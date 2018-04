Stylový Android s chytrou hlavinkou. Recenze LG Optimus Chic

LG E720 Optimus Chic nesází pouze na zajímavý vzhled, ale především na výbavu. Užívat si můžete rychlých datových přenosů v sítích třetí generace, GPS, wi-fi či relativně slušného fotoaparátu s rozlišením 5 Mpix a automatickým ostřením. Optimus Chic se opičí po svých starších bratříčcích, jako byl LG GT540 nebo LG Optimus One i po stránce kvality displeje.

Výrobce si však nedal pozor na vlastní zpracování telefonu. Nacházíme na něm hned několik prohřešků. Jmenujme nedokonalé přichycení krytu baterie, příliš zapuštěná tlačítka či pouze senzorové klávesy pod displejem. Slabší je také výdrž baterie.

Konkurence v případě telefonů s Androidem sílí každým dnem a vzhledem k tomu, že všechny telefony v této kategorii nabídnou prakticky totožnou funkční výbavu, stává se ze zpracování a vzhled rozhodujícími parametry.

Katalog mobilů:

Konkurenti ze stejné stáje v podobě LG GT540, Optimus One a dnes recenzovaný telefon.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika: LG Optimus Chic je stylový Android s přijatelnou cenou. Největším problémem je horší dílenské zpracování.

Vzhled a konstrukce – jednoduché linie



Model Chic vypadá k světu, přestože se designéři na přístroji příliš nevyřádili a předvedli pouze několik jednoduchých linií a chromovaný rámeček okolo těla zařízení. Z velké části to mají na svědomí lesklé plasty, které společně s výše zmíněnými prvky maskují jinak velmi slušnou výbavu. Mezi přístroji s Androidem stále vládne spíše technický vzhled a nedovoluje, aby se k podobným zařízením dostaly opravdu všechny skupiny uživatelů.

Chic je magnetem na otisky prstů a další nečistoty. Bídný je i způsob přichycení krytu baterie. Stačí vynaložit pouze velmi malou sílu, aby se kryt uvolnil. Naopak samotná baterie drží v těle přístroje jako přibitá.

Rovněž si musíme postěžovat na malá boční tlačítka pro regulaci hlasitosti a zapínání displeje, která prakticky kopírují povrch telefonu. Jejich mačkání není vůbec příjemné. Horní tlačítko navíc představuje jediný způsob, jak zapnout displej. Senzorové klávesy pod displejem hrají při odemykání mrtvého brouka.

V mezích průměru se drží rozměry zařízení (113 × 58 × 13 mm) a hmotnost, která činí 129 gramů. Během testování jsme si rovněž všimli popraskaného plastu okolo optiky fotoaparátu. Je otázkou, jestli to byl pouze výjimečný případ u našeho testovacího vzorku, nebo zda se tato vada může projevit i u prodávaných telefonů.

Operační systém – tradiční úprava od LG



Stejně jako v případě modelů GT540 a Optimus One si LG dovolilo lehce upravit prostředí Androidu. Jinak nudný vzhled se trochu rozzářil. Přibylo rovněž několik aplikací z jeho dílny. Ve všech zbylých případech je to tradiční verze 2.2 tohoto OS. Uvnitř telefonu tepe procesor o frekvenci 600 MHz, který zaručuje rychlé brouzdání mezi nabídkami a bleskové spouštění většiny běžných aplikací. Pokud však myslíte na náročnější programy či hry, budete si muset nechat zajít chuť, nebo si pořídit dražší telefony s 1GHz procesorem pro opravdu plynulý běh.

Velmi šikovné je tlačítko pro vyhledávání, které prohledává obsah podle právě aktuálního kontextu. Pokud ho stisknete rovnou na pohotovostní obrazovce, snadno můžete vybrat mezi nejrůznějšími spektry hledání. Vnitřní paměť pro doinstalování aplikací činí zhruba 170 MB. Programy, které to umožňují, lze rovněž instalovat na paměťovou kartu. OS ve verzi 2.2 je velkou výhodou a zejména modely Sony Ericsson v tomto ohledu hodně ztrácejí.

Displej a výdrž baterie – výtečná odezva



Přestože je displej u modelu po technické stránce prakticky identický jako u modelu Optimus One, překvapila nás daleko větší sytost barev a lepší jas. S rozlišením 320 × 480 pixelů hravě trumfne soupeře v podobě HTC Wildfire a na jemnost displeje si v této kategorii nemůžeme stěžovat. Ideální je rovněž odezva na dotyky. Nikdy jsme nemuseli náš požadavek opakovat.

