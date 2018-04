Super véčko od Sagemu a další tři zajímavé novinky

Francouzský Sagem představil na letošním veletrhu Cebit čtyři nové mobilní telefony. Dva z nich jsou určené pro provoz v sítích třetí generace UMTS. Další novinka představuje přístroj střední třídy a jeden model je vylepšením již představeného telefonu. Mezi novinkami najdeme jedno véčko a tři mobily klasické koncepce.

Sagem na veletrhu Cebit pochlubil i dalšími již dříve představenými modely ze svého portfolia. Mezi nimi vyčníval model my700X, který měl světovou premiéru na kongresu 3GSM v Barceloně. Na stánku Sagemu si návštěvníci mohli prohlédnout i modely od čínské značky Bird, kterou Sagem spoluvlastní. Mobily Bird se liší od francouzských výrobků designem, strukturu menu a styl ovládání však mají stejné. Menu má jinou grafiku, přeci jen si čínští zákazníci žádají něco jiného, než evropská klientela.

Sagem my900C – 3G véčko s dvoumegapixelovým fotoaparátem

Asi nejzajímavější novinkou je véčko my900C podporující sítě třetí generace UMTS. Novinka bude zákazníky lákat především na dvoumegapixelový fotoaparát. Jako správný videomobil, má i Sagem my900C druhý fotoaparát s rozlišením VGA.

Hlavní displej má podle údajů výrobce rozlišení QVGA (240 x 320 obrazových bodů). Vystavený vzorek ale QVGA displej pravděpodobně neměl, respektive se domníváme, že displej s tímto rozlišením by nedokázal zobrazit to, co jsme viděli na displeji zkoušeného vzorku. Podle nás měl telefon displej VGA, jakým se dnes může pochlubit jen Sharp 904SH.

Nechápeme však, proč by se s tím výrobce nepochlubil. Hlavní displej doplňuje vnější displej s rozlišením 96 x 64 obrazových bodů. Oba displeje jsou aktivní (TFT) a dokáží zobrazit 262 000 barev.



Sagem my900C.

Ve výbavě telefonu se nachází e-mailový klient a hudební přehrávač, který lze ovládat i v zavřeném stavu. Telefon vedle podpory rychlých dat v síti UMTS také podporuje datové přenosy EDGE v sítích GSM. Rozměry telefonu jsou 90 x 45 x 23,5 milimetru a hmotnost je 115 gramů. Sagem my900C se začne prodávat ve druhém čtvrtletí letošního roku.

Sagem my800X – elegantní 3G mobil

S modelem my800X se Sagem pochlubil již na kongresu 3GSM v Barceloně, ale neuvedl žádné podrobnější údaje. Ty si schoval až na Cebit, kde telefon samozřejmě také vystavoval. 3G model my800X má dva fotoaparáty: Hlavní fotoaparát má rozlišení 1,3 megapixelu, druhý fotoaparát, umístěný nad displejem, si pak musí vystačit s rozlišením VGA.



Sagem my800X a model od čínského Birdu.

Displej novinky má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů a dokáže zobrazit 262 000 barev. Ve své třídě se tedy jedná o standardní displej. Ve výbavě se nachází MP3 přehrávač a Bluetooth. Telefon zaujme moderním designem, který navazuje na extravagantní model myX-8. Sagem my800X bude v prodeji od června letošního roku.

Sagem my500X – zlatá střední třída

Střední třídu v novém portfoliu Sagemu zastupuje novinka s označením my500X. Tento model má vcelku bohatou výbavu, v které hraje hlavní úlohu 1,3 megapixelový fotoaparát. Displej má stejné parametry jako předchozí model (176 x 220 obrazových bodů, 262 000 barev, TFT). Design Sagemu my500X navazuje na několik dalších novinek výrobce. Ten se snažil zareagovat na módní vlnu tenkých mobilů, naštěstí se mu ale podařilo zachovat vlastní styl a nekopírovat designérskou modlu - tenké mobily od Motoroly.



Sagem my500X a již prodávaný model my300X.

Ve výbavě Sagemu my500X najdeme hudební MP3 přehrávač, který může využít paměťové karty formátu Micro SD. Vestavěná paměť telefonu má hodnotu 32 MB. Rozměry nového Sagemu střední třídy jsou 100 x 46 x 16,5 milimetru a hmotnost je 90 gramů. Model my500X bude v prodeji v druhém čtvrtletí letošního roku.

Sagem my405X – upravený a vylepšený

Poslední novinkou je model my405X, který vychází z již představeného modelu my400X. Má však pozměněný vzhled a jinou barevnou kombinaci. Sagem my405X nabídne VGA fotoaparát a jeho displej má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů. Displej dokáže zobrazit 65 000 barev a je samozřejmě aktivní (TFT).



Sagem my405X, my401X a my400X.

Ve výbavě telefonu se nachází podpora multimediálních zpráv MMS a hudební MP3 přehrávač. Hudební přehrávač si však musí vystačit pouze s vestavěnou pamětí 64 MB, kterou nelze rozšířit pomocí paměťových karet. Telefon nemá Bluetooth a ani infraport. Ke spojení s počítačem bude nutný kabel se standardním mini USB konektorem.

I tento model má nový design a tenkou konstrukci. Oproti jiným modelům řady se však může pochlubit zajímavou kombinací barev. Ostatní nové modely Sagemu ze stejné řady si jsou hodně podobné, tato novinka mezi nimi vyčnívá. Poměrně malý mobil má rozměry 105 x 45 x 15 milimetrů a hmotnost 90 gramů. Sagem my405X se začne prodávat ve druhém čtvrtletí letošního roku.



Low-endové modely my100X a my101X a Sagem my302X jehož recenzi si můžete přečíst zde.



Sagem také prezentoval low-endové véčko myC2-3.