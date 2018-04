Vodafone podstatně vylepšil „neomezený“ studentský tarif. Je bez závazku

Vodafone dnes představil nový studentský tarif. Je výrazně lepší než dosud nabízený tarif Red do sítě pro studenty. Je sice o 100 korun měsíčně dražší, ale ve všech parametrech nabízí mnohem více volných jednotek.

Nový tarif se jmenuje jednoduše Studentský tarif. Měsíčně stojí 494 korun a je bez závazku, což je rozdíl oproti standardním neomezeným tarifům operátora, u kterých je základní nižší cena vždy podmíněná závazkem (více zde).

Tarif obsahuje 600 minut do všech sítí v Česku, neomezené SMS taktéž do všech sítí v Česku a 1,2 GB dat. Dosud nabízený tarif Red do sítě pro studenty měl neomezené volání a SMS v rámci sítě, 130 minut do ostatních sítí a 150 MB dat. V podstatě to byl tarif Red do sítě se slevou 100 korun, cena platila při úvazku na dva roky.

Nový tarif nabízí výrazně více dat a SMS jsou neomezené do všech sítí. Sice zmizelo neomezené volání v rámci sítě, ale 600 minut kamkoliv by mělo většině zákazníků stačit. Podstatnou výhodou nového tarifu je i to, že cena platí bez závazku, u předešlého získali studenti stokorunovou slevu jen s dvouletým závazkem.

V rámci nového studentského tarifu se platí za volání nad rámec volných minut, cenu Vodafone stanovil na poměrně vysokých 5,03 Kč za minutu při účtování po sekundách. Za data nad rámec balíčku si bude operátor účtovat 49 korun za 250 MB, což je ta výhodnější varianta u nových automaticky aktivovaných balíčků při spotřebování dat (více zde).

Druhou variantou je ten samý tarif, ke kterému Vodafone přidá smartphone Sony Xperia E1. Cena se pak zvýší na 579 korun a spolu s korunovou platbou za mobil musí zákazníci počítat s úvazkem na dva roky. Telefon v rámci tarifu stojí měsíčně 85 korun, což je za dva roky 2 040 korun. Vodafone stejný mobil prodává za 2 877 korun, celková úspora je tak 837 korun.

Nabídka platí pro děti od šesti let, horní věková hranice, do kdy je možné tarif využívat, je 26 let. V tomto směru se nic nemění. Vodafone vyžaduje u dětí a mládeže pod 18 let souhlas rodičů, naopak nevyžaduje potvrzení o studiu, spokojí se s čestným prohlášením.

Nový tarif dokazuje, že operátoři potřebují dostat zákazníky na vyšší tarify, respektive zvednout měsíční platby. V případě nového studentského tarifu dostanou mladí zákazníci mnohem více za poměrně rozumně nastavenou cenu, navíc bez závazku. Ale pro mnohé, a to především mladší děti a školáky, bude tarif zbytečně obsáhlý, a tudíž drahý.