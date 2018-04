Sunnysoft Dictionary - slovník i učitel v jednom (recenze)

Novým překladovým slovníkem před pár dny rozšířila nabídku svých softwarových produktů společnost Sunnysoft. Sunnysoft Dictionary využívá slovníkové databáze známých slovníků REWIN, v anglickém i německém slovníku lze najít 25 tisíc významových dvojic. Kromě překládání však program poslouží ještě k jinému účelu a to k výuce slovíček či jako gramatický přehled nepravidelných sloves. Poradí si i s kontextovým překladem z libovolné aplikace.

Instalace

Program, ke kterému existuje čtrnáctidenní trial verze si můžete stáhnout odsud. Soubor je velký 3,2MB, v kapesním počítači zabere jen 1,7 megabajtu.

Při instalaci jste dotázáni na sériové číslo, pokud jej nemáte, je automaticky nainstalována testovací verze, která nemá kromě počtu dní na spuštění žádná jiná omezení.

Po spuštění se zobrazí přehledné rozhraní, které má jen minimum prvků, jež by mohly rušit při práci. Horní řádka slouží k zadání slovíčka, napravo se pak nachází tlačítka pro vyhledání, přepnutí z/do českého jazyka a volbu slovníku.

Slovníkové funkce

Program používá indexované vyhledávání slovíček, výsledky hledání, ze kterých můžete rovnou vybírat se tedy zobrazují při postupném zadávání jednotlivých znaků níže.

U každého slovíčka je maximální počet jeho významů, různá spojení, ve kterých se slovo používá a jež se zobrazují například v programech společnosti Lingea zde však chybí. Zastoupena jsou však upřesnění u většiny slovíček, například použití pozdravu (na uvítanou, rozloučenou) či rozlišení slov anglické/americké angličtiny.

Co se slovníkové databáze týče, tak jsme při srovnání patnácti náhodných slovíček v obou jazycích nenarazili na žádné chybějící výrazy či nepřesnosti ve srovnání s konkurenčními kapesními slovníky.

Výuka

Zajímavě se jeví také výuka slovíček. V nastavení si můžete navolit, v jaké dny chcete učení spouštět a také jeho rozmezí. Určit můžete i interval učení v řádu jednotek minut, typ překladu či vybírat ze tří druhů obtížnosti odlišujících se počtem slovíček, přičemž zahrnout můžete i celý slovník.

Výuka pak probíhá tak, že se po nastavenou dobu ukazují náhodná slovíčka ve vybraném jazyce a kliknutím na dané slovo se zobrazí jeho překlad. Pokud víte, můžete pokračovat na další význam, případně výuku zrušit.

Snad jediným nedostatkem při výuce je nemožnost zahrnutí vlastního slovního okruhu, který by se procvičoval. Ideální by byla možnost vytvoření textového souboru na PC s možností exportu do slovníku, který by následně zkoušel právě z těchto slovíček. Ale kdo ví, třeba se tato možnost objeví v některé z dalších verzí...

Další využití programu je jako kontextového slovníku. Pokud jste uživateli InterWrite 9.1 a vyšší verze, můžete stiskem kláves CTRL+T jednoduše označit vybrané slovo a zobrazí se překlad k němu.

Program využijete i k výuce nepravidelných sloves a to jak pro anglický, tak v případě silných sloves i pro německý jazyk.

Hodnocení

Sunnysoft Dictionary nás překvapil svou jednoduchostí (v dobrém) a zároveň rychlostí. Také nalezení slov je dílem okamžiku, potěší možnost výuky, trochu naopak zamrzí jen omezení na danou slovní zásobu bez možnosti vytváření vlastních okruhů. Využítí najde i u studentů, pokud cestou do práce čtete zprávy v cizím jazyce nebo cizojazyčnou elektronickou knihu, jistě oceníte i možnosti kontextového slovníku.

Program lze spustit na PocketPC zařízeních s Windows Mobile 2003 a vyšších, přičemž podporovány jsou také VGA či čtvercové displeje nebo zobrazení naležato.

Cena slovníku činí 599 korun s DPH a je dle našeho mínění za tento produkt více než přijatelná. Program můžete stahovat odsud či jej zakoupit zde.