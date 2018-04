Stylový Android za výtečnou cenu. Recenze LG GT540 Optimus

Přístroje s Androidem byly většinou laděny do technického stylu a jednou z mála výjimek je právě model GT540 s označením Optimus. Ten bude kromě námi recenzované černé nabízen v několika dalších barvách a vyberou si tak především dámy, které ještě více ocení zajímavý vzhled telefonu. Pánové asi dají přednost funkční výbavě zahrnující vše od wi-fi přes EDGE, GPS až po podporu sítí třetí generace. toto zařízení zkrátka obsahuje vše, co by správný Android měl mít.

Přitom výrobce kromě vlastního vzhledu systému přidal i podporu přehrávání videí ve formátu DivX a Xvid, což u Androidu v současné době stále ještě není úplnou samozřejmostí. Nemluvě o jiných operačních systémem, které si o této schopnosti mohou nechat pouze zdát. Stejně tak se LG vyhnulo závažnějším chybám a po čase používání telefonu jistě odpustíte i to, že běží již na postarší verzi 1.6. A to především při pohledu na cenovku, kde je suma 4 900 korun.

Katalog mobilů:

Nejbližší konkurenti v podobě HTC Tattoo, Vodafone 845 a Nokia 5230.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika: Telefon s velmi dobrým poměrem cena/výkon, který překvapí i podporou DivX/Xvid videí. Jedinou hrubkou je postarší verze OS 1.6.

Vzhled a konstrukce – záleží na barvě

LG GT540 má velkou šanci se zalíbit jak pánům, tak i dámám. Vše záleží na vybrané barevné variantě a případně motivu přímo v systému. Pro toto zařízení je rovněž charakteristické zúžení horní a dolní strany do velmi ostrého oblouku. Okolní plasty se svým vzhledem snaží napodobit kartáčovaný kov, což se jim úspěšně daří. Výrobce tak ušetřil na ceně a zejména hmotnosti, která se zastavila na příjemných 115 gramech. Spokojeni budete také s provedením telefonu a pevnost konstrukce je na výborné úrovni.

Na horní straně zařízení se nachází pouze 3,5mm jack pro sluchátka. Vypínání/zamykání telefonu tentokráte netradičně obhospodařuje klávesa červeného telefonu namísto horního tlačítka. MicroUSB konektor je schovaný pod záslepkou na pravé straně zařízení, pod nímž se krčí tlačítko pro rychlé hledání a spoušť fotoaparátu. V základním balení naleznete 2GB microSD kartu a nepříliš kvalitní sluchátka. Pro úplnost dodáváme sympatické rozměry zařízení 109 x 55 x 13 mm.

Operační systém – zaseknutý v čase

Použitý operační systém je bohužel pouze ve verzi 1.6 a otázkou zůstává, jestli se vůbec kdy tento telefon dočká vylepšení na verzi 2.1 či 2.2. LG se alespoň snaží napravit tento fakt vlastním uživatelským prostředím podobně, jako to udělalo několikrát HTC s prostředím Sense. Není to však natolik komplexní varianta a spíše se připravte pouze na kosmetické změny v operačním systému. Celé prostředí z dílen LG lze samozřejmě vypnout.

Telefonu vévodí sedmero pohotovostních obrazovek, na které můžete umístit vše od složek, přes zástupce programů až po nejrůznější widgety. Kromě tří hardwarových tlačítek na spodní straně displeje budete k ovládání používat senzorovou dvojici pro vyvolání menu a pro návrat zpět. Jejich citlivost je na velmi dobré úrovni, ale i tak se nedají porovnávat s přesnějšími klasickými klávesami.

Displej a baterie – příjemný nadprůměr

Operační systém je poháněný procesorem Qualcomm s frekvencí 600 MHz a za celou dobu testování jsme se nesetkali s prakticky žádnými prodlevami. Pohyb v menu přístroje byl plynulý a to i v případě, že na pozadí běželo více aplikací. S nejlepšími přístroji jako je například HTC Desire se však LG GT540 rovnat nemůže. Jedinou podstatnější výtkou v této kategorii tak zůstává starší verze operačního systému. Nemusíte se však bát nějaké výraznější nekompatibility aplikací.

