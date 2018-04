Stylový tip pro vás – véčko TCC Q285

Véčko TCC 285 je telefon mnoha jmen. Jeho pravým otcem je tchajwanská společnost Quanta, ta jej prodává pod označením Giya SL500, výrobek poskytuje jako OEM (Original Equipment Manufacturer) čínské společnosti MyTop (prodává jej pod označením MyTop 611). V redakci jsme měli k dispozici variantu vyrobenou pro tchajwanského operátora TCC. Jednotlivé varianty se od sebe liší, je to případ třeba funkce GPRS - námi testovaný telefon paketové přenosy dat neuměl. Evropský Siemens měl v plánu převzít tento model do svého portfolia a prodávat ho pod svou značkou, z dohody však nakonec sešlo. Neznamená to ovšem, že si tento telefon nebudete moci koupit – atraktivní TCC 285 už teď můžete pořídit v Německu u společnosti SEMEC za 350 € (asi 10 500 Kč). Pokud si pro telefon do Německa zajedete, získáte na něj dvouletou záruční lhůtu, která je již v zemích EU povinná. Pokud ovšem vyčkáte, koupíte telefon i u nás – SEMEC totiž plánuje vstup na český trh.

Vzhled

Svým tvarem připomíná Q285 spíše schránku na šperky. Na první pohled si všimnete, že oblé tvary zavřeného véčka neruší výstupek antény – mobil má totiž integrovanou anténu. V Asii to není jediný model véčka bez vnější antény, v Evropě však na podobný kousek nenarazíte. Telefon je tmavě stříbřitý a nic neruší souměrnost jeho tvarů. Elipsovité křivky, které dominují jeho přední straně, jako by charakterizovaly hlavní cíl designéra: nic na tomto telefonu není hranaté, vše je podřízeno ladné eleganci. Však také ona vnitřní stříbrná křivka, která je blíž typovému označení ve středu přístroje, je logem tohoto telefonu: je hlavním motivem, který vévodí krabici, v níž jsme telefon dostali, a skví se i na přední straně manuálu, vyvedená v nenápadné lesklé černi. Nenápadný půvab luxusu.

Designér přesto ponechal dostatek místa i pro personalizaci přístroje a jeho přiblížení majiteli: tlačítko, které vidíte nahoře uprostřed, nemá nic společného s funkcemi telefonu. Pomocí tohoto tlačítka odsunete vrchní plastovou vrstvu a pod ní můžete zasunout fotografii či jiný obrázek Na vrchní plošce telefonu nechybí poutko, Evropana by jistě jako první napadlo, že je určeno na pověšení telefonu na krk, asijští uživatelé si na něj však spíše připnou přívěšek – oblíbení módní doplněk mobilů. Na vrchní ploše je také velmi nenápadně, ale funkčně umístěna dioda pro indikaci signálu. Na opačné straně sotva spatříte drobné vypouklé tlačítko. Sotva spatříte, ale snadno nahmatáte. Toto tlačítko totiž slouží k rychlému vypnutí všech zvuků – zapnutí tichého profilu indikuje zachvění, jeho vypnutí naopak krátké zapípnutí. Přepnutí je nenápadné, rychlé.





Plášť telefonu je plastový, díky stříbřité barvě to ovšem vůbec není poznat. Telefon váží velice slušných 91 gramů - jak je patrné z fotografie, odrazilo se to i na velmi slušné tloušťce tohoto véčka (22,5 mm). Při odklápění zadního krytu jsme měli zpočátku problémy (je třeba užít lehkého násilí), zato uložení SIM karty pod ním je velmi praktické – SIM karta je uložena pod plastovou příčkou a velmi snadno se vysouvá.

Po otevření véčka si první postřehy jen utvrdíte: kromě displeje není nic na horním ani dolním panelu hranaté – dokonce i orámování displeje je provedeno v křivkách. Podobně průhledná tlačítka, příjemně zapuštěná do těla přístroje, jsou elipsovitého tvaru. Všechny ovládací prvky jsou dostatečně velké, dvojnásob to platí o velkém kurzorovém tlačítku, pomocí něhož se v menu telefonu pohybujete. Popravdě řečeno to není kurzorové tlačítko, protože k rolování slouží pouze šipky nahoru a dolu. Levá a pravá šipka mají funkci kontextových kláves.

