Stylová dáma plná překvapení – recenze Motorola Moto U9

Motorola je pověstná telefony s příznačnou „bradou“ a plochou leptanou klávesnicí. Pro tentokrát si však dala od těchto výstřelků na chvíli pauzu a model U9 na první pohled vypadá jako běžné véčko. Tedy spíše připomíná drobný oblázek, který pohodlně ukryjete v dlani.

A přestože je Motorola U9 k dostání i v šedivé variantě, tipujeme, že většinou poputuje tento model spíše do dámské kabelky.

Někteří si možná vzpomenou na předchůdce dnes recenzovaného přístroje Motorolu Pebl U6, který spatřil světlo světa před více jak dvěma lety. Doba pokročila a do stejně malého těla se podařilo vměstnat velmi slušnou funkční výbavu. Model U9 nabízí dva perfektní displeje, 2Mpix fotoaparát a vše, co je potřeba k poslechu hudby, počínaje paměťovými kartami microSD (až do velikosti 4GB) a podporou USB Mass Storage. Pozoruhodný vzhled zůstal zachován a otázka zní, jestli má ještě v současné době šanci na úspěch a dokáže okouzlit.

Dnes recenzovaná Motorola U9 a její konkurenti v podobě Nokie N76 a podobně stylového Samsung Z230.

Stručná charakteristika: Stylové véčko určené především dámám. Ty budou spokojeny i s funkční výbavou, které neschází téměř nic podstatného. Škoda jen snadno poškrabatelné čelní strany přístroje.

Vzhled a konstrukce – přesně do dlaně

Ačkoliv model U9 nepodědil po svém předchůdci název Pebl, což je zkratka za Pebble (česky oblázek), vzhled zůstal prakticky totožný. Marně byste tak hledali na těle přístroje jedinou ostrou hranu a U9 perfektně padne do ruky. Ve spodní části klávesnice si však Motorola neodpustila drobný náznak pověstné „brady“.

Co se týče použitých materiálů, tak Motorola nesáhla zrovna k tomu nejlepšímu. Čelní lesklá strana se jednak stane domovem otisků vašich prstů, ale především se velmi snadno poškrábe. Naštěstí tento neduh není natolik patrný. Zadní stranu pokrývá na omak příjemný povrch Soft-touch, což je vlastně velmi jemné pogumování zlepšující držení v ruce.

Za další překvapení u U9 se dá považovat otáčecí kloub, který je svojí větší částí připevněn k části s displejem a vyklápí se téměř o 180 stupňů. Pro lepší představu doporučujeme shlédnout přiložené fotografie. Trochu odlišené je u U9 držení telefonu, kdy se ukazováčkem přímo zapíráte o vrchní část s displejem. Jiný je i úhel pohledu a zobrazovací plocha se sklápí více dozadu. K samotnému mechanismu otevírání nemáme nejmenší výhrady.

Pozitivně se musíme vyjádřit k rozměrům telefonu a se svými mírami 90 x 49 x 16 mm se řadí mezi ta nejmenší véčka na trhu. V dlani téměř neucítíte ani relativně průměrnou váhu, která se zastavila těsně před hranicí 90 gramů.

Klávesnice a ovládání – skrytá tlačítka

Vrchní část klávesnice je tvořena, jak už bývá zvykem, dvěma kontextovými tlačítky, červeným a zeleným sluchátkem, korekční klávesou a rychlých přístupem k MP3 přehrávači. Samotnému středu této části samozřejmě vévodí čtyř směrné tlačítko. Výhrady však máme k přílišné tuhosti celé klávesnice, tlačítka se nemačkají příliš pohodlně.

Tato připomínka se bohužel týká i alfanumerické části, kde jsou jednotlivá tlačítka oddělena pouze drobnými výstupky. Díky velkému prostoru, na němž je klávesnice rozložena, naštěstí nedochází k žádným překlepům.

