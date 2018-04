StyleTap - spouštějte programy pro palmy na PocketPC (recenze)

Jestliže jste si někdy posteskli, že na PocketPC neexistují programy z PalmOS platformy, které byste rádi používali na svém PDA, čtěte dále. Pro kapesní počítače s Windows Mobile existuje mnoho emulátorů palmů, z nichž vám jeden výborný program nyní představíme. Jedná se o aplikaci StyleTap, která si s emulací poradí opravdu bravurně a ani moc nestojí.

Program StyleTap se v současnosti stále nachází v tzv. preview verzi, není tedy finální, avšak za několikatýdenní dobu používání se to nikterak neprojevilo. Stáhnete jej ze stránek výrobce.

Program se usadí jak v PC, tak na PocketPC zařízení. V počítači zůstane klient, pomocí kterého instalujete palmovské aplikace na PPC, v PDA pak samotná aplikace.

Práce s desktopovou verzí programu

Ovládání PC verze je velmi jednoduché, stačí vybrat aplikaci pro palmy, kliknout na ní a její název se objeví v klientovi pro PC s tím, že je program připraven k instalaci. Pak zbývá kliknout na tlačítko Install all to device a dojde k zavedení programu do vašeho PocketPC. Druhou možností je procházení adresářů přímo z tohoto klienta, přičemž instalovat lze jak PRC a PDB soubory, tak zazipované programy. Samotná instalace netrvá o nic déle než v případě zavádění programů na palm či PocketPC bez použití emulátoru.

Kapesní verze aplikace

Po instalaci je program na PocketPC rovnou spuštěn. Ve hlavním okně můžete vidět nainstalované aplikace - výrobce připravil hned dvě na zkoušku - program HandyShopper a hru PilotMines. Pokud jste nainstalovali některé programy také vy, uvidíte jejich zástupce rovněž.

Po spuštění některé z aplikací je zobrazena stejně jako na palmu. Přizpůsobí se však velikosti displeje, který je obvykle větší, než u PalmOS zařízení. Proto můžete v nastavení obrazovku změnit na hodnotu dvoutřetinovou a programy jsou pak zobrazeny ve stejném rozlišení jako na palmu, avšak v menším okně.

Co se chování programů týče, tak je zcela identické jako na palmu a to včetně možností nastavení. U her dokonce fungují zvuky i hudba, pokud nějaká je. Testovali jsme zhruba deset různých aplikací a u žádné jsme se nesetkali s nestandardním chováním, všechny fungovaly přesně tak, jak mají. Podle výrobce program podporuje aplikace pro PalmOS 5.2 a starší verze systému a lze jej spouštět jak na starších PocketPC (od verze 2000), tak na nejnovějších Windows Mobile 5 a to včetně VGA zařízení.

Aplikace umí zobrazit i přehled nainstalovaných programů spolu s jejich velikostí a kategorii, do které patří, kterou samozřejmě můžete měnit a hry tak mít v adresáři Games atd. Vložit můžete i jméno uživatele ke svému Sync ID číslu. V aplikacích lze také vyhledávat.

Závěr

Program StyleTap nás překvapil svojí funkčností - emulaci palmu na PocketPC zvládá opravdu bravurně a nic vám tedy již nebrání v používání programů z PalmOS platformy na Windows Mobile zařízeních. Cena programu činí 30 amerických dolarů, což je dle našeho mínění odpovídající částka. Před zakoupením aplikace si můžete StyleTap vyzkoušet díky trial verzi, která je plně funkční 14 dní po nainstalování.