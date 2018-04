Šéf Androidu promluvil o Nokii X, příštím Nexusu i bezpečnosti

Podle serveru Frandroid.com Sundar Pichai na veletrhu MWC sdělil, co si myslí o nových Nokiích řady X, které používají upravený systém Android. S úsměvem odpověděl: "To dokazuje, že když říkáme, že Android je svobodný operační systém, tak nelžeme, je to prostě pravda." A ještě dodal, že nevidí příliš jasně do strategie Microsoftu. Microsoft jako tvůrce konkurenčního sytému Windows Phone se stává novým majitelem Nokie.

Další otázka směřovala na deklarovanou úzkou spolupráci se Samsungem. Spolupráci označil za celkem nudnou, mezi oběma společnostmi není podle Pichaie žádné napětí. Na to, co si myslí o tom, že Samsung použil u svých nových chytrých hodinek Gear 2 systém Tizen místo Androidu, Pichai odpověděl: "Je to produkt, jakých jsou stovky, ale byl bych radši, kdyby Samsung použil Android." Na to, že by Samsung opustil Android a začal používat systém Tizen, Pichai s jistotou odpověděl, že příští Samsung Galaxy S6 bude používat Android.

Další dotaz se týkal i nástupce referenčních smartphonů platformy Android, které nesou označení Nexus. Podle Pichaie se nového Nexusu určitě nedočkáme v první polovině letošního roku.

Pichai také popřel zvěsti, že by Google měl zájem o komunikační službu WhatsApp. Takové informace označil za naprosto nepravdivé. WhatsApp, který používá 400 milionů uživatelů, koupil Facebook za 19 miliard dolarů. K akvizici WhatsAppu Facebookem Pichai dodal, že bude zajímavé sledovat, co z toho vznikne.

Podle zmiňovaného serveru Frandroid.com na otázku ohledně bezpečnosti Androidu Pichai údajně řekl: "Nemůžeme zaručit, že Android byl navržen tak, aby byl bezpečný. Při vývoji byl kladen důraz, aby nabídl více svobody." A dodal: "Když se mluví o 90 procentech malwaru pro Android, tak se musí brát v potaz, že jde o nejpoužívanější systém na světě". S úsměvem doplnil: "Kdybych měl co do činění s distribucí malwaru, také bych se zaměřil na Android."

Jenže server TechCrunch toto sdělení popřel a vydal obsáhlý článek, podle kterého Pichai řekl pravý opak. Že Android je "velmi velmi bezpečný". Právě otevřenost podle Pichaie, jak informuje TechCrunch, činí Android více bezpečnější, ne méně. Šéf Androidu podle serveru TechCrunch přímo řekl: "Pokud máte možnost updatu, tak je Android velmi, velmi bezpečný. Android je navržen tak, aby byl velmi, velmi bezpečný. Dovoluji si tvrdit, že otevřené systémy jsou daleko bezpečnější."