Na bočních stranách se nacházejí ještě další čtyři tlačítka pro přístup k fotoaparátu, známá dvojice pro regulaci hlasitosti a zámek klávesnice a zároveň potvrzovací tlačítko. Přes vnější displej tak můžete kupříkladu měnit vyzváněcí profil, aniž byste museli přístroj otevírat. Při spuštěném MP3 přehrávači se navíc objeví trojice tlačítek těsně pod vnějším displejem, které nejsou běžné přístupná a slouží výhradně k ovládání přehrávače.

Z pohotovostní obrazovky vnitřního displeje se můžete dostat na čtveřici nabídek pomocí čtyř směrného tlačítka nebo si vytvoříte vlastní malé menu přístupné přes levou kontextovou klávesu. Hlavní nabídku tvoří matice 3 x 3, kterou lze přepnout i do formy seznamu či rotace jednotlivých ikon. Jednotlivé nabídky můžete libovolně přeskládávat, což platí i o hlubších položkách menu, které jsou přístupné pomocí číselných zkratek.

Displej a výdrž baterie – radost pohledět

O vnějším OLED displeji, který je za normálních okolností prakticky neznatelný, již byla řeč v úvodu. Hodí se však dodat, že disponuje rozlišením 128 x 128 pixelů a nabízí dvacítku úchvatných animovaných spořičů. Ještě o poznání lépe je na tom vnitřní displej s podporou 262 tisíc barev, který se chlubí velmi jemným rozlišením 240 x 320 obrazových bodů. Oba displeje se celkem slušně popraly v souboji se slunečními paprsky a patří do lepšího průměru.

U9 překvapil výdrží baterie, která se při našem testu držela telefon při životě okolo čtyř dní. To vše při deseti minutách telefonování, několika odeslaných zprávách a dvěma hodinkách poslechu hudby. Nikdo takový výsledek od tohoto střízlíka snad ani nečekal. Musíte však počítat, že pokud trochu zvednete nároky na poslech hudby, vyžádá si U9 nabíječku již po necelých dvou dnech.

Telefonní seznam a zprávy – iTap na scéně

Počet kontaktů, které uložíte do přístroje, omezuje pouze velikost sdílené paměti (25MB). Samotný telefonní seznam je samozřejmě vícepoložkový a ke každému jménu můžete přidat více jak dvacet dalších údajů včetně unikátního vyzvánění a obrázku. Bohužel chybí filtrování volání.

Pochvalu zasluhuje způsob vytáčení čísel. Podobně jako u telefonů z Windows Mobile lze přímo vyťukat na pohotovostní obrazovku jméno kontaktu a přístroj sám vybere nejvhodnější kandidáty. Bohužel úspěšnost tohoto prohledávání záleží na způsobu řazení kontaktů a vždy musíte mít na paměti, zda hledáte podle jména či příjmení.

Editor textových zpráv využívá méně rozšířeného slovníku iTap. Ten na rozdíl od známějšího T9 dokončuje slova ještě před napsáním. iTap se samozřejmě učí fráze a můžete do něj doplnit i nová slova. Editor počítá napsané znaky a zobrazuje počet SMS, do který bude zpráva rozdělena. Obsažen je i jednoduchý emailový klient, který dokáže stahovat pouze hlavičky a poradí si i s přílohami.

Organizace času, MP3 přehrávač a fotoaparát

Kalendář s denním/týdenním/měsíčním náhledem již bereme jako samozřejmost. K organizačním funkcí patří ještě například jednoduché poznámky a úkoly. Nechybí ani několik opakovaných budíků, které mohou zvonit pouze ve vybraných dnech. Kromě klasické synchronizace se stolním počítačem můžete vaše data ukládat i na webový server. K tomuto budete využít datové přenosy GPRS/EDGE v nejvyšší desáté třídě.

MP3 přehrávač řadí jednotlivé skladby na základě ID3 Tagů a k dispozici jsou jednoduché playlisty. Pochvalujeme přítomnost ekvalizéru a kvalitního reproduktoru, který bychom od tohoto přístroje nečekali. Fotoaparát s rozlišením 2Mpix se řadí spíše do horšího průměru. Snímkům chybí ostrost a místy nesedí ani barevná věrnost. U9 zvládne nahrávat i video v rozlišení 176 x 144 pixelů.

Závěr – velké překvapení