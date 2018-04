Super Mario přešel na mobily jako Mobario

Moscowpoly

Her, které jsou k dispozici úplně zdarma příliš není. Najít takovou, která by byla ještě k tomu zábavná, je docela oříšek. Tato kritéria podle mne splňuje například hra Moscowpoly. Jedná se o alternativu celosvětově uznávané hry Monopoly, která se odehrává v Moskvě. Vyzkoušejte si, jaký by z vás byl obchodník. Herní prostředí je v angličtině a stahovat můžete například zde.

Tlappy

Populární hra Tlappy se dočkala již své třetí verze, ve které si můžete vytvářet nová kola i vy. K tomu slouží jednoduchý editor levelů, se kterým to zvládne každý. Hra v sobě kombinuje prvky akce a logiky, a pokud vás chytne, vydrží opravdu na dlouho. Více informací najdete na stránkách autora. Tlappy bude fungovat na většině telefonů s Javou.

Mobario

A do třetice jedna herní aplikace. Mobario je zdařile graficky předělaná hra Mario, jak ji znáte z videoher. Vydejte se na cestu různými herními lokacemi a dejte pozor na nepřátelská stvoření. Celkem na vás čeká 9 úrovní. Podporovány jsou telefony Siemens a některé Nokie. Celá hra je přeložena do češtiny a samozřejmě zdarma. Informace o stažení najdete zde.







Mobile BASIC

A pro změnu něco programátorům. Pokud zvládnete poměrně jednoduchý programovací jazyk Basic, můžete si zkusit vytvořit i vlastní java program. Midlet Mobile BASIC totiž převede váš program z Basicu do J2ME a to všechno ve vašem mobilním telefonu. Zdarma je k dispozici verze s několika omezeními, někomu však může úplně stačit. Více informací a možnost stažení najdete zde. Midlety vytvořené pomocí tohoto programu pak jako ukázku najdete na této stránce.





SiWeb

SiWeb je jednoduchý internetový prohlížeč od českého autora (možná znáte také jeho Sicu) Martina Poláka. S tímto midletem lze prohlížet jak html stránky, tak i wap. Podle mých zkušeností pracuje program obstojně, s podobným komerčním produktem WebViewer se přeci jen srovnávat nemůže, ale jako alternativa je rozhodně zajímavý. Je trochu náročnější na rychlost telefonu a dispozici je zcela zdarma. Odkaz pro stažení: SiWeb.jar

TV Program

A co takhle televizní program přímo v mobilním telefonu? Nic není nemožné. Tento midlet vám stáhne z internetových stránek (tv.ihned.cz) televizní program na 5 dní dopředu. Pro připojení doporučuji nastavit spíše csd připojení, jelikož přenos je datově náročnější. Do jedné minuty se ale určitě vejdete a celá operace vás tak vyjde na přibližně 1,50 kč. Stahovat můžete zde: tv.jar - tv.jad







µTelnet

A na závěr tu mám pro vás midlet µTelnet. Jak název napovídá, jedná se o Telnet klienta. Je to zajímavá alternativa k českému programu TelnetFloyd, o kterém jsme psali dříve. Midlet µTelnet stejně jako TelnetFloyd vyžaduje podporu takzvaných socketů a je k dispozici zdarma na této stránce.