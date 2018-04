Sunnysoft mAgent získal certifikát Designed for Windows Mobile

Praha, 5.září 2005 – Sunnysoft mAgent nejrozšířenější český podnikový systém pro sběr dat získal certifikát Designed for Windows Mobile od společnosti Veritest. V oblasti mobilních řešení je to první aplikace, která tento certifikát získala. K udělení došlo 31.8.2005.



Celý proces certifikace probíhá tak, že jsou testovány vlastnosti dle metodiky Microsoftu a aplikace je testována v zahraniční laboratoři Veritest. Konkrétně testování systému Sunnysoft mAgent trvalo zhruba 4 týdny.

Michal Šaštinský, ISV Manager společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko k tomu dodává: „Sunnysoft je naším partnerem od prvopočátků mobilních technologií a platformy Windows CE, resp. Windows Mobile. Sunnysoft mAgent je podnikovým řešením, které umožňuje řídit pracovníky v terénu a zároveň efektivně sdílet informace s ústředím společnosti. Sunnysoft je dnes jedním z nejvýznamnějších partnerů v této oblasti a dodává řešení jak největším firmám na trhu, tak i firmám středním a menším.“

Sunnysoft mAgent slouží desítkám zákazníků a doslova stovkám pracovníků v terénu ke sběru objednávek, ambulantnímu prodeji, nebo marketingovému průzkumu. Systém komunikuje s 15 ERP systémy. Umožňuje rychlé bezdrátové tisky, komunikaci s centrálou v reálném čase a využívá ve většině případů bezdrátovou komunikaci (GPRS, wifi, Edge). Sunnysoft mAgent je též využíván ve Velké Británii a v Chorvatsku.

Pracovníci v terénu mají ve své ruce plně vybavenou digitální kancelář a manažeři mají dokonalé nástroje na vyhodnocování výkonu jednotlivce i týmu, obratu, marketingové strategie.

Jan Sedláček, manažer oddělení mobilních řešení uvádí: „Dlouhodobá a výhradní orientace na platformu Microsoft vede k tomu, že se nám daří vytvářet technologicky zajímavá řešení a můžeme zvyšovat svůj technologický náskok. Úspěšná certifikace, navíc v tomto oboru první, je pro nás velkým vyznamenáním. V této souvislosti bych rád poděkoval celému týmu vývojářů za jejich skvělou práci.“

Ve spolupráci se společností T-Mobile byl uveden na trh produkt odvozený od úspěšně certifikované aplikace Sunnysoft mAgent – portál www.mAgent.cz. Ten je dnes dostupný i menším firmám. Díky tomu mohou i malé firmy využívat výkonné technologie a během několika desítek minut zahájit práci s aplikací Sunnysoft mAgent Go&Sell na PDA, která komunikuje s počítači v kanceláři. Navíc je toto řešení zcela zdarma po dobu prvních 60 dní.

Společnost Sunnysoft splnila též podmínky pro získání certifikátu Microsoft Certified Partner. Jan Sedláček to komentuje: „Je to velice významný moment. Nepovažujeme to však za proběhnutí cílovou páskou, naopak si slibujeme ještě větší dynamiku spolupráce s Microsoftem.“