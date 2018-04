Sun Microsystems a Samsung společně vyvíjejí Java Phone – konkurenci pro iPhone

Na květnové konferenci JavaOne prezentovala firma Sun Microsystems, jeden z největších světových vývojářů softwaru, technologii, která by měla být v budoucnu konkurenceschopná „revolučnímu“ Apple iPhonu. Již tehdy zástupci společnosti předvedli první prototypy mobilního telefonu, který byl postaven na vylepšeném operačním systému JavaFX Mobile a v některých ohledech se iPhonu do jisté míry i podobal.

Na konferenci se tvrdilo, že uvedení onoho potencionálního nového „velkého hráče“ na mobilním trhu je otázkou několika měsíců. Z korejského Soulu nyní pro všechny fanoušky platformy Java přišla pozitivní zpráva: Java Phone bude už brzy, pomůže nám v tom nejspíše Samsung.

Java Phone vs. iPhone – nižší cena, více funkcí

O spolupráci mezi Sun Microsystems a Samsungem se zatím jen spekulovalo. Teď se do nejistých úvah vneslo alespoň trochu pravdy: „V otázce kooperace na vývoji nového mobilního telefonu nepadlo zatím ještě žádné konkrétní rozhodnutí. Mohu však potvrdit, že nějaké schůzky mezi oběma společnostmi proběhly – šlo zejména o vzájemné představení nápadů,“ uvedla Lee Soo-Jeong, mluvčí jednoho z největších světových mobilních výrobců Samsung v Soulu.

A v čem by měly spočívat přednosti nově vyvíjeného mobilního telefonu oproti Apple iPhonu? Zejména by měl stát o mnoho méně peněz a svým uživatelům nabídnout ještě více „revolučních“ technologií a také interaktivnější a příjemnější uživatelské prostředí. iPhone ale není telefonem, kterému by se dalo snadno konkurovat. O tom, jestli Sun a Samsung dosáhnou jeho kvalit, si však ještě budeme muset nějakou tu dobu počkat. Pokud se však předpoklady společnosti Sun Microsystems vyplní, první náhledy na Java Phone bychom měli spatřit již na počátku roku 2008.

Přečtěte si také: