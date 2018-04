Stylové véčko, na které vám budou stačit tři tisíce - recenze Motoroly W375

Telefony RAZR už dlouhou dobu nejsou výsadou těch nahoře. Jejich cena klesla natolik, že si je může dovolit každý. Na konci loňského roku to byl model W220, který přímo ze základní koncepce RAZR vycházel. Žádnou díru do světa sice neudělal, zato však už stačil spadnout o celou tisícovku, což hodně zamotalo hlavu konkurenci. Jeho funkční výbava sice k těm oslnivějším nepatřila a nebylo to svým způsobem ani potřeba, protože přístroj byl řazen do kategorie pro nenáročné uživatele.

Naprosto stejně je na tom dnes recenzovaná Motorola W375, která zastoupila prázdné místo v cenové třídě do tří tisíc a pomalu začíná svůj životní cyklus. Výchozí podmínky jsou až na pár technických vylepšení prakticky stejné. Jenom konkurence v podobě Samsungu nebo Alcatelu notně zesílila a v neprospěch telefonu může mluvit kdejaká maličkost. Chyby má každý zástupce a většinou rozhodne vzhled.

Katalog mobilů:

Dnes recenzovaná Motorola W375 a dvojčata od Alcatelu OT-635 a OT-630, která se prodávají za velmi podobnou cenu.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Přístroj hodně podobný slavným RAZRům s výbavou, která naprosto postačuje nenáročným uživatelům. Mezi hlavní lakadla patří skvělý design a nízká cena.

Design a konstrukce – nejen pro dámy

Nenechte se hned na úvod odradit výraznou růžovou barvou, jež je určena pro něžné pohlaví. K dispozici jsou samozřejmě další varianty zahrnující daleko mužnější černou nebo šedivou. Ta kromě lemování okolo odklápěcí části a plochy se stavovými ikonami pokrývá celý přístroj. Mnohem nápadnější oranžovou variantu nedoporučujeme ani těm největším fajnšmekrům, protože se nepodařilo sladit ostatní barvy a výsledný mix příliš dobře nepůsobí.

Zpět k růžovému kousku, který dorazil do redakce. Otevírací mechanismus je zpracován na výbornou a síla pružiny odpovídá průměru. Vnitřní část telefonu je již kompletně šedivá, až na typickou spodní bradu, která samozřejmě zůstává růžová. Plast použitý při výrobě je velmi příjemný na omak, jednotlivé díly přesně sedí a nikde nic nevrže.

Jedinou výtku máme k bočním tlačítkům regulujícím hlasitost a záslepkám sluchátek a USB rozhraní. Ty jsou totiž vyrobeny z velmi hrubé pryže a při trochu jiném držení telefonu, než konstruktéři plánovali, mohou tyto plochy nepříjemně tlačit do ruky. Klasické umístění konektorů pro nabíjení na spodní část telefonu by bylo v tomto případě o hodně lepší. Drobnou náplastí může být fakt, že krytky drží jako přibité a jejich ztráty se nemusíte obávat.

Váhou 88 gramů spadá Motorola W375 do rozumného průměru a rozměry 99 x 45 x 19 mm mezi relativně malá véčka. Ačkoliv by se mohlo zdát, že tloušťka přístroje bude po vzoru slavnějších kolegů ze stáje Motoroly opravdu nízká, k štíhlosti žiletky mu ještě půl centimetru přebývá.

Klávesnice a ovládání – spousta různých zkratek

Celá klávesnice je vyrobena z jednoho kusu velmi hladkého plastu, který na omak trochu připomíná Sony Ericsson W950i. Oproti němu je alfanumerická část rozměrnější a rozestupy mezi tlačítky větší, za což vděčí W375 právě véčkové konstrukci. Jednotlivé řady jsou odděleny tenkou linkou, aby palec vždy věděl, jaké tlačítko právě tiskne. Klávesnice je světle modře podsvícena a čitelnost popisků v naprosté tmě je dostatečná.

Jistotu budete mít i při používání čtyřsměrného tlačítka, které obklopuje dvojice kontextových tlačítek, červené a zelené sluchátko a klávesy pro rychlý přístup k internetu a psaní zpráv. Menu si můžete poskládat do matice 3x3 nebo zvolit textový výpis. Jednotlivé položky můžete v hlavním menu libovolně přehazovat a nebo si vytvořit vlastní seznam nejpoužívanějších funkcí, k nimž budete mít přístup přes levou kontextovou klávesu.

