kliknutí na něj se rozbalí podokno pro vložení jména a příjmení a eventuálně i dalších údajů.

Firma

Podobné podokno pro vložení titulu, firmy a oddělení.

Ostatní adresářové údaje

Hlavní část okna zabírají údaje o kontaktu. Jsou označené namísto názvů polí přehlednými ikonkami.

Spodní lišta

Vespod okna detailu kontaktu je tlačítko pro vložení nového údaje ke kontaktu a vyhledávací pole.

Detailní zobrazení kontaktu se oproti předchozí verzi programu velmi změnilo. Již neobsahuje další, alternativní adresy a telefony jako SuperNames řady 1.X a není zde charakteristické zobrazení s oušky. Namísto toho zde uživatel nalezne vkládání údajů před podokna, což se jeví jako rychlé a přehledné. Všichni, kdo si ale na starší verzi vkládání dat zvykli, mohou využít položku z menu "Edit Via List" - ta jim zobrazí i zjednodušený "ouškový" systém známý z předchozích verzí programu.



Volitelný rozdílný způsob editace - vlevo běžný styl, vpravo Edit Via List.

Linkování a odkazy

Možnost odkazů patřila vždy k silným stránkám SuperNames a StandAlone na něm zapracoval i v nové verzi aplikace.

Linkovat kontakt můžete nyní do schůzky v diáři, do úkolu v ToDo Listu a do poznámky v MemoPadu. K vytváření nových záznamů slouží tlačítko pro Asociaci, k prolinkování již exitujících položek linkovací tlačítko v titulní liště.

Prolinkovat lze i jednotlivé kontakty mezi sebou. Můžete tak mít třeba provázán kontakt na jeho zástupce, asistentku, zaměstnance jednoho oddělení apod.

Ještě se musím zmínit, že SuperNames umožní v preferencích nastavit i použití jiných aplikací než základních, a to pro diář, úkoly a poznámky.

Další schopnosti programu

Než vznikne z recenze román, musím zestručnit své další poznatky a schopnosti:

Bohaté preference

Už jsem zmínil, že aplikace je velmi konfigurovatelná a umožní vám mnohá nastavení a přizpůsobení, včetně práce s barvami. Podrobnosti - viz manuál.

Víc databází

Můžete vytvářet a používat víc databází kontaktů, každou s vlastní sadou kategorií a kontakty. Schopnost je doporučena jen pokročilejším uživatelům!

Vytáčení čísla (Dialing)

Vytočit číslo můžete z rozbalovacího menu u čísla kontaktu (Dial via Dialog).

Preview kontaktů v kategorii

Podržíte-li stylus delší dobu na oušku s kategorií, zobrazí se vám v podokně seznam kontaktů v dané kategorii.

Beaming a Bluetooth

Program umožňuje zasílat informace přes IrDa i pomocí Bluetooth. Odeslat můžete jednotlivý kontakt i celou kategorii.

Zabezpečení

Program umí nastavit zabezpečení (maskování, skrytí) na úrovni jednotlivého kontaktu.

Podtrženo sečteno

Jeví se mi to celé tak, že se StandAlone podařilo umíchat svůj nový kontaktní program ze správných ingrediencí. Vzala si od konkurence to, co starší verzi chybělo (skupiny), neváhala vyhodit to, co se neosvědčilo (alternativní adresy a čísla). Spoustu věcí firma vymyslela sama a ve světě správců kontaktů jsou to úplné novinky a vrchol (linkování, víc databází, ouška, výborná podpora barev). To vše při zachování struktury původní AddressBook databáze - tedy s plnou synchronizací s PalmDesktopem.

Jestli mi na programu něco chybí? Zmínil jsem, že se firma mohla "poučit" z přehledného zobrazení "vizitky" v TealPhone, kde se čísla zobrazují výrazně velkými fonty a klikáním na vizitku se přepínají obsažené údaje. To je velmi užitečné při rychlém hledání a obsluze jednou rukou. Za závažnější ale považuji absenci funkce "chytrého" vyhledávání (viz PhoneMate, 321Contacts, či TealPhone). To je dost škoda, no uvidíme, jestli to u StandAlone nezapracují do další verze...

SuperNames 2.0 si můžete stáhnout zde.