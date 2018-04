Sunnysoft NaviPack: nové řešení pro GPS navigaci

Společnost Sunnysoft uvádí na trh NaviPack, systém příslušenství, které udělá z každého kapesního počítače pokročilý GPS navigační systém jak do auta, tak pro turistiku.

Praha – Sunnysoft uvádí na trh v průběhu listopadu své nové navigační řešení s názvem NaviPack. Jedná se o systém příslušenství, které udělá z každého PDA pokročilý GPS navigační systém. NaviPack obsahuje bluetooth GPS přijímač nebo GPS přijímač pro sériový port, PocketKiM Pro - silniční mapu České republiky včetně uličních plánů 140 měst s navigací, držák do automobilu a autonabíječku pro kapesní počítač i GPS přijímač. NaviPack je rovněž vhodný pro navigaci při chůzi nebo jízdě na kole. Samotný Bluetooth GPS přijímač lze připojit i k notebookům s tímto rozhraním.

Pro ty, kteří zatím nevlastní kapesní počítač, je připravena zvláštní edice s názvem NaviPack Plus, která bude k výše uvedenému příslušenství obsahovat také PDA. NaviPack Plus bude k dispozici ve třech variantách, NaviPack Standard, Advanced a Exclusive, které se budou lišit použitým PDA zařízením a také cenou.

NaviPack Plus je cenově přijatelnou a především velmi flexibilní alternativou drahým zabudovaným navigačním systémům. Kromě vlastní GPS navigace uživatel získá všestranně použitelný kapesní počítač, například pro vedení osobní agendy, příjem e-mailové pošty a podobně.

Balení NaviPack obsahuje

Navigační software PocketKiM Pro (se silniční mapou České republiky + 140 měst do úrovně ulic). PalmKIM u verzí pro Palm

GPS přijímač Holux GR-230 Bluetooth (verze GM-210 u verze serial)

Univerzální držák kapesního počítače do auta Arkon

Nabíječka do auta pro kapesní počítač a GPS přijímač

Edice NaviPack Plus navíc obsahuje kapesní počítač

Kontakty:

Sunnysoft s.r.o.

Martin Strouhal

Obchodní ředitel

+420 603 885 469

martin.strouhal@sunnysoft.cz

Neopublic s.r.o.

Filip Debef

eMail filipd@neopublic.cz

Mobil +420 603 484 227