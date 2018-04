Stylové novinky od Panasonicu - G51M, G51E, G70 (první informace)

Společnost Panasonic si s představováním nových mobilních telefonů dala na čas. Na veletrhu ITU Telecom World 2003 konaném v Ženevě představila několik nových modelů a také již dříve představené telefony, které se pomalu dostávají do prodeje. Dnes se podrobněji podíváme na tři novinky, které spadají do kategorie stylových minitelefonů.

Panasonic G70 - další stylová pudřenka

Obliba lady-phonů stoupá a tak s novinkou do této kategorie přispěchal i Panasonic se svým novým modelem G70. Vzhled této novinky nápadně připomíná Xelibri 6 a to není náhoda. Výrobu tohoto telefonu totiž Panasonic svěřil do rukou tchajwanské společnosti Quanta. Tento výrobce vyrábí například modely ST55 a CL50 pro Siemens a také některé modely nesoucí značku Xelibri, která Siemensu patří. Pro Panasonic vyrábí Quanta již delší dobu model GD55.

Miniatůrní véčko na krk - to je nový Panasonic G70.

Nový model G70 se bude nabízet ve dvou barevných provedeních - červené a modré. Narozdíl od modelů G51m a E lze těžko očekávat že by modrá varianta byla určena pro muže. Vedle odlišného barevného provedení je rozdíl i v provedení obruby okolo vnějšího monochromatického displeje. Vnitřní displej s možností zobrazit až 4069 barev se po vypnutí telefonu změní v plnohodnotné zrcátko. I když základní výbava čerpá s dříve představeného modelu G50, nabízí model G70 několik funkcí navíc. Jednou z těchto funkcí je Biorythm Calendar, který po zadání datumu narození ukáže co případnou uživatelku čeká v konkrétním dni po stránce fyzické, emoční a intelektuální. Na rozdíl od modelu G50 je však novinka pouze duální (900 a 1800 Mhz). Pro prohlížení Wapu (verze 2.0) nebo stahování obrázků a melodií pravděpodobně nabízí podporu GPRS. Stejně jako ostatní miniaturní Panasoniky nabízí i model G70 40tihlasé polyfonní vyzvánění.

Panasonic G70 nabízí extravagantní jak exteriér tak i vnitřní uspořádání.

Pudřenkový Panasonic G70 má velmi netradičně řešenou klávesnici, která na rozdíl od Xelibri 6 nemá uprostřed druhé zrcátko, ale navigační a kontextové klávesy. Kolem nich je dokola rozmístněná alfanumerická.

Po vypnutí se celá odklopná část s displejem promění v zrcadlo.

Panasonic G51M a 51E - jiný vzhled a podpora GPRS

Také tyto dva telefony vyrábí pro Panasonic společnost Quanta z Tchajwanu. Svůj základ mají v již dříve představeném modelu G50 a jedná se tedy pouze o jakési vylepšené klony. Nové modely se mohou pochlubit vylepšeným vzhledem a největším vylepšením oproti modelu G50 je datová podpora GPRS v konfiguraci 4+1.

Již dříve představený Panasonic G50 dostal kovové provedení.

Model G51M je přes svoje kolibří rozměry určen mužům a může se pochlubit kovovým krytem. Ne nadarmo M v názvu telefonu znamená Metal. Kovová novinka se bude prodávat v barevných provedeních stříbrná a modrá. Oproti tomu je model G51E určen především pro ženy. Tomu napovídá i písmeno E v názvu telefonu, které znamená Elegance. Tento model bude nabízen v barevných provedeních růžová a zlatá. Stejně jako model G50 nabízí novinky barevný displej s rozlišením 128 x 96 obrazových bodů a podporou 4096 barev, který má rozměry 28,8 x 21,6 milimetrů. Stejně tak nabízejí i 40tihlasé polyfonní vyzvánění. Stejně tak podporují tři pásma GSM - 900, 1800 a 1900 Mhz.

Nové Panasoniky G51 nabízejí mimo upraveného vzhledu a několika funkcí také lepší klávesy.

Nové Panasoniky G51 mají stejné rozměry 80 x 43 x 19 milimetrů jako model G50, který je o dva milimetry užší. Hmotnost by se měla pohybovat okolo 74 gramů. U modelu G51M je možné očekávat hmotnost o něco málo vyšší v důsledku jeho kovového krytu. Ve výbavě malinkatých Panasoniců G51 můžeme dále nalézt rozšířené textové zprávy EMS, WAP 2.0, hlasitý odposlech, jednoduchý kalendář s možností poznámek, kalkulačku a převodník měn. Kapacita telefonního seznamu je 255 pozic. S baterií Li-Ion s kapacitou 780 mAh, by měly Panasoniky G51 vydržet až šest hodin hovoru nebo až přes osm dní na příjmu.

Na veletrhu ITU 2003 bylo k vidění také dlouho očekávané véčko X70 a nástupce modelu GD68 - G60. K posledně jmenovanému je možné, narozdíl od předchůdce, připojit i přídavný fotoaparát. Další očekávaný miniaturní Panasonic - véčko X60 - na veletrhu chybělo.

Nové telefony od Panasonicu se začnou nejdříve prodávat na asijských trzích. Na evropské trhy, včetně našeho, přijdou pravděpodobně později, stejně jako tomu bylo u modelu GD55 a G50. Na našem trhu se zatím objeví pouze modely GD55 a G50, které později doplní multimediální stylové véčko X70. Zda se u nás bude nabízet model G60 není zatím jasné.