Daleko horší byla v tomto ohledu situace u senzorových tlačítek pod displejem, které jsou spíše stylovým prvkem než praktickým pomocníkem. Připravte se na to, že při jejich používání budete muset více přitvrdit, abyste si byli stisknutím opravdu jisti. V tomto ohledu má Optimus One značně navrch před svým mladším bratříčkem. Ostatně podobně tomu bylo i u podobné dvojice HTC Desire a HTC Legend.

Žádným zázrakem není ani výdrž baterie. Telefon fungoval na příjmu zhruba dva dny. To při patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS a dvou hodinách poslechu MP3 přehrávače. V kategorii chytrých telefonů je to solidní průměr, ale u konkurence jsme se již setkali s lepšími výsledky. Vše záleží na způsobu používání. Náročné datové přenosy či GPS jsou skutečnými žrouty kapacity baterie.

Telefonní seznam a zprávy – synchronizace na každém kroku



Telefony se systémem Android se dají svázat s Gmailovým účtem, a po zadání jediného uživatelského jména a hesla bude automaticky probíhat veškerá synchronizace. Samozřejmostí jsou další způsoby synchronizace a bezproblémové je provázání s Microsoft Exchange. Dokonce lze propojit vaše kontakty s těmi, které máte na Facebooku.

Oproti modelu Optimus One nedochází při psaní slov s diakritikou ke zkracování zpráv. Zapomeňte však na automatické opravování překlepů, kterým disponují například telefony od HTC. Díky obrovské modulárnosti celého systému můžete vyměnit standardní telefonní seznam, editor zpráv, kalendář a cokoliv, co vás napadne.

Kvalitní je rovněž internetový prohlížeč, který je velmi rychlý a bezproblémově v něm fungují multidotyková gesta. K připojení můžete využít plnou datovou výzbroj od 3G až po wi-fi. V telefonu dokonce najdete navigaci z dílen Googlu, která však zatím nefunguje na našem území. Abyste využili GPS přijímač, musíte si pořídit některou z alternativ na Android Marketu. Vyhledání satelitů trvalo vždy několik desítek vteřin.

Multimédia a fotoaparát – DivX výhodou



LG už tradičně integrovalo do systému přehrávač s podporou přehrávání videí ve formátu DivX/Xvid, což byla před půl rokem obrovská výhoda. Na Android Marketu je však nyní možné sehnat několik bezplatných alternativ. Stejně tak tam naleznete bezpočet MP3 přehrávačů, které rychle nahradí obyčejný přehrávač obsažený v základu. Samozřejmostí je rovněž FM rádio s RDS a 3,5 mm jack pro připojení sluchátek.

Příjemně nás překvapil 5 Mpix fotoaparát s automatickým ostřením. Pořizuje na svou kategorii velmi kvalitní snímky, které navíc nepostrádají ostrost. Lehce rozmazané jsou pouze okraje, a LG Chic tak v tomto ohledu vítězí nad modelem Optimus One. Představili bychom si však jasnější podání barev, které jsou jakoby za šedivým závěsem. Zamrzí rovněž absence přisvětlovací diody či blesku pro pořizování snímků ve zhoršených světelných podmínkách.

Závěr – nepraktické používání



LG E720 Optimus Chic je velmi dobře vybaveným telefonem a nabídne prakticky plnou funkční výbavu podpořenou Androidem ve verzi 2.2. Nejvíce se podobá modelu Optimus One, nad nímž lehce vede ve výdrži baterie, vyšším rozlišením fotoaparátu a citlivostí dotykového displeje. Naopak velmi špatně dopadlo zpracování konstrukce, které muselo ustoupit designové stránce zařízení.

Na druhé straně právě zajímavý vzhled však bude hlavní zbraní v boji s konkurencí, která pochází i z vlastní stáje. Tvoří ji již zmiňované modely GT540 a Optimus One. Naopak cenné body ztrácí po stránce kvality displeje a rychlosti HTC Wildfire. Zaujmout by mohly modely od Sony Ericssonu podobě Xperia Mini či Samsung Galaxy Spica. Důležitým kriteriem bude rovněž cena. Všechny zde zmiňované telefony patří do cenové kategorie přibližně pěti až osmi tisíc korun.