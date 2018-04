Stylovka nabitá trojúhelníčky – recenze Nokie 7500

Nokia si zkrátka může dovolit experimentovat a několikrát do roka to dokazuje. Již předem musíme říct, že Nokia 7500 se nezařadí do skupiny designérských zmetků, které kromě pěkného vzhledu nic nenabídnou. Pravdou však zůstává, že budete muset najít více odvahy, abyste tento přístroj vytáhli z kapsy.

Na kytičky edice L’Amour a jim podobné ornamenty si mnozí již zvykli a svoje kouzlo už pomalu ztrácejí. Geometrické obrazce jsou neokoukané, stylové a nejdůležitější je, že na podobný telefon zkrátka nenarazíte v nabídce jakéhokoli jiného výrobce a o to hlavně Nokii jde.

Pod pozlátkem se navíc ukrývá solidní funkční výbava a třeba v základu obsažená 512MB microSD svědčí o tom, že hudební přehrávač není pouze do počtu. Fotoaparátu v temnějších koutech zase dopomůže integrovaný blesk. Přesto spíše než za technické parametry platíte za jedinečný vzhled a srovnávat Nokii 7500 s běžnými telefony tím pádem nemá vůbec cenu. Několik prohřešků si však Nokia mohla odpustit.

Blízký kolega z kolekce L'Amour Nokia 7360, podobně stylový Samsung U600 a dnes recenzovaná Nokia 7500.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Velice stylový přístroj, který zaujme netradičními geometrickými prvky po celé konstrukci. Dokonce ani funkční výbava nijak výrazně nezaostává za jedinečností designu.

Vzhled – bez pravítka ani ránu

Nad unikátností celého designu není třeba vést dlouhé diskuze a vše perfektně ladí k sobě, ať už jde o černou barvu s výrazným stříbrným lemem a výměnným barevným rámečkem, o němž bude ještě řeč. Drobnou zastávku si zaslouží tvar telefonu, který rovněž podlehl odvážným návrhářským kreacím a ostře skosena je dolní strana přístroje. Nokia 7500 se na obou stranách zužuje blíže k bočním okrajům. Skutečně rovná je pouze střední plocha displeje, který se rovněž sešupu nevyhnul a zanechalo to na něm následky, co se týče čitelnosti.

Celou přední část tvoří velice matný a na dotyk příjemný plast. Zachytávají se na něm ale otisky prstů a leštění tak bude na denním pořádku. Kryt baterie se také neubránil trojúhelníčkům, ale u něj se lesklý materiál střídá se světlejší variantou, která žádnou údržbu nevyžaduje. Na zadní straně zaujme především čočka fotoaparátu lemovaná výrazným stříbrným kosočtvercem. Hned vedle ní si našel místo integrovaný blesk.

Výměna barevných rámečků je sice na první pohled jednoduchá, ale přichycení k tělu přístroje mohlo být k nehtům přívětivější. Použití nějakého jiného předmětu na rozpojení záslepek nedoporučujeme, protože by mohlo dojít k poškození samotných oválů. Rámečky rozhodně svému účelu poslouží a ve fádní černé barvě vyniknou. V základním balení naleznete modrý, červený a zelený.

Díky zkoseným hranám se Nokia 7500 drží velmi příjemně v ruce a rozměry 109x43,9x14,4 mm se řadí k běžnému průměru. Vahou 83 gramů už však pomalu spadá do kategorie velmi lehkých přístrojů. Na spodní straně telefonu se nachází očko pro přichycení poutka, 2,5mm jack, zdířka na nabíječku a miniUSB konektor. Pro vyjmutí paměťové karty musíte však odstranit baterii a výměna za chodu tak není možná.

Klávesnice a ovládání – ofenzíva trojúhelníků

Dvě kontextová tlačítka a černé a zelené sluchátko obklopují relativně dost zapuštěný joystick. Ten je navíc hodně tuhý a pohyb do stran není vůbec jistý. Při testování jsme měli problém i s rozlišením posunutí doprava a potvrzením volby. Při používání joysticku tak doporučujeme se alespoň zpočátku obrnit velkou trpělivostí, než získáte potřebný grif.

Alfanumerická část je úplně jiná pohádka a k perfektní povrchové úpravě se přidává výtečná odezva. Trojúhelníkový tvar jednotlivých tlačítek není vůbec na škodu a nijak nevadí při psaní. Díky dostatečným rozestupům a vypouklému tvaru kláves nedochází k žádným překlepům. Tlačítka se sice trochu nahýbají do stran více než je běžné a může za to způsob přichycení, protože klávesy nejsou připevněny po celé své ploše k telefonu.

Ovládání přímo v menu telefonu se neodlišuje od zavedeného standardu Series 40 a podle svého uvážení tak můžete přeskládat hlavní nabídku, přiřadit různé funkce jednotlivým směrům joysticku z pohotovostní obrazovky anebo si vytvořit vlastní menu dostupné přes levé kontextové tlačítko. Drobnou výtku si však zaslouží příliš zapuštěné vypínací tlačítko, které slouží také pro přepínání profilů. Na jeho stisknutí se s největší pravděpodobností bude muset podílet váš nehet.

Displej a výdrž baterie – Slunce úhlavním nepřítelem

Zalomený displej skutečně čitelnosti na přímém slunečním světle nepřidává, ale naštěstí si tak lze vybírat, kterou část zobrazovací plochy právě potřebujete. Další informace o displeji mají už pouze pozitivní charakter a užívat si můžete velice jemného QVGA rozlišení s podporou šestnácti milionů barev. V této souvislosti se sluší zmínit předinstalovaná grafická schémata, která geometrickými tvary a barvami ladí s výměnnými rámečky a samotným tělem přístroje.

