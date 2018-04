Sunnysoft si z veletrhu INVEX 2006 odnáší Křišťálový disk

Praha, 18. října 2006 – Pro českého zákazníka, který se s řadou novinek neměl doposud možnost seznámit, byl díky mimořádnému zájmu vystavovatelů letošní ročník Mezinárodních veletrhů informačních technologií a spotřební elektroniky na brněnském Výstavišti jistě zajímavým zpestřením podzimu. Expozice firmy Sunnysoft, která zde prezentovala nejnovější trendy v oblasti mobilní komunikace a navigačních řešení, patřila k těm, jež se setkaly s největším ohlasem návštěvníků veletrhu.

Sunnysoft disponoval letos o polovinu větším stánkem než v loňském roce, což se vzhledem k nárůstu počtu zájemců o portfolio nabízených produktů ukázalo být velmi užitečné. Zájmu se těšili také partneři expozice, společnosti Elko, Fujitsu-Siemens, Gotive, T-Mobile a Brodit. Prezentaci podpořily společnosti Wiesner Hager zápůjčkou atraktivního mobiliáře a Espresso Bar, která pro návštěvníky přichystala ochutnávku arabské kávy Lavazza.

Sunnysoft a Factum Invenio realizovaly společně průzkumy veřejného mínění. Deset tazatelek v průběhu tří dnů oslovovalo návštěvníky i vystavovatele a data byla k dispozici díky T-Mobile MDA a systému Sunnysoft mResearch i tisícům čtenářů zpravodajského serveru iHNed.cz.

Divize Mobilních řešení firmy Sunnysoft představila unikátní novinku u svého portálového řešení – Sunnysoft mConnector. Ten umožní stovkám uživatelů rychle a levně začít se sběrem dat a obousměrnou digitální komunikací s ekonomickým systémem. Prvním ze systémů, které využívají tuto unikátní technologii se stal Helios Orange.

Divize Vývoje představila nejnovější aplikace pro PDA a Smartphony - Sunnysoft Dictionary a stále populárnější Sunnysoft InterWrite a Sunnysoft Backup Manager, které byly nominovány skupinou expertů a redakcí významného časopisu Smartphone & Pocket PC magazine na Best Software Award 2006.

Do soutěže o Křišťálový disk, která mediálně zviditelňuje a oceňuje nejlepší exponáty Mezinárodních veletrhů informačních technologií a spotřební elektroniky INVEX – DIGITEX bylo divizí Obchod přihlášeno celkem pět produktů. Tři z nich byly nominovány na ocenění – Fujitsu Siemens Pocket Loox T830 a Wayfinder Navigator 6. Jako jedno z mála ale nakonec získalo tuto prestižní trofej navigační zařízení MIO C710+. Autorizovaným distributorem značky MIO pro ČR je firma Elko Trading. Společnost Sunnysoft toto zařízení úspěšně prodává.

„S účastí na letošním ročníku veletrhu jsme maximálně spokojeni. Fakt, že komise ocenila celou řadu navigačních řešení, jen podtrhuje rychlý nárůst jejich obliby.“ uvedl Martin Strouhal, ředitel společnosti Sunnysoft a dodává: „Návštěvníci se velice zajímali o praktické ukázky práce našich navigačních řešení. Při jejich předvádění byl stánek Sunnysoftu doslova v obležení.“

MIO C710+, držitel ceny Křišťálový disk 2006

Jedná se o nový model přenosné GPS navigace do auta s novými mapami východní Evropy, fotobankou, MP3 přehrávačem či podporou příjmu dopravních hlášení RDS-TMC. Ke komunikaci s okolními zařízeními slouží rozhraní Bluetooth. MIO C710+ je nejvyspělejší model v rodině tzv. jednoúčelových navigací do auta. Dovolí vám si cestu v klidu naplánovat doma a pak vás intuitivně i s pomocí české hlasové navigace dovede do cíle. Nemusíte se bát vybočení z trasy a nebo dopravních kolapsů.. MIO C710+ neustále sleduje váš pohyb a flexibilně se přizpůsobuje všem těmto událostem, které by vám jinak mohly znepříjemnit pocit z jízdy vaším vozem. Požadujete-li klid a pohodlí na cestách bez zbytečného stresu, pak je toto zařízení určeno přímo vám.