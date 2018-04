Sudoku ve 3D a šifrovací program na mobil pro paranoiky

Best Crypto

Best Crypto ochrání vaše fotografie, soubory a další data ve vašem smartphonu. Vybrané soubory stačí označit a tlačítkem Encrypt zaheslovat. Tím je znemožněn přístup k těmto údajům.

Aplikaci pro většinu S60 zařízení můžete mít za 7,95 USD.

Best Birthday

Program Best Birthday je další aplikací výrobce SmartphoneWare, který má na svědomí i Best Crypto. O Best Birthday jste si na Palmare již mohli přečíst, od té doby ji však výrobce přejmenoval a přidal několik vylepšení.

Program stojí 8,95 USD.

SymbPlayer

SymbPlayer je nový MP3 přehrávač s volitelným grafickým interface. Ten si můžete přizpůsobit del libosti pomocí skinů a obrázků ze svého zařízení.

Program podporuje playlisty, zobrazování ID3 tagů a je dostupný v několika jazykových mutacích.

Program pro zařízení min. se Symbianem S60 2.0 stahujte za 14,99 USD odsud.

Save

Užitečným programem pro všechny paranoiky bude aplikace Save. Ta totiž dokáže zašifrovat obsah buď vybraných, nebo všech textových zpráv v telefonu. Vybrat si můžete i příjemce, od kterých budou SMS automaticky šifrovány.

Aplikace také umí odeslat textovou zprávu v případě, že je ve vašem telefonu (například po odcizení) vyměněna SIM karta. Zároveň smaže kontakty, SMS a vybrané soubory v zařízení.

Užitečnou aplikaci testovanou na Symbian Nokia zařízeních můžete mít za 8,99 USD.

SkyeCaller

SkyeCaller zajistí, aby se při příchozích i odchozích hovorech nebo přijatých SMS kromě čísla zobrazovala i fotografie, která je ke kontaktu přiřazena.

Stahujte za 10,95 USD zde.

3D Sudoku

3D Sudoku je moderní verzí klasické japonské hry pro Symbian telefony.

Zakoupit ji lze za 8,99 USD tady.