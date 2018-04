Sunnysoft je certifikovaným partnerem HP pro oblasti mobilních řešení

Praha, 13. listopadu 2006 - Společnost Sunnysoft, dodavatel informačních a komunikačních technologií, splnila podmínky stanovené společností HP a stala se čerstvým držitelem prestižního certifikátu HP Mobility – Smart Device Specialist.

Tento certifikát klientům říká, že společnost HP ručí za kvalitu služeb poskytovaných firmou Sunnysoft, která je prodejcem produktů značky Hewlett-Packard, a že její zaměstnanci mají k dispozici stejné znalosti a zkušenosti jako samotní zaměstnanci společnosti HP. Díky tomu se zákazník může na Sunnysoft obracet se stejnou důvěrou jako na HP. Statut HP Preferred Partner musí partner každý rok obnovovat, a tím vždy znovu potvrdit, že splnil náročné kvalitativní standardy společnosti HP a rozumí jejím produktům a špičkovým technologiím.

"Získání certifikátu přikládáme velký význam, neboť požadavky na něj vázané jsou velmi přísné a v ČR se jej zatím podařilo získat jen několika málo IT firmám. Je to pro nás vlastně takové ocenění za to, že jsme nepodcenili kvalitu přípravy a za odhodlání být jedničkami ve svém oboru," řekl Martin Strouhal, ředitel společnosti Sunnysoft.

„Partneři hrají podstatnou roli v tom, jak zákazníci vnímají společnost HP, a my chceme zajistit, aby zkušenosti zákazníků byly neustále vynikající, což vyžaduje silné odhodlání a angažovanost ze strany společnosti HP i našich partnerů,“ vysvětlil generální ředitel společnosti HP Mark Hurd ve svém klíčovém projevu na světové vrcholné schůzce partnerů (Global Partner Summit), kde byl Preferred Partner Program spuštěn.