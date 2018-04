Supermobil od Googlu můžete mít už dnes, dokonce i z oficiálního e-shopu

Vše navíc zvládnete za pár minut. V jednoduchém návodu vám poradíme, jak nejlépe celou operaci provést. Google Nexus One může být během pár dní ve vašich rukou a to zcela legální cestou. Kromě níže uvedeného postupu zakoupíte Google Nexus One snadno i na aukčním portálu eBay, i při nákupu zde ale většinou budete muset využít přeposílací služby uvedené v druhém kroku našeho návodu.

1. Zamaskujte svůj původ či místo aktuálního pobytu

Prvním problémem při nákupu mobilu Nexus One je schopnost elektronického obchodu odhalit stát, odkud se připojujete k internetu. Zjistí to snadno z vaši IP adresy, kterou se na internetu prezentujete. Pokud dokážete tento údaj zamaskovat, obchod vám umožní provést objednávku ať už jste z Čech nebo třeba Jihoafrické republiky.

K zamaskování vaši IP adresy přitom existuje celá řada možností. Jednou z nich je například použití Proxy serveru. Využít k tomu můžete programu JAP, který detailně popsali v tomto článku kolegové z Technet.cz. Tím ale vaše možnosti zdaleka nekončí, podobných nástrojů existuje celá řada. Server budiputra.com například doporučuje program Hotspot Shield.

Pokud úspěšně svou IP adresu zamaskujete, objeví se na v e-shopu nově možnost objednání telefonu ("Get your phone"). Pamatujte na to, že objednat můžete jen nedotovaný telefon za 529 dolarů.

2. Zařiďte si doručovací adresu v USA

Druhým krokem je získání doručovací adresy na území USA. I k tomuto úkonu slouží celá řada služeb. Z těch českých lze doporučit Shipito.cz, nebo Zasilkovasluzba.com. Ze zahraničních například Myusabox.com.

Tyto služby vám umožní objednávat zboží do ČR i v obchodech, které do naši země standardně nedoručují a česká adresa by tak nebyla během objednávky akceptována. Služba přeposílání zboží ale není zdarma, počítat musíte s poplatkem v řádu jednotek amerických dolarů. Například u Shipito.cz je to 8,5 dolaru za jednorázové využití služby. K celkové ceně je nutné připočíst i poštovné z USA do ČR (desítky dolarů).

3. Založte si účet ve službě Google Checkout

Při objednávání Nexusu One budete požádáni o přihlášení ke službě Google Checkout, která zastřešuje on-line platby v celé řadě elektronických obchodů. Pokud ji ještě nemáte, můžete si ji přímo během objednávání zboží snadno zařídit. V případě, že u Googlu používáte už některou z jeho služeb, přihlaste se k účtu pomocí těchto údajů a objednávkový formulář vám s registrací v Google Checkout pomůže.

Při vyplňování údajů v Google Checkout můžete vyplnit svou reálnou adresu, nemusíte nutně používat tu, kterou jste získali v minulém kroku. Zároveň zde zadáte údaje o jakékoli mezinárodní platební kartě, kterou vlastníte. Nepotřebujete tedy ryze americký finanční produkt, abyste za Nexus One zaplatili. Vaše karta ale musí umožňovat nákupy přes internet, což si snadno ověříte u svého finančního domu.

4. Dokončete objednávku s americkou adresou

Objednávku Nexusu One dokončete zadáním americké doručovací adresy získané v některé ze služeb uvedených v druhém kroku. Pohyb zásilky pak můžete online sledovat v administračním rozhraní vámi zvolené přeposílací služby. Některé z nich balíčky přeposílají na vaši domácí adresu automaticky, jiné jen upozorní na jeho přijetí a čekají na váš další pokyn. Detailní instrukce naleznete v podmínkách dané služby.

Po provedení všech výše uvedených kroků by měl být váš Nexus One již na cestě k vám. Doba doručení se různí v závislosti na zvolené doručovací společnosti a její službě. Pokud však váš balíček nezadrží na celnici a neobohatí ho o příslušné clo a daně, měl by k vám Nexus One dorazit v průměru do dvou až tří týdnů. Tedy stále mnohem dříve, než bude na českém trhu oficiálně k sehnání.