Použitý rezistivní displej s úhlopříčkou tři palce a rozlišením 320 x 480 pixelů se skutečně povedl. Na svojí kategorii nabízí velmi jemný rastr a příjemně živé barvy. Pochvalu zasluhuje dotyková vrstva, která se dá bez problému srovnávat s daleko dražšími telefony. I když na kapacitní kolegy stále několik koňských délek ztrácí, běžným uživatelům bude naprosto stačit. Spíše v mezích průměru se drží čitelnost na přímém slunečním světle.

Lehce nad ostatními konkurenty vyčnívá LG GT540 svojí výdrží baterie, z níž dostanete bez problému energii na tři dny provozu. To při zhruba patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS zprávách a dvou hodinách poslechu MP3 přehrávače či rádia. Tento údaj zhruba o den převyšuje podobně vybavené kolegy. Opět připomínáme, že pokud budete více využívat služeb wi-fi či GPS, doba výdrže může skončit v úplně jiných mezích.

Telefonní seznam a zprávy – vše bez problémů

Pro ukládání kontaktů můžete kromě paměti telefonu využívat úložiště na vašem Gmailovém účtu a všechny údaje tak mít synchronizovány automaticky. O dalších kvalitách telefonního seznamu není potřeba více spekulovat a poskytne běžný standard. Zejména pro instalování aplikací je určena vnitřní paměť o kapacitě zhruba 150 MB. Na paměťovou kartu lze aplikace instalovat až od verze 2.2. Většině uživatelů bude uvedená kapacita bohatě stačit.

Jedna z největších předností Androidu je možnost vyměňovat dokonce základní aplikace v telefonu a to včetně telefonního seznamu či editoru SMS zpráv. U LG GT540 k tomu budete mít nejspíše minimum důvodů, protože SMS editor nezkracuje zprávy při použití slovníku T9, poctivě odpočítává napsané znaky a nabízí klasickou alfanumerickou a QWERTZ klávesnici. Další druhy klávesnic či další aplikace lze stáhnout například přes Market.

V telefonu nechybí ani několik kancelářských programů, QuickOffice, aplikace pro Youtube a několik dalších služeb od Googlu jako jsou Maps či aplikace spolupracují s Gmailem. LG GT540 přichází s plnou datovou výzbrojí a dostatečně rychlým internetovým prohlížečem. Žádné problémy jsme nezaznamenali ani u GPS a nalezení satelitů bylo otázkou pár desítek vteřin.

Multimédia a fotoaparát – DivX překvapí

Model GT540 v základu poskytne pouze jednoduchý MP3 přehrávač, který po několika dnech jistě nahradí některá jeho varianta z Marketu. Podobně možná dopadne aplikace pro poslech FM rádia s RDS, která funguje pouze s připojenými sluchátky. Mnohé překvapí podpora pro přehrávání videa ve formátech DivX a Xvid. Vzhledem k novým přehrávačům uvedeným na Market, tato schopnost není již takovou vzácností jako před několika měsíci či lety.

V mezích průměru se drží fotoaparát s rozlišením 3 Mpix a automatickým ostřením. Chybí však přisvětlovací dioda či krytka optiky. Snímky jsou relativně ostré a neobsahující prakticky žádný nepříjemný šum. O něco horší je barevná věrnost. Přesto fotoaparát podává ve své kategorii velmi dobré výsledky a hravě přehrává většinu konkurence. Celková kvalita snímků je však spíše průměrná.

Závěr – další hvězda ve střední třídě

LG GT540 Optimus je velmi povedený dotykový přístroj, který přichází s výborným poměrem ceny a výkonu. Nabídne líbivý design, plnou funkční výbavu a nativní podporu přehrávání videí ve formátu DivX a Xvid. Nezklamal ani použitý displej reagující přesně na vaše požadavky a příznivá je výdrž baterie točící se okolo hranice tří dnů. Jedinou výraznější kaňkou je použití operačního systému Android pouze ve verzi 1.6.

Konkurence již před časem začala ostrý souboj a hlavním vyzývatelem je rozhodně Vodafone 845 s o něco horším displejem a chybějícím EDGE. Naopak o něco dražší přístroje jako je HTC Tattoo, Wildfire či Samsung Galaxy Spica by měly jít s cenou o něco níže, aby mohly konkurovat dnešnímu přírůstku do Androidí rodiny. Jistou alternativou může být například Nokia 5230 s bezplatnou navigací či další levné přístroje s operačním systémem Symbian Series 60 5th edition. Na LG GT540 však budou většinou spíše ztrácet.