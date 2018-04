Experti budou pozorovat děti, jestli jim mobily ničí mozek

Do průzkumu, kterým byl pověřen doktor Mireille Toledano z lékařské fakulty Královské univerzity, se podle informací portálu The Guardian zapojí celkem 2 500 školáků ve věku od 11 do 12 let. Po dobu dvou let budou vědci pravidelně sledovat jejich kognitivní funkce, jako jsou paměť a pozornost. Společně s rodiči budou děti odpovídat i na otázky týkající se používání mobilních telefonů a dalších zařízení, duševní pohody a životního stylu.

I přes stále chybějící důkazy o vlivu mobilů na lidské zdraví jsou totiž experti přesvědčeni, že vzhledem k rozvoji nervového systému a tenčí lebce je používání mobilů u dětí rizikovější než u dospělých. Téměř všechny dosavadní výzkumy se však zaměřovaly na zkoumání vlivu na mozky dospělých osob. Žádné ze studií se však dosud nepodařilo prokázat, že by takzvané neionizující záření, které mobilní telefony generují, bylo pro lidský mozek jakkoli škodlivé.

SAR Hodnotou SAR (Specific Absorption Rate) výrobci mobilních zařízení vyjadřují množství energie absorbované živou tkání, která je vystavena elektromagnetickému poli. Jednotkou je W/kg. Více se dozvíte zde: Co jste nevěděli o škodlivém záření a báli jste se zeptat

Hlavním důvodem, proč britské ministerstvo studii zadalo, je znepokojivě rostoucí trend v počtu dětí používajících mobilní telefon. V současnosti podle odhadů vlastní mobilní telefon až 70 % britských dětí ve věku od 11 do 12 let, ve 14 letech pak již 90 % dětí. Počty se od poslední studie, kterou v roce 2005 uskutečnil William Stewart, výrazně zvýšily.

Na základě Stewartovy studie bylo vydáno pouze doporučení, aby v rámci prevence mobil vůbec nepoužívaly děti mladší osmi let. Dětem do 16 let by pak měli rodiče dovolit pouze základní volání, vhodnější by však bylo dát před hovory přednost posílání SMS. Pokud je hovor nevyhnutelný, má být krátký a ideálně prostřednictvím hands-free sady. "Tato rada rodičům je založena na principu obezřetnosti. Byla vydána v důsledku nedostatečných důkazů, nikoliv, že by byly prokázány škodlivé účinky," upřesňuje doktor Toledano závěr této studie.

Vzhledem ke skutečnosti, že mobilní telefony jsou stále rozšířenější technologií, která je stále častěji součástí i dětského života, je podle Toledana provedení nové studie nevyhnutelné. "Díky posouzení dětí v jejich sedmém roce života a poté v devíti letech budeme mít možnost sledovat, jak se vzhledem k měnícímu se používání mobilních telefonů a dalších bezdrátových technologií budou rozvíjet jejich kognitivní schopnosti," dodal. Vědci se zaměří také na vliv wi-fi signálu, mnoho dětí totiž používá chytré telefony.

Právě ty přitom oproti starším mobilům dosahují vyššího SAR (Specific Absorption Rate). Tedy hodnoty, která určuje množství energie absorbované živou tkání, jež je vystavena elektromagnetickému poli. Na druhou stranu však starší telefony, které využívají GSM technologii, mají nižší intenzitu záření oproti novějším telefonům s 3G technologií. V USA nesmí SAR překročit hranici 1,6 W/kg, limit evropských norem je 2 W/kg.

Výzkum účinku mobilních telefonů na děti a mládež je nejvyšší prioritou i pro Světovou zdravotnickou organizaci (WHO). V současnosti však existují pouze dvě evropské studie, které se zaměřují na rakovinu u dětí v důsledku používání mobilů. V té první vědci žádný vztah nenašli, druhá stále probíhá.

Ve Velké Británii aktuálně probíhá i další výzkum financovaný ministerstvem zdravotnictví. Vědci v něm zkoumají dlouhodobý vliv mobilních telefonů na zdraví 290 tisíc dospělých uživatelů ve věkovém rozmezí od 20 do 30 let. Obdobná studie provedená v Austrálii v letech 2006 až 2007 na 250 účastnících žádný vliv neprokázala. Studie z roku 2011 pak tvrdí, že záření z mobilů dokáže i léčit (více se dočtete v článku Záření z mobilů může léčit alzheimera, tvrdí studie).