Displej

Displej představuje velkou přednost tohoto telefonu - jednak díky jeho technickým parametrům (120 x 160 obrazových bodů, 4096 barev) a jednak díky tomu, jak tyto parametry dokázali výrobci využít. A nejedná se jen o uvítací animaci či o animaci při vypnutí. V horní řádce displeje naleznete základní údaje (signál, vibrace, nastavení budíku, stav baterie). Je to možná detail (na ty si ovšem técécéčko potrpí!), ale i tyto drobné údaje jsou vyvedeny v barvách. Pravda – na barevnou indikaci stavu baterie si musíte zvyknout, zprvu se vám bude zdát nepřehledná. Displej není aktivní (segmenty displeje neemitují vlastní světlo, plocha displeje je pouze pasivně podsvícena) - znamená to, že na přímém slunci není příliš výrazný. Rozdíl vynikne v porovnání například s displejem Samsungu SGH T100.





Výrobce připravil řadu možností, jak si vzhled displeje vylepšit: k dispozici je pět integrovaných tapet na pozadí displeje, v telefonu jsou další čtyři pozice pro uživatelem dohraná pozadí. Můžete volit jeden ze tří fontů písma v jednotlivých menu, k dispozici je i sedm barevných skinů, tedy menu se zobrazují v jedné ze sedmi barevných kombinací.

Ovládání

Mobil jsme měli k dispozici pouze v čínské a anglické jazykové mutaci, ale přesto je více než jasné, že pro stavbu všech menu platí jedno: přehlednost. Pohybujete se v nich buď šipkami, nebo přímou číselnou volbou položky. Hlavní menu má buď tradiční podobu seznamu voleb nebo si jej můžete přepnout tak, aby zobrazovalo pouze ikony položek, přičemž zvolená ikona částečně překrývá zbylé pod sebou. Zprvu se zdá, že je to nepraktické, ale jakmile se ve funkcích zorientujete a podobu ikon si zapamatujete, oceníte takový způsob uspořádání hlavního menu. (Všimli jsme si, že podobný způsob upořádaní je u asijských telefonů velmi oblíbený – např. Panasonic P504i.). Velmi praktická zrychlená volba má opět podobu ikon, dostanete se do ní z pohotovostního režimu stisknutím šipky nahoru a funkce, které jsou ze zrychlené volby dostupné, můžete libovolně měnit. Jak ve zrychlené volbě, tak v hlavním menu nemusíte na zvolenou funkci „doskákat“ kurzorem – pořadí ikon odpovídá číslům na klávesnici, proto lze používat i přímou číselnou volbu. Při novém nastavování zrychlené volby (trochu netradičně jej najdete v položce Profily) si dejte pozor: pokud chcete například na první pozici nastavit čtení zpráv, stisknete nejprve onu první pozici, na níž je doposud jiná funkce, a pak ze seznamu všech funkcí telefonu volíte čtení zpráv, ikona pro tuto novou funkci se poté objeví na první pozici. Zvláštní pozornost, jak už je u asijských telefonů zvykem, je věnována WAPu – tlačítko pro přímý vstup do prohlížeče je umístěno pod kurzorovým tlačítkem.

Telefonování a psaní

Klávesnice telefonu je velmi dobrá, není vyrobena z gumy, nýbrž z průhledného tvrdého plastu – stisk tlačítek je měkký a citlivý, o málo horší zkušenosti jsme měli s velkou kovovou kurzorovou klávesou. Přesto je třeba říct, že i její ovládání je ve srovnání se čtyřsměrovými gumáky u některých low-endů mnohem lepší.

Subjektivně můžeme říct, že kvalita reprodukovaného i přijímaného zvuku je velmi dobrá, asi nemusíme mluvit o tom, že mobil krásně sedne na tvář, to je u véček pravidlem. Pravou kontextovou klávesou vstoupíte do telefonního seznamu. Správa kontaktů na SIM kartě a v interním adresáři telefonů je společná. Pokud si zkopírujete kontakt ze SIM karty do jedné z 255 pozic interního seznamu, máte možnost přiřadit si ke kontaktu další telefonní číslo, přiřadit ho do jedné z pěti skupin, přidělit mu jeden z identifikačních obrázků volajícího (vestavěno je jich 20, dalších 30 si můžete do telefonu nahrát podle svého výběru) a konečně přiřadit konkrétní melodii (25 jich je integrováno, 15 nových můžete složit či uložit do telefonu z počítače). Chvilku nám trvalo, než jsme zjistili, že mezi jednotlivými položkami v adresáři se přechází podržením šipky dolu. Identifikační obrázky volajícího jsou velmi vtipné a jsou jedním z prostředků personalizace přístroje. Do telefonu si můžete pro identifikaci volajícího uložit i fotografie, ale karikatura je kolikrát přesnější, že?

