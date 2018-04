Sunnysoft World off-line pro Pocket PC - konkurence pro AvantGo?

Sunnysoft World off-line (WOL) je aplikace pro Pocket PC, pomocí které můžete přímo do svého kapesního počítače stahovat internetové a intranetové stránky včetně podstránek, obrázků i dalších typů přilinkovaných souborů. World off-line zatím existuje pouze pro Pocket PC 2002 a NEPOUŽÍVÁ žádnou externí aplikaci pro stahování informačních kanálů. Protože se jednotlivé kanály stahují přes aplikaci World Off-line přímo do Pocket PC, není v současné době možné synchronizovat je s desktopem či notebookem. 30denní zkušební verzi programu si můžete stáhnout zde, plná verze World off-line stojí 265,- Kč bez DPH. Anglofilové si mohou stáhnout anglickou verzi World off-line, k dispozici je pochopitelně i anglická verze World off-line portálu.



Hlavní obrazovka World off-line obsahuje položky pro čtení jednotlivých informačních kanálů, jejich synchronizaci a také dvě menu pro detailní editaci vlastností kanálů a přidání nových kanálů. Jednotlivé informační kanály si můžete personifikovat (a poté exportovat jejich nastavení) i přímo na webovém portálu World off-line (v češtině nebo angličtině), kde najdete několik set adres kanálů rozdělených momentálně do kategorií Cestování, Instituce, Kultura, Obchod a prodej, Počítače a internet, Výroba a průmysl, Služby a informace, Společnost, Věda a technika, Vzdělávání, Zábava, Volný čas, Zpravodajství, Nezařazené, Životní styl, Místní a Sport. Dal jsem si tu práci a spočítal počet dostupných kanálů - k datu 18. 3. 2003 se jedná o celkem 554 kanálů představovaných jednotlivými webovými stránkami nebo komplexními informačními servery. Není snad třeba připomínat, že většina z kanálů není v češtině, přesto ale mezi nimi najdete i několik desítek poměrně kvalitních českých informačních kanálů. Při editaci kanálů můžete měnit pořadí všech informačních kanálů, mazat kanály a přidávat nové. V hlavním pop-up menu World off-line najdete řadu voleb pro komplexní práci se všemi kanály umožňující hlavně jejich hromadné třídění, import a export. Také přesun datových souborů stahovaných programem (například z paměti Pocket PC na paměťovou kartou apod.) je možné provést velmi jednoduše přímo z hlavního menu. Samozřejmostí je nastavení proxy serveru umožňující například používat World off-line i na intranetové síti. Stahování dat standardně probíhá přes ActiveSync konektivitu a lze tedy využívat jak kolébku, tak i třeba samotný synchronizační kabel, eventuálně (pokud to zprovozníte) stahování dat přes rozhraní Bluetooth či infraport.

































Výhodou World off-line je detailní nastavení vlastností každého informačního kanálu. Mimo názvu kanálu a jeho adresy (odkud se budou stahovat data) si můžete nastavit úroveň, do které se bude daný kanál stahovat. Nastavit je možné například i úroveň, do které se budou stahovat stránky vedoucí "mimo" hlavní stránku, tedy například stránky, jejichž odkaz směřuje na jinou doménu apod. Mezi další základní nastavení patří i maximální velikost kanálu, aktivace nebo vypnutí stahování obrázků, případně stanovení maximální povolené velikosti obrázků. Stahování souborů a jejich velikosti ovlivňují další dostupné volby, samozřejmostí je pak případné zadání loginu a hesla pro stránky s limitovaným přístupem. Aktuálnost celého kanálu řídí další volba - je možné nastavit automatickou aktualizaci daného kanálu a jeho "časové" parametry jako například den a čas, opětovné stažení kanálu po dokončení ActiveSync synchronizace apod. Při stahování obsahu kanálů jsou k dispozici stavové ikonky, které informují o dokončení kompletní nebo částečné synchronizace jednotlivých kanálů. Pokud se programu nepovede stáhnout některé stránky, dozvíte se to v informačním dialogu a můžete provést synchronizaci daného kanálu znovu.Čtení kanálů standardně probíhá za pomoci Pocket Internet Exploreru, teoreticky je ale možné použít i alternativní webový prohlížeč 100% kompatibilní s Pocket IE. Jedinou podmínkou prohlížení kanálů je nutnost mít stále spuštěnou aplikaci World off-line, neboť její součástí je i jednoduchý HTTP server, který zabezpečuje načítání off-line stránek do Pocket IE. Na rychlém Pocket PC prakticky nepoznáte rozdíl při načítání off-line stránek uložených na paměťové kartě od rychlosti otevírání stránek uložených přímo v paměti kapesního počítače. Úvodní lokální stránka obsahuje seznam načtených (aktuálních) informačních kanálů a samozřejmě také ikonku pro rychlou synchronizaci kanálů a přepnutí do módu editace kanálů. Samotné prohlížení off-line stránek už není třeba popisovat - komfort při prohlížení informací je totiž přímo dán možnostmi samotného Pocket Internet Exploreru i jeho rychlostí při scrollování obsahu jednotlivých stránek.Za necelé tři stovky je Sunnysoft World off-line vynikající pomůckou při čtení prakticky všeho na internetu, co vůbec lze převést do elektronické podoby a prohlížet s pomocí Pocket Internet Exploreru. Jako přímý konkurent AvantGo má Sunnysoft World off-line snad jen jednu nevýhodu; program je dostupný pouze pro platformu Pocket PC a práci komplikuje i menší počet informačních kanálů. Patrně žádný z majitelů kapesních počítačů ale tento drobný nedostatek nebude považovat za nijak výrazně limitující, neboť ve všech ostatní směrech patří World off-line na samou špičku off-line prohlížečů. Chybějící synchronizace jednotlivých informačních kanálů s desktopem nebo notebookem je už otázka jiná, řadě uživatelů ale ani tato vlastnost programu určitě nebude nijak výrazně vadit.