Pohotovostní doba nás žádným způsobem nenadchla, ale ani neurazila. S třemi dny intenzivnějšího používání zahrnujícími deset minut telefonování a zhruba tři hodiny poslechu rádia se Nokia 7500 řadí do běžného průměru. Pokud ze své náročnosti trochu slevíte, výdrží telefon při životě až pět dní.

Telefonní seznam a zprávy – osvědčený základ

V této kategorii opět hraje prim osvědčený standard Series 40 (pátá edice) a ke každému z tisícovky kontaktů se tak vejde až 21 dalších údajů obsahujících vše od poštovní adresy, přes datum narozenin až po několik telefonních čísel. Filtrování hovorů, řazení osob do skupin a odlišení volajících podle různých melodií už patří k samozřejmostem stejně jako příkladná synchronizace.

Drobného vylepšení se dočkal editor zpráv, který nyní navíc obsahuje šikovnou lištu k přidávání multimédií. Snadno tak klasickou SMS zprávu přeměníte na MMS. Vložit lze také poznámka z kalendáře nebo vizitka. Pochvalu si odnáší slovník T9, který se učí nová slova a před odesláním odstraňuje diakritiku. Přehled máte i nad tím, jak dlouhá vaše zpráva je a do kolika částí se rozdělí.

Kalendář a data – překvapivě dobrý výsledek

Nokii 7500 můžete plně věřit při organizování vašeho času. Opakovaný budík se stal již běžnou praxí a stejně tak propracovaný kalendář, který nabízí měsíční/týdenní/denní náhled. K dispozici je jednoduchý seznam úkolů a poznámky. Hodit se může vědecká kalkulačka, stopky a odpočítávání času.

Z datových funkcí možná někoho překvapí podpora EDGE v nejvyšší desáté třídě. V telefonu je již předinstalovaný prohlížeč Opera Mini a brouzdání po internetu je tak bezproblémové i co se týká české diakritiky. K vaši službám je připraven emailový klient, který zvládá protokoly POP3, SMTP a IMAP4. Bohužel nelze nastavit automatické stahování zpráv.

Velmi šikovný je miniUSB konektor a o něco více se tak rozšiřují možnosti využití Mass Storage. Kabel samotný však není součástí dodávky. Co naopak nezapomněli u Nokie přibalit, je 512MB paměťová karta, která rozšiřuje 30MB vnitřní paměť telefonu. Součástí dodávky je dokonce elegantní černé poutko.

Rádio, MP3 přehrávač a fotoaparát – vše v jednom

Začněme hned z kraje a to FM rádiem, které však nepodporuje RDS. Zato dokáže automaticky naladit a uložit dostupné stanice až na dvacet volných pozic. Překvapeni jsme byli velkou kvalitou reproduktorů a dodávaných sluchátek, jež nemusíte okamžitě měnit za kvalitnější. Lze je samozřejmě použít jako handsfree a k tlačítku na přijmutí hovoru už jenom chybí klávesa na regulaci hlasitosti.

Hudební přehrávač by mohl soutěžit, co se funkcí týče, klidně s Walkmany od Sony Ericsson. Kromě kvalitního ekvalizéru a volby vzhledu může hrát stereo přes bluetooth sluchátka. Třídění podle jména interpreta, názvu alba, žánru už patří k běžné softwarové výbavě. Skladby mohou být uloženy ve formátu MP3, MID, AAC, AAC+ nebo WMA.

Snímky z fotoaparátu se rozhodně mohou řadit mezi jedny z nejlepších mezi 2 Mpix konkurenty, kteří rovněž nedisponují automatickým zaostřovaním. Věrnost detailů je na solidní úrovni a to samé se dá říci i o podání barev. Při zhoršené viditelnosti hodně pomáhá integrovaný blesk a leckdy použijete i vyvážení bílé. Někdo jistě ocení, že zvuk spouště fotoaparátu se dá vypnout. Každý návrat z nabídky nastavení, první spuštění a uložení snímku však zabere dlouhých pět vteřin. Video lze nahrávat pouze v rozlišení 176x144 a jeho kvalita je dosti bídná.

Závěr – trojúhelníky navždy

Nokia 7500 nás oslovila především svým unikátním vzhledem, který prostě nemá obdoby a konkurence může jenom blednout závistí. Zpočátku možná zmatený designerský výtvor se Nokii vyvedl a všudypřítomné trojúhelníčky nijak nenarušují práci s telefonem. Nezklamala ani funkční výbava a zmínit v tomto směru je třeba především hudební přehrávač, podporu EDGE, FM rádio a ve své třídě kvalitní fotoaparát. Za své peníze rovněž dostanete bohaté příslušenství v čele s výjimečně zdařilými sluchátky. Přímého soupeře k takto stylovému telefonu byste hledali jenom velmi těžko. Poohlédnout se ale můžete v již zmiňované kolekci Nokie L'Amour (modely 7390, 7360 a 7373) nebo třeba u Samsungu, který rovněž odvážných kousků (J600, U600 a F300) nabízí více než dost. Takto výrazné geometrické rysy ale u žádného jiného výrobce zkrátka nenajdete. V tomto ohledu získala Nokia další prvenství, které ještě v brzké době stvrdí podobným modelem 7900. Proč koupit? pozoruhodný design

povedená klávesnice

příjemný povrch telefonu

multimediální funkce Proč nekoupit? tuhý joystick

špatný systém výměny rámečků

pomalé reakce fotoaparátu Kdy? V prodeji Za kolik? 6 990 Kč s DPH