Displej a výdrž baterie – rekord to sice není, ale…

Vnější displej byste na Motorole W375 hledali zbytečně. Místo něj si musíte vystačit s trojicí stavových ikon, které informují o příchozím hovoru, došlé zprávě a nutnosti nabít baterii. Černá lesklá plocha okolo těchto ikon se velmi snadno ušpiní, takže se připravte na drobet leštění, které už ke stylovým telefonům pomalu začíná neodmyslitelně patřit.

Displej bezpečně ukrytý uvnitř přístroje sice nabízí o něco vyšší rozlišení než W220 (konkrétně 128 x 160 pixelů), ale o žádném výrazném zlepšení se nedá hovořit. Spolu s vyšším rozlišením přišlo fyzické zvětšení displeje a výsledný dojem je prakticky stejný. Rastr je dosti hrubý a barvy nevýrazné, což se mimo jiné odráží na horší čitelnosti na přímém slunečním světle.

Ačkoliv výdrží baterie W375 těžko trumfne svého staršího bratříčka - model W220, jenž zůstal na příjmu celých osm dní, stále se dá mluvit o solidním výkonu. Při několika minutách telefonování denně, zhruba desítce odeslaných SMS zpráv a dohromady dvou hodinách poslechu rádia, zůstal W375 v pohotovostním stavu něco málo přes šest dní. V porovnání s konkurencí jde o jeden z nejlepších výsledků.

Telefonní seznam a zprávy – počítání pouze do sta

Do paměti přístroje vměstnáte pouhých sto vícepoložkových kontaktů. Přesněji řečeno každé další číslo, webová adresa či mail zabere jedno místo. V krajním případě se kapacita může smrsknout třeba na polovinu. Naštěstí se pro většinu běžných uživatelů nejedná o natolik tragickou záležitost.

Jednotlivé kontakty lze řadit do patnácti skupin a přiřadit k nim libovolné zvonění. To může být ve formátu MP3. Vnitřní paměť telefonu činí něco okolo 1.5MB, takže příliš dlouhých skladeb si zkrátka neužijete. Do sdílené paměti se rovněž ukládají MMS zprávy. Trochu nám scházel emailový klient, který pomalu, ale jistě proniká i do této kategorie telefonů.

Editor klasických SMS zpráv je zpracován na výbornou a spolu s výtečnou klávesnicí tvoří sehranou dvojku. Na displeji vidíte, kolik znaků můžete ještě napsat a na kolik částí se SMS zpráva rozdělí. Jak už bývá u Motoroly zvykem, k rychlému psaní zpráv se namísto T9 používá systém iTap. Přístroj jsme měli k dispozici s anglickou lokalizací, takže jsme nemohli ověřit, jak je to s ořezáváním háčků a čárek. Každopádně je otázkou okamžiku iTap skrze nabídku menu vypnout. SMS zpráv do telefonu rovněž neuložíte více jak sto.

Organizace času, fotoaparát, FM rádio a ten zbytek

Vyjma kalendáře (pouze měsíční náhled) s opakovatelnými událostmi naleznete mezi položkami menu stopky, několik budíků, převodník měn a jednoduchou kalkulačku. K užitku může být i režim svítilna, kdy se celý telefon rozzáří jako vánoční stromeček. Intenzita světla samozřejmě není tak oslnivá, ale pro nejrůznější příležitosti se může hodit. Na prohlížení stránek internetu poslouží jednoduchý prohlížeč, který se připojí k síti výhradně přes GPRS (třída 8).

O paměti telefonu jsme se už zmínili výše, ale ještě se hodí dodat, že Motorola W375 podporuje USB mass storage pro přímé propojení s počítačem. Skrze toto rozhraní je přístupných jenom 500kB volného místa. Zbytek vnitřní paměti je naprosto oddělen. Proč tomu tak je, se asi nedozvíme. Ještě více se tím snižuje možnost používat naplno MP3 vyzvánění. Pro ně dokonce existují v telefonu jednoduché playlisty.

FM rádio je naprosto totožné s modelem W220. Nefunguje bez připojených sluchátek, hraje na pozadí, kvalita zvuku odpovídá průměru a do paměti uložíte až devět stanic. Naopak do výbavy přibyl fotoaparát s VGA rozlišením. Výsledné snímky naprosto postrádají ostrost a zlepšení nepřináší ani hrátky s nastavením. Fotoaparát tedy příliš často využívat nebudete.

Závěr - vyrovnaný soupeř