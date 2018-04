Superlevné telefony Vodafonu umí i mnohem víc – ZTE má velké ambice

Ačkoli to tak z evropského pohledu nevypadá, čínská ZTE Corp. není žádný malý a bezvýznamný výrobce. Pravda ale je, že tak jako u ostatních čínských producentů se velká část jeho výrobků prodává pod jinými značkami. V Česku je tahle značka známá hned ze dvou důvodů: je dodavatelem síťové infrastruktury čtvrtého mobilního operátora U:fon a krom toho se jeho produkty dostaly na pulty obchodů díky Vodafone v podobě modelu Vodafone 225 . A to není zdaleka konec, v Barceloně ukázal Vodafone dvojčata tohoto modelu, přičemž levné véčko Vodafone 227 by se mělo v Česku objevit už v průběhu března s cenou pod 1 500 korun.

V Barceloně ZTE předvedlo i živou demonstraci sítí čtvrté generace, označované jako LTE. Od nich si operátoři hodně slibují, zmiňují je představitelé T-Mobile a zmínil je také šéf Vodafone Arun Sarin.

Na rozdíl od Alcatelu, za nímž stojí také čínská TCL Communication, se ZTE zdaleka nezaměřuje jen na levné modely pro nenáročné uživatele. Odpovídá tomu i v Barceloně představená kolekce. Je pravda, že ještě širší nabídku mělo ZTE mezi CDMA modely, některé přístroje vypadaly zajímavě. Takže až U:fon letos představí svoje mobilní hlasové služby, máme se možná nač těšit.

ZTE F152





Telefon klasického vzhledu nabídne poměrně velký TFT displej s 262 tisíci barvami a rozlišením 176 x 220 bodů. S rozměry 106 x 47 x 14 mm patří spíše do průměru, ovšem nabídne podporu HSDPA až 7,2 Mb/s, pochopitelně také obyčejné 3G a EDGE. Klávesnice je dostatečně velká, takže se telefon dobře ovládá. Nechybí podpora videohovorů, Javy či multimediální přehrávač, který si poradí s hudebními formáty MP3 a AAC+ i s videoformáty MPEG4 či H.263.

Uživatelskou paměť lze rozšířit pomocí Micro SD karet, určitým zklamáním je pouze 1,3Mpx fotoaparát. Pro připojení k počítači je k dispozici bluetooth, případně USB kabel.

ZTE F230

Od předchozího modelu se F230 liší pouze provedením – tentokráte jde o véčko s rozměry 93 x 47,5 x 17,4 mm a váhou 98 gramů. Na stránkách výrobce se o podpoře HSDPA nehovoří, ale štítek u telefonu vystaveného v Barceloně hovořil jasnou řečí. Multimediální charakter přístroje jednoznačně prozrazují klávesy pro ovládání hudby u vnějšího displeje. Kromě obvyklých formátů si F230 poradí také se stále populárnějším kodekem H.264.

ZTE F912

Elegantní černostříbrné véčko opět nabídne kompletní sadu datových připojení, včetně HSDPA. Poradí si se stejnými multimediálními formáty jako předchozí model, přidává ale podporu DRM 2.0. Vnitřní displej je klasický aktivní TFT s 262 tisíci barev, na vnější displej pronikla technologie OLED. Rozměrově je přístroj o něco větší než F230 (102,5 x 51,6 x 21 mm) a váží 120 gramů, ale není se co divit – nabídne totiž podporu DVB-H. Plusem je určitě i 2Mpx fotoaparát.

ZTE F858

Také F858 patří do řady véček s podporou HSDPA. Jde ale o levnější model, který nenabídne DVB-H a vnější displej je pouze pasivní CSTN s úhlopříčkou 1,2“. Zajímavostí je, že vnější displej je dotykový. Telefon je o něco menší než předchozí (98,5 x 50 x 18 mm), váží ovšem 105 gramů, což je na dnešní poměry docela dost. Multimediální podpora je stejná jako u předchozích dvou modelů, tedy včetně kodeků H.263 a H.264, stejné zůstalo i rozlišení fotoaparátu.

