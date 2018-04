SuperMemo - pokud se to chcete opravdu naučit...

Firma, která vyvinu la tuto aplikaci pro PalmOS, se jmenuje MapleTop a prodává ji za 16 USD. Program si však můžete vyzkoušet jako demo verzi, bohužel se značnými omezeními, ale i tak se o tomto velice užitečném pomocníkovi při učení dozvíte mnoho .

Celý proces učení sestává z postupu, kdy si importujete data nebo vytvoříte nové karty v dané databázi (ta obsahuje např. podstatná slova anglicko/česká, slovesa, definice atp.), pak se vám ukazují vždy karty s českým slovem a poté jeho anglickým ekvivalentem. Musíte si vždy pro sebe říci, zda jste věděli význam, a následně se oznámkovat od A (okamžitá odpověď ) do F (toto slovo vidím prvně).

Po nainstalování do vlastního Palmu se program dotáže na některé základní informace o datu (nejen pro demo verzi 30 dní, ale také pro statistiky jednotlivých učení). Vše poctivě "odťukejte". Poté bude následovat obrazovka s jednotlivými databázemi. Napravo uvidíte, kolik slov (kartiček) daná databáze obsahuje, a nalevo její nadpis. V levém spodním rohu

Pro učení a možnost využít program naplno je nutné nejprve všechna slova v databázi projet, přečíst a potvrdit (Commit) nebo také potvrdit všechna slova (Commit all in database). Poté můžete přistoupit k učení (Drill). Na základní obrazovce je databáze tučně vyznačena a sloupec Drill ukazuje, kolik slov máte před sebou. Tapnutím na toto číslo vstoupíte do drilu. Nyní vám Palm již předhazuje jednotlivá slova a vy odpovídáte