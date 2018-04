Super AMOLED displeje došly, od Samsungu je prý vykoupil Apple

Eldar Murtazin je velmi dobře informovaný. Podle svých slov pracuje také jako konzultant pro různé světové výrobce mobilních telefonů, a tak má zprávy z první ruky. O Murtazinovi se nedávno psalo například kvůli kritickému článku o Nokii N8, kterou měl k dispozici daleko dříve, než výrobce uvedl svůj top model na trh.

Zpráva na Twitteru od Murtazina se nyní ukázala jako pravdivá. Včetně informace o nečekaném nástupci populárního modelu Wave s větším displejem. Ten byl přitom představen teprve v únoru a do prodeje se dostal před necelými pěti měsíci. Nový Wave II se oproti předchůdci liší pouze displejem, ostatní výbava zůstala stejná.

Představení Wavu II, který se začne prodávat už v listopadu, tak značí problémy s žádanými Super AMOLED displeji. Těmi byl vybaven původní model. Minimálně v tomto případě tedy došlo na slova ruského novináře. Původní Wave se přestává vyrábět a nahradí ho identický Wave II s S-LCD displejem, který má větší úhlopříčku 3,7 palce.

Podle Murtazina končí i výroba modelu Galaxy S s operačním systémem Android. A v dohledné době by ani neměl dostat přímého nástupce. Ukončení výroby se týká pouze evropské verze. Několik amerických variant Galaxy S by si mělo Super AMOLED displej ponechat.

Otázkou je, proč Samsung nestíhá výrobu špičkových Super AMOLED displejů. Konkurenční tchajwanský výrobce smartphonů HTC byl už před časem nucen byl už před časem nucen přejít od AMOLED displejů od Samsungu k S-LCD displejům Sony. Podle dostupných informací stály za změnou dodavatele nedostatečné výrobní kapacity Samsungu.

Dobře informovaný šéfredaktor ruského serveru však na Twitteru poskytl i jiné vysvětlení. Produkci Super AMOLED displejů prý skoupil pro příští rok Apple. Murtazin sice tuto zprávu označil za zatím neověřenou spekulaci, ale něco by na ní mohlo být. Apple sice nepotřebuje displeje pro svoje iPhony, které používají špičkové displeje IPS od LG s názvem Retina, nicméně plánuje rozšíření svého portfolia tabletů iPad. Do nových modelů iPadu by tak měly být dodávané právě Super AMOLED displeje.

Těžko se ale věří tomu, že by Samsung dal přednost dodávkám konkurenci před výrobou Super AMOLED displejů pro vlastní modely. Apple by tak musel předložit velmi výhodnou finanční nabídku. Vysvětlením může být i to, že Apple vede soudy prakticky se všemi výrobci ohledně svých patentů, ale na Samsung žalobu nepodal. Dodávka žádaných displejů by tak mohla být splátkou za mlčení.