ZTE E760





Zástupcem kategorie smartphonů je model postavený na operačním systému Windows Mobile. Podporuje jen sítě 900 a 1 800 MHz, má ale poměrně příjemné rozměry 110 x 59 x 15,5 mm. Váha 145 gramů je mírně nadprůměrná, ale v této kategorii zase tolik nevadí. Pochopitelně nechybí dotykový displej s úhlopříčkou 2,8“ a tradičním rozlišením 240 x 320 bodů. Ve výbavě najdeme 2Mpx fotoaparát, podporu přehrávání MP3 či MP4, bluetooth nebo A-GPS.

ZTE i766

Skalní fanoušky televize určitě potěší model i766 s 2,6“ dotykovým TFT displejem s 262 tisíci barev. Ten umí přehrávat televizní vysílání, nicméně jak naznačuje vysouvací anténa, půjde pravděpodobně o analogový příjem. Televizní vyslání si můžete i nahrát ve formátu MP4. Přístroj má rozměry 106 x 51 x 16,5 mm a váží 130 gramů. Podporuje evropské mobilní sítě 900 a 1 800 MHz, chybí mu podpora 3G.

ZTE A35 a ZTE A36

Díky levným modelům vstoupilo ZTE do podvědomí české laické veřejnosti, dva nové modely jsou vlastně pokračovateli. Vzájemně se příliš neliší, jen A35 má pouze černobílý displej. Vzhledem k tomu, že už u předchozího modelu se ukázalo, že o černobílé telefony není u nás zájem, téměř jistě se ho u nás nedočkáme. Model A36 už nabídne pasivní barevný displej s 65 tisíci barev a rozlišení 120 x 120 bodů. Zvládne úplně totéž co Vodafone 225, volitelně může být ale dodáván s FM rádiem.

Jedním z hlavních trumfů těchto přístrojů mají být, pochopitelně kromě ceny, také jejich rozměry. Model A36 má rozměry 102 x 45 x 12 mm a váží 65 gramů, černobílý A35 je o 2 mm vyšší a o gram lehčí.

ZTE A61 a ZTE A62

Od předchozí dvojice se šestkové modely prakticky neliší – opět jde o kombinaci černobílého a pasivního barevného displeje. Displej A61 má ale rozlišení 64 x 96 bodů a telefon váží 80 gramů, což by mohlo znamenat trochu méně plastové provedení. Model A62 ale parametry naprosto odpovídá A36.

ZTE A137 a ZTE A139

Aby nevznikl dojem, že řada A je určena jen pro ty úplně nejhloupější modely, ukázalo ZTE v Barceloně i dvojici vybavenějších modelů. Je to logické, jak ukázal úspěch Vodafone v Británii s levným 3G telefonem před Vánocemi, i zákazníci kupující levné telefony občas chtějí i nějakou tu funkci. Model A137 už vypadá jako opravdový dospělý telefon s rozměry 106,9 x 47,7 x 14,5 mm a váhou 80 gramů.

Na rozdíl od předchozí čtveřice je třípásmový, takže si poradí i s americkými sítěmi. Barevný 2“ displej pracuje v rozlišení 177 x 210 bodů a kromě GPRS a MMS nabídne tenhle telefon i 1,3Mpx fotoaparát. Místo šestnácti hlasů předchozích přístrojů se může A137 rozezvučet dokonce dvaatřicetihlasou polyfonií a díky podpoře WAPu lze obrázky a vyzvánění do telefonu i nahrávat.

Model A139 je výbavou naprosto shodný, pouze se snaží zaútočit na city příznivců véčkových modelů. Má rozměry 93,5 x 47 x 14,5 mm při stejné váze jako A137. Má pouze vnitřní displej se stejnými parametry jako jeho sourozenec.