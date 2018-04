Sums 1.4, jednoduchý součtový tabulkáč

Dalším příspěvkem PilotClubu pro všechny příznivce Pilota/PalmPilota je podrobný popis jednoduché, ale velmi užitečné aplikace s názvem Sums. Autorem je Andreas Linke a autorskou stránku najdete ZDE







Popis

Na prvním řádku



Zleva najdete název programu Sums a pokud používáte MenuHack, ukázáním tužkou na tento nápis si můžete zobrazit menu aplikace. Vpravo od Sums najdete tlačítko (Refresh) . To slouží pro aktivaci součtu hodnot v řádcích mezi jednotlivými sloupci. Úplně v pravém horním rohu najdete manipulační šipky, umožňující pohyb po sloupcích, pokud jich máte na displeji zobrazeno méně, než jich máte vytořeno.





První řádek je od ostatních oddělen tenkou plnou čarou a je ukotven (obdoba příkazu Ukotvit příčky z MS Excelu). Do něj můžete zadat názvy jednotlivých sloupců. Já jsem například sloupečky nazval: Sloupec1, Sloupec2, Sloupec3, Sum, Sloupec5. Hned Vám také řeknu proč.



Názvy sloupečků můžete volit jaké chcete, dá se použít čeština, ale je třeba mít na paměti, že čím delší je název sloupce, tím větší je pravděpodobnost jeho částečného zobrazení při zúžení šířky sloupce (když jsou na obrazovce např. zobrazeny 4 sloupce najednou). Exituje jedno speciální pojmenování sloupce. Pokud sloupec nazvete Sum nebo Summe (německý výraz pro Sum), automaticky po ukázání na tlačítko (Refresh), dojde v takto pojmenovaném sloupci k zobrazení součtu hodnot z jednotlivých řádků ostatních sloupců. Ano ostatních, tedy i nacházejících se vpravo od sloupce s názvem Sum. Pozor, tuto funkci nelze automatizovat, ale musí se ručně aktivovat (hlavně u změny hodnot) ukázáním na tlačítko (Refresh)



Pokud nazvete více sloupců Sum, budou se součty ukazovat pouze v tom, který se nachází jako první zleva a v těchto součtech budou figurovat i hodnoty z ostatních sloupců Sum, nacházejícíhc se napravo. Pozor, u Sum je nutno dodržet velikost písma. Pokud totiž nazvete sloupec "sum", k výpočtu nedojde.



Pro názornost jsem vložil data pouze do sloupce 2 a 3, aby jste mohli vidět, že pokud mám vytvořeno 5 sloupců a na obrazovce si necháte zobrazit pouze 3, můžete se na ostatní dostat pomocí manipulačních šipek umístěných v pravém horním rohu.



Dalších 10 řádků slouží pro vkládání hodnot, které chcete sčítat. Je samozřejmé, že můžete vložit mnohem více řádků, než je zobrazeno.



Pokoušel jsem se zjistit, kolik řádků můžete do jednotlivých sloupců vložit, a při 3000 řádcích jsem to vzdal. Co mne překvapilo, přepočet součtu těchto hodnot byl několikrát rychlejší než u QuickSheetu. Samozřejmě, že QuickSheet je úplně jiná aplikace, ale právě proto to na to poukazuji. Pokud po tabulkáči nechcete nic víc, než sčítání čísel pro své bilance apod, pak máte v aplikaci Sum skvělého pomocníka a je zadarmo.





Je součtový a zobrazují se v něm okamžitě výsledky součtů pro jednotlivé sloupce. Pozor na následující případ: Pokud do sloupce napíšete řadu čísel, jejich součet bude mít více číslic, než se je schopno zobrazit v součtovém řádku pro jeden sloupec, dojde k přepsání součtové hodnoty vedlejšího sloupce. Řešení je jednoduché. Snižte počet najednou zobrazených sloupců a problém je pryč.

Vkládání údajů

1 -1 -1 3 1 MB 2 1 2 3 1 -1 2 3 6

Popis a práce s menu

Add

Přidá na konec, za všechny sloupce, další sloupec.







