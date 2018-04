Stylus pro Apple iPhone? Proč ne

Desítky různých ochranných fólií a stovky nejrůznějších pouzder z různých materiálů. To je krátká bilance nejčastějšího příslušenství pro Apple iPhone. V poslední době se však objevila i dotyková pera pro tento telefon a to i přesto, že právě iPhone lze velmi pohodlně ovládat jen prsty. Dotykové pero tak může působit jako zcela zbytečný a nepoužitelný kus mobilního příslušenství, ale nemusí to být tak úplně pravda.

Přesné dotyky, které takový stylus umožní, jsou totiž nezbytné při hraní her jako třeba Transport Tycoon, jehož verze pro iPhone je již nějaký pátek dostupná. Lze očekávat, že podobných her, při kterých stylus přijde vhod, bude se spuštěním AppStore přibývat raketovým tempem a pero se tak může v budoucnu stát povinnou výbavou každého majitele iPhone, který si rád volný čas zpříjemní hraním zajímavé hry.





Na trhu je již stylus od firmy Brando, která patří mezi největší producenty příslušenství pro mobilní telefony. Včetně poštovného vás stylus přijde na zhruba 200 Kč. Svůj stylus brzy uvede také firma Brightonnet Company. Stylus od jiných výrobců můžete zakoupit i v tuzemských obchodech.