Při telefonování se ukazuje jako velká nevýhoda, že přístroj nemá vnější displej. Během vyzvánění nevidíte jméno volajícího a po otevření mobilu se hovor okamžitě spojí. Nemáte tedy možnost hovor nepřijmout. V menu se nám nastavení této volby nepodařilo najít.

Při psaní SMSek zjistíte, že písmo je proporční (velkých M se na jeden řádek vejde 7, velkých I více než dvakrát tolik) a že na displej se celkem vejde 7 řádek. Český slovník T9 mobil samozřejmě nemá, anglický však ano. Při psaní SMS se musíte orientovat pouze podle prvního písmene obvyklé písmenné řady – ostatní písmena na klávesách chybějí a jsou nahrazeny čínskými znaky. Je možné, že design kláves se v telefonu pro evropský trh změní. Již jsme mluvili o vynikajících kvalitách klávesnice, při psaní textovek je oceníte. Telefon umí posílat i přijímat EMS, tedy vylepšené SMS s obrázky, animacemi a melodiemi (výrobce vložil do telefonu 14 grafických motivů). Mobil bohužel nemá vnitřní paměť na SMSky.

Zvláštní pozornost si zaslouží čtyřhlasé vyzvánění (z padesátky melodií si určitě vyberete tu svou, je libo například Smetanova Vltava?) a skladatel vlastních melodií. Ten totiž umožňuje kompozici vlastních polyfonických melodií. V každém ze čtyř kanálů volíte nejen výšku a délku tónů, rytmus, ale také jeden ze 14 nástrojů, jehož zvukem bude příslušný kanál přehrán (mj. piáno, vibrafon, kytara, housle, horna, alt saxofon, klarinet, sitár, dudy, rolnička). Tento skladatel vás možná pobaví víc než integrované hry.

WAP a data

WAPový prohlížeč verze 1.1 je v kombinaci s displejem ideálním nástrojem pro prohlížení internetu, telefon však nemá paměť pro uložení již prohlédnutých WAPových stránek. Zkoušený mobil bohužel neměl GPRS, stahuje standardní rychlostí 9,6 kbps (GSM Circuit Switch Data).

Doplňkové funkce

Tento přístroj není určen pro manažery, jeho „úkolovník“ a kalendář jsou přesto velmi přehledné. Kalendář lze snadno přepínat do týdenního zobrazení a z něj zase do údajů o konkrétním dni. Budík je zase možné nastavit na zvonění jednou za den, týden či měsíc, volit lze i melodii, kterou vás ráno ze sladkého spánku vyruší. Mobilu nechybí kalkulačka a převodník měn.

Hry jsou v telefonu čtyři. Klasický Tetris vypadá na barevném displeji velmi dobře a je to také „nejakčnější“ hra v telefonu. Toggle je hra zaměřená na kombinaci podobnou našim piškvorkám. Puzzle není třeba komentovat, pouze poznamenáváme, že pro skládání si můžete vybrat kterýkoliv z obrázků uložených pro pozadí displeje či pro identifikaci volajícího. Konečně Memory je hra podobná pexesu – v první vteřině si musíte zapamatovat rozložení dvojic obrázků, které poté odhadujete. Pouze hrací karty se nám zdály poněkud malé.





V příslušenství telefonu najdete datový kabel, jenž slouží pro připojení telefonu k počítači přes sériový port. Na kabelu je neobvykle umístěn stejný konektor, jako je na spodní straně telefonu. Telefon tak můžete nabíjet či z něj telefonovat pomocí handsfree, i když je připojen k počítači. Obslužný program umí zálohovat adresář, nahrávat do telefonu vybrané fotografie a nové melodie. Je ale bohužel pouze v čínštině – jak jistě uznáte, jeho ovládání není příliš pohodlné.

Verdikt

Mobil TCC Q285 je vzhledově skvělý a funkčně velmi dobrý telefon. Jeho displej i čtyřhlasá vyzvánění mnohé uživatele překvapí svou kvalitou, i když se o absolutní špičku nejedná. Mobil má mnoho možností personalizace (uživatelská pozadí displeje, obrázky pro identifikaci volajícího, nové melodie). Ovládání je jednoduché a přitom praktické, ocenili jsme diskrétní tlačítko vypínání zvuku na vrchní ploše telefonu. Pokud nepotřebujete pokročilejší funkce (GPRS, Bluetooth apod.) a chcete malý stylový telefon, je TCC Q285 dobrá volba. Až budete při koupi uvažovat o poměru cena/výkon, zahrňte do položky výkon také image, kterou má tento mobil rozhodně výjimečnou.