Pokud máte zadány údaje ve sloupcích, tato funkce provede nahrazení stávajících údajů pouze jejich součty z posledního řádku. Všechny ostatní hodnoty budou smazány.





Odstraní ten sloupce, ve kterém se nachází kurzor.







Vymaže stávající obsah obsah buněk se zachováním názvů v záhlaví sloupců.





Odstraní ty sloupečky, které nejsou právě zobrazeny.





Umožní nastavení aplikace Sums. Draw vertical lines

Pokud potvrdíte a zafajfkujete, budou se zobrazovat tenké svislé čáry, oddělující jednotlivé sloupce od sebe.



Right justified columns

Pokud potvrdíte a zafajfkujete, budou se všechny údaje ve sloupcích zarovnávat k jeho pravému okraji.



Use , | . as decimal separator

Zde si můžete zvolit oddělovač desetinných míst. Musí být zvolená čárka, pokud chcete používat oddělovač desetinných míst z numerické klávesnice.



Round results to x digits

Zde si můžete pomocí šipek zvolit, na kolik desetinných míst (0-8) budou zaokrouhlovány číselné údaje.





Závěrem

V zásadě jde o velmi jednoduchý tabulkový "Sčítač", určený pro ty, kteří potřebují pouze sčítat údaje v tabulkách s kontrolními křížovými součty. Aplikace, jak sám autor uvádí, je prý určena pro karetní hráče k evidenci bodů při hře. Já osobně jsem přesvědčen, že nalezne i jiné uplatnění.Základní tabulka je tvořena minimálně 1 sloupcem, maximálně však 10. Současně lze na displeji zobrazit jeden až čtyři sloupce a na ostatní se pak dostanete pomocí manipulačních šipek v pravém horním rohu displeje.Začnu hezky popořádku zhora.Do jednoho řádku můžete zadat cokoliv. Výsledný součet však ovlivňují pouze kladné nebo záporné číselné údaje, nacházející se na jednotlivých řádcích sloupce. Pokud např. uvedete do jednoho řádku kombinaci textu a čísel, pak dojde k sečtení pouze číselných údajů. Jsou-li čísla kratší, můžete je klidně uvádět na jednom řádku, oddělené mezerníkem.Mimo čísel jsou ignorovány všechny ostatní znaky, včetně speciálníchPříklad: nahoře je zadání, dole pak vyhodnocení v součtu:Je to jednoduché, pouze v některých případech se to moc nehodí a to když je číslo součást řetězce.Základní menu aplikace Sums má čtyři položky:Toto menu se od jiných aplikací neliší a tak jej uvádím pouze pro přehled. Všechny funkce tohoto menu jsou totožné s funkcemi z menu Edit ostatních aplikací.Toto menu slouží pro nastavení počtu současně zobrazených sloupců. Ukažte na příslušnou položku tužkou a zobrazí se potřebný počet sloupců. Zde je nutno dávat pozor na délku jména, použitého pro záhlaví sloupce. Pokud je toto jméno delší a Vy si necháte zobrazi např. 4 sloupce, může se stát, že se záhlaví sloupce nezobrazí celé.Obdobné to je s řádkem součtů. Pokud je výslůedek výpočtu dlouhý, může přepsat hodnoty součtů z vedlejšího sloupce.Stejně jako u ostatních aplikací i zde naleznete údaje o autorovi a kontaktní E-mail adresu.Rozhodně se tento produkt nedá s QuickSheetem srovnat. Nedisponuje žádnými funkcemi, pouze sčítá zato však velmi rychle. Dá se říci, že karbaníci jej velice ocení. Mně se na něm líbí jednoduchost, rychlost, přehlednost a jsem přesvědčen, že se dá použít i na jiné účely. Já ho např. používám pro evidenci prodaných triček.Pokud ukážete tužkou úplně do pravého horního rohu aplikace, zobrazí se Vám okno s tipem autora.