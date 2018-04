Suez Lyonnaise a Telefónica opouštějí soutěž o UMTS ve Francii

PAŘÍŽ 24. ledna (ČTK) - Francouzská společnost Suez Lyonnaise des Eaux spolu se španělskou Telefónikou Moviles dnes odstoupily ze soutěže o licenci na provozování sítě mobilních telefonů třetí generace UMTS ve Francii. Jako důvod přitom uvedly příliš vysoké náklady, které by na získání licence musely vynaložit, píše se ve společném prohlášení obou firem.

Obě skupiny se domnívají, že stanovená cena 32,5 miliardy francouzských franků (zhruba 4,6 miliardy USD), plně neodráží současnou situaci na trhu. Rozhodnutí společnosti Suez, u které se očekávalo, že nabídku předloží nejpozději 31. ledna, tak ve své podstatě znamená, že v soutěži budou nakonec jen tři zájemci o celkem čtyři licence.

"To je teatrální, je to ale i trochu překvapivé," podotkl k rozhodnutí obou firem analytik společnosti Meeschaert Rouselle Mathieu Xerri. "Jinak ale mají pravdu, je to dost drahé, protože bude těžké zařídit, aby licence UMTS byly ve Francii ziskové," řekl analytik. Ve hře o licence by tedy měl být France Télécom, Bouygues a Vivendi, píše agentura Reuters.

Z dalších potenciálních kandidátů se hovořilo o nizozemské KPN a o společnosti Hutchison Whampoa, ani jedna z nich se ale soutěže zřejmě nezúčastní. Za kandidáta se považoval i Deutsche Telekom, ten ale už v listopadu sám prohlásil, že o licenci UMTS ve Francii usilovat nebude. Od Deutsche Telekom se přitom čekalo, že se v soutěži o licenci spojí s francouzskou Bouygues.

France Télécom na rozhodnutí o neúčasti dvou firem okamžitě zareagoval a prohlásil, že potenciálu UMTS velmi důvěřuje. Podle jeho názoru se tím zlepší podmínky pro jeho vlastní obchodní plán v této oblasti, kde se pohybuje prostřednictvím své dceřiné společnosti Orange. "V potenciál třetí generace velmi věříme a myslíme si, že UMTS můžeme ve francii odstartovat jen ve třech," prohlásil mluvčí France Télécom.