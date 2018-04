Sunnysoft mAgent Go&Sell - kompletní mobilní kancelář ve vašem PDA (popis programu)

Kterého obchodníka by nelákalo zaznamenávat objednávky elektronicky, ale i stejným způsobem spravovat například vydané doklady či dokonce sledovat mobilní sklady a promptně reagovat na případné požadavky? To vše a mnohem více umí aplikace Sunnysoft mAgent Go&Sell, kterou jsme dlouhodoběji testovali a nyní se podělíme o naše zkušenosti.

Co je vlastně mAgent?

Aplikace mAgent je mobilním řešením pro podnikatele a firmy, kteří by rádi zefektivnili práci obchodních cestujících použitím moderních technologií. Pracovníci v terénu s kapesním počítačem mohou do PDA přímo zadávat data, která jsou následně přenesena na server, kde jsou zaznamenávána a lze je okamžitě podle potřeby vyhodnotit a přizpůsobit se aktuálnímu stavu. Zároveň mobilní zaměstnanci ale také vidí to, co je uloženo v systému.

Sunnysoft mAgent se skládá ze dvou částí - portálové, kde se uživatelé registrují, vytvářejí si záznamy například o zákaznících, produktech, stavu skladů či cenách. Druhá část je veskrze mobilní - instaluje se na kapesní počítač a ve spojení s internetem lze on-line přenášet na server aktuální údaje.

Nutno podotknout, že s aplikací může pracovat maximálně deset uživatelů, což je však číslo pro menší firmy, pro které je produkt primárně určen, dostačující.

Jak se s programem pracuje

Nejprve je nutné si vytvořit uživatelský účet na stránkách www.magent.cz. Děje se tak přes Registraci na homepage produktu.

Po přihlášení se uživatel dostane do systému mAgenta. V přehledném rozhraní zřejmě první kroky povedou (pokud pomineme vytvoření až deseti uživatelů, kteří budou s aplikací pracovat) ke stažení klienta mAgent Go&Sell pro PocketPC, se kterým je služba plně využitelná. Program existuje jak v české, tak anglické verzi a pro ty uživatele, kteří by si nevěděli s instalací rady, je připraven jednoduchý návod pro práci s programem či mnohem obsáhlejší dokument popisující jednotlivé kroky v mAgentu.

Nyní ale k funkcím programu. Ten je rozdělen na několik kategorií, které si jednotlivě vyjmenujeme.

Zákaznické karty slouží k vedení údajů o klientech. Kromě jména, adresy, ID či typu lze vést záznamy také o fakturacích, návštěvách či evidovat skupiny, stav a kategorii zákazníků. Ty lze posléze v tabulce podle vyplněných údajů seřadit - například abecedně, dle ID čísla, města a dalších kritérií. Uvedené údaje u každého zákazníka lze exportovat do .CSV souboru, v databázi je možné samozřejmě také vyhledávat či údaje z ní tisknout.

Karty produktů slouží k vedení evidence o zboží. Opět je možné vkládat velké množství údajů k nim včetně až čtyř druhů skupin, sazby DPH, balení atd. Nechybí zobrazení koncové ceny zboží, ve kterém lze, stejně jako v případě zákazníků vyhledávat, exportovat je či tisknout.

Cenotvorba poslouží nejen ke tvořbě ceníků, ale také vytváření slev či akcí.

Plánovač návštěv pomůže například s definicí okruhu, kde se bude mobilní prodejce pohybovat, ale i s návrhem objednávek.

Důležitou součástí programu jsou Reporty. Ty lze zobrazit v mnoha podobách - nechybí denní či měsíční zpráva, ale například také souhrnná statistika či zobrazení od-do. Systém eviduje také návštěvy, reklamace a pohledávky.

V záložce Doklady je možné zobrazit objednávky, Sklady podávají aktuální informace o stavu či pohybu zboží.

Administrace slouží jak k vedení uživatelů programu, tak ke správě typů dokladů a možnostem jejich přenosu například do objednávky. Nastavit je možné také mnoho parametrů samotného programu vztahujících se k objednávkám (například zvolit možnost netisknout v jejich reportu, netisknout cenu na doklad atp.).

Mobilní část

Velmi podobně, avšak v mobilní podobě, vypadá také verze programu pro kapesní počítače. Po jeho nainstalování je aplikaci nejprve třeba nastavit, aby mohla komunikovat s "mateřským" programem. Nutné je zadat IP adresu, port či heslo a pak už nic nebrání ve využívání všech možností mAgentu.

Rozhraní mobilní části je téměř identické s programem pro PC. Přistupovat lze do evidence zákazníků, ke skladům i produktům. Opomenuta není ani možnost zobrazení ceníků či objednávek. Naplávat lze návštěvy i trasy, zobrazit lze samozřejmě také reporty.

Odezva programu při komunikaci se serverem je samozřejmě závislá na rychlosti mobilního připojení - aplikace pracuje svižně i na pomalém GPRS. K připojení lze využít všechny možné bezdrátové technologie, pokud je v dosahu například Wi-Fi, bude práce ještě rychlejší a pohodlnější.

Totéž platí o tvorbě dokladů, zpočátku bude pracovník zřejmě tápat, po chvíli ale bude schopen zadávat doklady vcelku svižně.

Velmi vítanou možností je zobrazení náhledu dokladu jak bude vypadat před vytištěním a v neposlední řadě také tisk, pokud je v blízkosti tiskárna (odeslat na ni lze dokument i bezdrátově).

Ani mobilní aplikaci nechybí podrobné reporty, filtrování podle zadaných kritérií a podobné funkce známé z programu pro PC.

Trocha faktů

Program mAgent umožňuje připojení pomocí SSL, uživatel si tak může být jistý, že práce v portálu je bezpečná.

Provozovatel se kompletně stará o technickou stránku produktu a proto není uživatel tímto zatěžován. Veškerá data jsou ke všemu pravidelně zálohována, proto nehrozí jejich ztráta, kterou v případě například papírové správy nelze eliminovat.

Zhodnocení a závěr

Program mAgent nás překvapil svojí komplexností a rychlostí. S trochou nadsázky se dá napsat, že práce s ním je radost, podtržená tím, že se nejedná o nudnou záležitost, jako v případě papírování, které využívá ještě stále spousta podnikatelů. Potěšující je šedesátidenní doba na vyzkoušení, kdy uživatel za program nemusí nic platit. Snad každý ocení intuitivitu aplikace a skutečnost, že se nemusí starat o nic jiného, než samotný business. S nasazením mAgentu není nutné řešit implementací podobné technologie, pořizovat si na její chod vlastní server, zkrátka stačí využít již vytvořené nabídky.

Řešení mAgent dle našeho názoru není ani drahé, provoz aplikace stojí již od 480 korun bez DPH na jednoho pracovníka měsíčně. Poskytována je dokonce i sleva přímo úměrná počtu pracovníků, kteří budou řešení využívat. Desátý zaměstnanec tak může firmu přijít jen na 350 Kč (podrobnější ceny i s možnými příklady jsou k nalezení v sekci Obchodní podmínky).

Kvalitu programu podtrhuje skutečnost, že mAgent získal koncem srpna certifikát Designed for Windows Mobile. Řešení je ke všemu využíváno hned v několika evropských zemích.