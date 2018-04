SuperMemo - dokončení

Celý proces učení se s programem SuperMemo spočívá v pravidelném opakování tří základních fází - testování, učení nových slov a drilování (přičemž fázi dvě a tři můžete ještě libovolně opakovat, popřípadě si můžete práci s programem rozdělit). Pojem pravidelnosti je zdůrazněn záměrně, neboť je klíčem k úspěchu vašeho snažení (autoři uvádí příklad, že správnější je učit se třeba obden pravidelně - tedy 15 dnů v měsíci, než třeba 20 dnů v kusu a 10 dnů bez učení).

Testování

Testování je nezbytnou součástí know-how a probíhá vždy jako první po zahájení práce s programem. Po zobrazení otázky si v duchu (nebo nahlas) odpovíte a poté kliknete na tlačítko ShowAnswer - zobrazí se správná odpověď.

Vy si zkontrolujete správnost vaší odpovědi a ihned se oznámkujete kliknutím na tlačítka ve stupnici A - F, které znamenají :

okamžitá správná odpověď správní odpověď po krátkém přemýšlení správní odpověď po obtížném přemítání, popřípadě drobně nepřesná odpověď chybná, ale poměrně podobná odpověď (řeknete si "To jsem přece věděl !") chybná odpověď, ale vzpomínáte si, že jste se tuto položku už učil totálně mimo - tuto položku vidíte poprvé v životě

Netřeba připomenout, že jedině poctivé známkování vašich odpovědí je klíčem k úspěchu, k správné činnosti programu a stanovení optimální opakovací fáze počítačem !

Drilování

Drilování je další důležitou fází programu a spočívá v opakování zkoušení slovíček, kde místo šestistupňového hodnocení pouze odpovídáte Správná odpověď / Chybná odpověď. Chybně zodpovězené položky se vrací do drilovacího procesu, kde se rovněž objevují položky, kde jste u testu dělali chyby. Drilované položky se nezapisují do memorovací databáze (na rozdíl od testovaných položek).

Templates

Další příjemnou schopností SuperMema jsou šablony (templates), které můžeme přiřadit každé kategorii v každé databázi. Templates nám určují vzhled a obsah položek (karet) při učení, testování i drilování.

Lze tu konfigurovat až 10 samostatných odstavců (to může být pole, vložený text) - u nich lze zvolit typ písma, zarovnání, okraje.Samostatnou kapitolou jsou různé typy písma, kde je k dispozici přepínač pro bold, large, italic, outlined, negative, double height a double wide. Každé tlačítko je přepínačem, a tak můžete nadefinovat až 128 různých kombinací písma. To ale není všechno - pravá bomba teprve přijde - vše funguje i českou diakritikou !!! Zde mne MapleTop přímo šokoval a ukázal, že míra překvapení na 160x160 pixelech může být opravdu bezedná ...

Export a import

Důležitou součástí programu je utilita pro převod CSV a AQ souborů. - při troše šikovnosti převedete do pdf formátu jakoukoli tabulku, či csv soubor.

Shrnutí a závěr

Jeden z nejočekávanějších produktů poslední doby (spolu s DateBk4) je tedy venku. Vypadá famózně a funguje bezchybně. Cenu má velmi přijatelnou, u PDAPlanet si můžete nechat produkt zaregistrovat již nyní za 800 Kč.

Zásadním problémem zůstává dostupnost jednotlivých databází, neboť manuální datlování slovíček do Palmu by asi vymazal časový efekt z používání programu. Na stránkách SuperMemo.Com i SuperMemo.CZ jsou k dispozici některé databázové soubory k mání jako freeware, či k zakoupení. Na stránkách SuperMemo.COM již funguje poměrně slušná podpora WinCE zařízení. Nezbývá než doufat, že i pro Palmy se brzy objeví dostupné databáze pro vynikající SuperMemo. Tento produkt by si to rozhodně (vzhledem ke svým schopnostem i kvalitám) zasloužil.