Šungit a keltská spirála: ochrana před zářením z mobilů za stovku

Že mobilní telefony během komunikace se sítí vyzařují, se všeobecně ví. Zdali je ono vyzařování škodlivé, se ale ani po několika desítkách odborných analýz zcela jednoznačně neprokázalo. I přesto se však obchodníci snaží nalákat zákazníky na "vychytávky", které mají člověka před nebezpečím při telefonování uchránit.

O některých z nich jsme vás ostatně informovali. Ať už ale šlo o záclonu, která značně zredukuje intenzitu elektromagnetického pole a dopřeje vám klidnější spánek (Čtěte: Pořiďte si záclonu, která nepropustí záření z mobilů) nebo o sprej (Čtěte: Na světě je první sprej, který vás ochrání proti vyzařování mobilů) či speciální pouzdro (Čtěte: Mobilní pouzdro, které zabraňuje škodlivému záření), účinnost byla vždy na pováženou.

Nyní jsme se sami vydali do obchodů, abychom zjistili, co všechno je možné sehnat nejen v zahraničních internetových obchodech, ale i na pultech českých kamenných prodejen.

Zharmonizujte mobil samolepkou

Naše kroky nesměřovaly do prodejny některého z operátorů nebo bazaru mobilních telefonů, nýbrž do prodejny, kde si kromě vyložení budoucnosti z karet můžete zakoupit i "zaručenou" ochranu před mobilním vyzařováním. Ptáme se, zda existuje pomůcka, která by dokázala pohltit například elektromagnetické záření.

"Máme tu energický obrázek. Ten zabrání, aby vám mobil nějak uškodil," reaguje hbitě prodejce a podává nám samolepku o velikosti 2 x 2 centimetry. Na jejím obalu je napsáno, že se jedná o "ochranný znak k omezení vlivu negativního vyzařování mobilních telefonů na lidský organismus." Tváříme se nadšeně a "zázračnou" malůvku si za 89 korun kupujeme.

Prodavač však vidí naše odhodlání chránit své zdraví a začíná vyprávět o jakési keltské spirále. Zprvu to zní jako dokonalý výmysl námi navštíveného obchodu, který chce zbohatnout na důvěřivých zákaznících. Jak se však později ukáže, právě keltská spirála je oblíbená po celém světě a její mnohostranné účinky z ní udělaly doslova ochranný symbol. Její cena může být různá - většinou podle velikosti. Nám byla nabídnuta za totožných 89 korun. Bez mrknutí oka proto kýváme a bereme ji také.





Keltská spirála je většinou popisována jako takzvaný biogenerátor. Měla by mít silné harmonizující a uklidňující účinky a v některých případech prý dokáže regenerovat orgány. Její schopnost redukovat intenzitu mobilního vyzařování, či ho dokonce zcela pohlcovat, je ale silně spekulativní.

Ani zázračný šungit vás neochrání

Podobné je to i s beruškou, která vám podle výrobců zachrání život. Zahlédnout ji můžete i v běžných obchodech. Je vyrobena z nerostu zvaného šungit, jehož jediné naleziště se nachází v severozápadním Rusku a o jeho původu se vědci dodnes přou.

V obchodech šungit nejčastěji nalezneme ve formě jakési pyramidy. Byly zaznamenány jeho léčebné účinky především v oblasti kosmetiky. Posléze se ale začaly výhody s ním spojené zmiňovat v souvislosti s mobilním vyzařováním.





"Je tomu asi něco přes rok, co jsem začal pociťovat, jak mobilní telefon prudce vyzařuje negativní záření," uvádí uživatel šungitové destičky v nejmenované internetové diskusi. "Zhruba za den jsem cítil, že šungit účinkuje. Přestala všechna trápení z vyzařování telefonu. Cítil jsem jej minimálně a telefon už nosím zapnutý déle a téměř vůbec ho nevnímám," dodává.

Dokáže ale šungit skutečně uchránit před vyzařováním z mobilního telefonu? "Na vaši otázku nelze dát pozitivní odpověď," zněla jednoznačná reakce doktora Richarda Přikryla z Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů při Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Stejně reagovali i odborníci z Geologického ústavu Akademie věd ČR.

Zázrak se nekoná

Tímto článkem jsme žádným způsobem nechtěli zpochybnit přínosy esoterismu či feng-shui ani jiných východních umění. Nepopíráme, že pro spousty lidí se jedná o způsob, jak získat více energie nebo se uklidnit. Kdybychom však čistě prakticky měli vyjádřit, jak hodně vás dnes popsané nástroje dokážou uchránit před vlivy mobilního telefonu, museli bychom říci, že vůbec.

Pokud máte pocit, že jste mobilnímu vyzařování vystavováni příliš často, doporučujeme v noci přístroj vypínat nebo odložit alespoň několik metrů od postele. Určitě se bude jednat o lepší ochranu, než když si koupíte malůvku za devadesát korun.