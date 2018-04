Superlevného francouzského operátora vyšetřují. Je příliš zvýhodněný

Komise sice připouští, že příznivější propojovací sazby jsou v takových případech běžné, nesmí ale prý nováčka až moc zvýhodňovat. O zvýhodnění nového operátora se nyní mluví i v České republice. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vypsal na letošek aukci kmitočtů a je mu vyčítáno, že pravidla výrazně nepřizpůsobil pro snazší vstup nového operátora.

Ve sporu jde o takzvané terminační poplatky, které Free, patřící do koncernu Iliad, účtuje ostatním operátorům, jestliže klient zahájí hovor v jejich síti, ale volá do sítě Free. Pokud Francouzi výhodnější poplatky pro Free neobhájí, bude to pro nejmladšího operátora zřejmě tvrdá rána.

Francouzský telekomunikační úřad (ARCEP) navrhl, aby Free v letošním roce účtoval terminační poplatek 0,024 centu (asi 60 haléřů) za minutu, zatímco konkurenční operátoři mohou vybírat jen 0,015 centu (asi 37 haléřů). K hlavním konkurentům Free patří France Télécom a SFR ze skupiny Vivendi. Poplatky se sice postupně sníží, i tak mezi nimi ale bude až do konce příštího roku rozdíl skoro 40 procent.

Regulační orgány novým mobilním operátorům zpočátku zpravidla umožňují účtovat vyšší terminační poplatky, čímž jim kompenzují vyšší náklady na výstavbu sítě. Konkurenční operátoři tak za sestavení hovoru v síti nového rivala platí víc, než platí nový rival v jejich síti.

Nový operátor ve Francii rozpálil Čechy do ruda Na operátory i ČTÚ se v lednu valila vlna stížností, především pak na sociálních sítích.

Oznámení Evropské komise znamená, že teď začne běžet tříměsíční období, během něhož si bude francouzský regulační orgán vyměňovat informace s regulátory v Evropské unii. Pokud by Brusel se svými argumenty uspěl, patrně by se propojovací poplatky pro Free musely snížit.

Free začal zhruba před čtyřmi měsíci nabízet velmi levné služby mobilní komunikace a už získal více než dva miliony klientů. Na francouzském trhu bezdrátové komunikace tím zároveň odstartoval cenovou válku.

"Vstup nových operátorů zajišťuje, že trh mobilní komunikace ve Francii je konkurenční a dynamický, což dává lepší výběr spotřebitelům," uvedla komisařka EU pro digitalizaci a nové technologie Neelie Kroesová, která je zároveň místopředsedkyní komise. "Vyšší terminační poplatky pro nové hráče ale dávají smysl jen tehdy, když odrážejí skutečné vyšší náklady," dodala Kroesová podle agentury Reuters.

ARCEP podle komise neposkytl dostatek důkazů, které by potvrzovaly, že náklady Free jsou skutečně o tolik vyšší než u zavedených operátorů. Ani prý není jasné, zda má Free ztráty z telefonních hovorů uskutečněných mimo svou síť. Úřad ARCEP k oznámení Evropské komise pouze sdělil, že v nadcházejících týdnech prověří, jak doporučení komise efektivně aplikovat.