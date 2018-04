SuperMemo pro Palmy je konečně tady !

SuperMemo metoda je známá a populární již od osmdesátých let a lidé, kteří se chtějí efektivně učit cizím jazykům, používají tuto metodu již dlouho ve spojení se software na desktop počítačích. Po letech čekání se však dočkali i majitelé kapesních počítačů třídy Palm - SuperMemo ve verzi 1.0 vydala 2.3.2000 firma MapleTop Software.

Majitelé počítačů WinCE měli svoji verzi SuperMema již v roce 1999, příznivci systému Epoc na ni teprve čekají.

Metodu Super Memo vyvinul polský vědec Piotr Wozniak, který zároveň na základě své teorie vypracoval první počítačový program. Velmi rámcově teorie P.Wozniaka spočívá v optimalizaci procesu učení (zejména cizích slov) na základě stanovení optimálního časového intervalu pro opakování slovíček (či obecně jiných položek). Je nad rámec této recenze blíže popisovat celou teorii - zájemce odkazuji na příslušnou literaturu, či stránky - například SUPERMEMO,COM, či české Supermemo.CZ.

Program je dlouhý 72 kB a stojí skutečně velmi přijatelných 16$. Součástí je velmi solidně zpracovaný manuál k programu ve formátu html a konverzní utilita, která vám umožní převést csv a QA soubory do pdf databáze pro SuperMemo.

Obrazovka databází

Po spuštění programu se objeví obrazovka s databázemi, které máte v SuperMemu nainstalovány. Databáze (například Anglicko-český slovník) jsou soubory, obsahující kategorie (například Podstatná jména, Slovesa, Zájmena apod.). Každá kategorie obsahuje až šest definovatelných polí (například Česky, Anglicky, Výslovnost apod.). Základní jednotkou je položka (karta), která obsahuje jeden pojem v definovaných polích (Kupovat, Buy, bai).

Seznam databází je doplněn symbolem vlevo od názvu databáze. Je-li zde hvězdička, pak databáze je z hlediska používání procesu SuperMemo nepoužívána, dva obdélníčky znamenají opak. Je-li název tučným písmem, databáze vás takto upozorňuje, že je s ní třeba dnes pracovat (jak, to si řekneme později). Kliknutí na název databáze ji otevřete do list zobrazení (popíši později).

Další dva sloupce ukazují počet položek (karet), které budou dnes otestovány (Test), či zkoušeny v režimu tzv. drilování (Drill). Kliknutím na příslušné číslo se přepnete přímo do režimu zkoušení (Test), či drilování (Drill). Spodní řádek s nápisem Total ukazuje součty v obou sloupcích, kliknutí na ikonu vlevo od něj vás přepne do statistiky všech databází, odkud můžete rovněž vytvořit novou databázi.

Statistika databáze

Kliknutí na ikonu u názvu databáze vás přenese do statistické obrazovky databáze, kde jsou základní údaje o databázi (počet položek, stav učení, kolik položek ještě zbývá, počet kategorií, datum vytvoření a používání) a povely pro práci s ní (výmaz, reset, přejmenování, duplikování a výmaz drilování).

Statistická obrazovka spuštění z řádku Total vypadá trošku jinak - obsahuje celkový počet položek, počet naučených a zbývajících a počet databází.

List obrazovka

Základní zobrazení databáze s rozbalovacím menu kategorií vpravo nahoře a vyhledávačem LookUp ve spodní části. Zde můžete prohlížet, vytvářet, editovat, řadit a vyhledávat položky vaší databáze. Obsahuje dva základní sloupce, kde můžete zobrazit libovolné dvě z šesti polí databáze (prostě vyberete z menu polí po kliknutí na záhlaví sloupce).

Dělící čára mezi sloupci je sympaticky nastavitelná (tažením). Ikony vpravo nahoře nad sloupci umožňují třídění podle zvoleného sloupce (vzestupně i sestupně). Ve spodní části je vyhledávač (LookUp), tlačítko pro vytvoření nové položky (New) a vpravo je ikona domečku, která přepíná do zobrazení databází.

Statistika položky

Kliknutím na ikonu nalevo od prvního sloupce se otevře obrazovka ItemDetails, kde je přehledná statistika položky - je zde zobrazena obtížnost položky (0-100%), interval testování ve dnech, počet úspěšných zkoušek i počet chyb (obě absolutně i v %), datum příštího i posledního testu (včetně počtu dnů), datum zahájení memorování a datum vytvoření položky. Ve spodní části obrazovky jsou ikony pro výmaz položky a pro reset všech zkoušení. Vytváření nové položky.

Po zmáčknutí tlačítka New se dostanete do editační obrazovky pro vkládání nových položek. Editovat však můžete i názvy jednotlivých polí, a to kliknutím na název pole. Je třeba uvést, že nejen pro každou databázi, ale i pro každou kategorii můžete mít různé názvy polí. Můžete tedy mít databáze anglických slovíček a kategorií nepravidelných sloves obsahující pole pro trpný rod a minulý čas, popřípadě kategorii podstatných jmen s polem množné číslo.

Editace položky probíhá na stejné obrazovce - dostanete se do ní třeba po dvojkliku na existující položku.

V dokončení článku se dostaneme k nejdůležitějším činnostem programu - testování a drilování.