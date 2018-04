Levný studentský tarif je za 300, žákovská předplacenka za 250 korun

Výběr je poměrně bohatý, a to zejména v případě předplacených karet, kdy se do užšího výběru dostanou zajisté i služby virtuálních operátorů. Naopak v případě tarifní nabídky je výběr co do počtu poskytovatelů služeb limitovaný, na druhou stranu se ovšem není nutné omezovat pouze na běžné tarify. Operátorské nabídky zahrnují totiž i speciální tarify určené výhradně mladým do 26 let či rodinné tarify.

Rozhodující vliv na konečnou volbu bude mít zajisté výše měsíčních nákladů, výběr ovšem ovlivní i objem mobilních dat. Výhoda tarifů spočívá ve větším objemu služeb obsažených „v ceně“ a případně sloučení více SIM pod jednu smlouvu, u předplacenek lze naopak díky nutnosti dobíjet kredit snadněji hlídat výši měsíční útraty.

Studentský tarif za 300, ale i za 750 korun

Podmínkou zřízení studentského tarifu či tarifu pro mladé je věk účastníka v rozmezí 6 až 26 let (včetně), v případě Vodafonu pak i vlastnictví platného průkazu ISIC nebo ISIC Scholar. Tarif pro osoby do 26 let lze pořídit již od 299 korun, což je velmi lákavá cena. Odpovídá jí ovšem i skladba služeb, zapomeňte například na neomezené služby do všech sítí či vysoký datový objem.

Jde konkrétně o tarif [:kůl:] od O2, který za uvedenou částku obsahuje 120 minut do všech sítí, neomezené SMS do vlastní sítě a jen 200 MB dat (další parametry tarifu viz tabulka níže). Prvňáčkům by taková porce dat mohla vystačit, nelze na to ovšem spoléhat. Například při měsíční spotřebě 2 GB dat způsobené třeba sledováním videí na YouTube by měsíční náklady opakovaným dokupem dat narostly o značných 441 korun. Měsíční zátěž rodinného rozpočtu by tak činila 740 korun.

Výše zmíněný datový objem ovšem v základu obsahuje tarif [:kůl:] data 2 GB, skladba hlasových a textových služeb zůstává beze změny. Tarif vyjde měsíčně na 499 Kč, přikoupení dalších 2 GB dat pak na 149 Kč. K datům navíc si lze nicméně v případě tohoto tarifu přijít plněním jednoduchých úkolů, a to díky aplikaci Datomat. Měsíčně si lze takto přilepšit až 5 GB dat. Operátor odmění i registraci do aplikace, a to jednorázovými 20 GB dat (více zde).

Jako studentský nabízí O2 také standardní tarif Free 1,5 GB za 749 korun. Jediným rozdílem je pouze možnost získaní mobilních dat navíc právě přes již zmíněný Datomat. Pro většinu rodičů bude navíc patrně drahou záležitostí.

Za 499 korun lze pořídit i studentský tarif od Vodafonu, který oproti nabídce O2 obsahuje neomezené volání i SMS do všech sítí. Štědrá je v případě tarifu #jetovtobě i porce dat, k dispozici je celkem 10 GB (díky datové SIM zdarma je možné data využívat i v tabletu či notebooku) s možností přikoupení 1 GB za 99 korun. Připomeňme ovšem, že Vodafone bude při zřizování tohoto tarifu vyžadovat předložení platného průkazu ISIC/ISIC Scholar.

Nabídka T-Mobilu se pak řadí mezi konkurenci. Za základní podobu tarifu Student si operátor naúčtuje 399 korun měsíčně a za tuto částku obsahuje 100 volných minut do všech sítí, neomezené SMS do všech sítí a 2 GB dat. Tarif si lze ovšem individuálně upravit, přidávat lze jak volné minuty, tak mobilní data. Přidáním například 100 volných minut navíc se měsíční náklady zvednou o 200 Kč, příplatek za neomezené volání pak vyjde na dvojnásobek.

V případě neomezeného volání se tak měsíční paušál vyšplhá na 799 Kč, což je suma, za niž lze u T-Mobilu pořídit neomezený tarif Mobil M se 4 GB dat. Nutno podotknout, že v případě tarifu Student jsou při této ceně k dispozici stále jen 2 GB dat. Dorovnání datového objemu na úroveň tarifu Mobil M vyjde na dalších 299 Kč, shodný objem služeb by u studentského tarifu vyšel tedy na 1 098 korun měsíčně.

Studentské tarify/tarify pro mladé Volání SMS Data Dokup dat Měsíční paušál Podmínka zřízení [:kůl:] (O2) 120 minut do všech sítí (poté 3,50 Kč/min.) neomezené do sítě/1,50 Kč do ostatních sítí 200 MB 200 MB za 49 Kč 299 Kč věk do 26 let (včetně) [:kůl:] data 2 GB (O2) 120 minut do všech sítí (poté 3,50 Kč/min.) neomezené do sítě/1,50 Kč do ostatních sítí 2 GB + bonusová data v Datomatu 2 GB za 149 Kč 499 Kč věk do 26 let (včetně) Free 1,5 GB (O2) neomezeně neomezené 1,5 GB + bonusová data v Datomatu 1,5 GB za 149 Kč 749 Kč věk do 26 let (včetně) #jetovtobě (Vodafone) neomezeně neomezené 10 GB 1 GB za 99 Kč 499 Kč věk od 6 do 26 let (včetně) + platný průkaz ISIC/ISIC Scholar Student (T-Mobile) 100 minut do všech sítí (poté 3,50 Kč/min.) neomezené 2 GB 60 MB za 29 Kč, 220 MB za 100 Kč 399 Kč věk do 26 let (včetně)

Standardní nabídka (ne)může konkurovat

Výše měsíčního paušálu v případě studentských tarifů, pomineme-li studentskou variantu standardního neomezeného tarifu O2, tedy nepřevyšuje částku 500 korun. Tedy v případě, že se potomek ve využívání služeb „nerozšoupne“. Použijeme-li tuto částku jako cenový strop, pak lze do užšího výběru v případě paušálních služeb zahrnout i tarify ze standardní nabídky.

Ty nejlevnější vyjdou na 349 korun měsíčně, při shodné ceně jsou ovšem mezi tarify od O2 a T-Mobilu značné rozdíly. Zatímco tarif Klasik (T-Mobile) obsahuje v základu jen 100 minut do všech sítí (objem služeb lze opět individuálně přizpůsobit), tak tarif Free O2 60 (O2) konkuruje neomezeným voláním v síti a 60 minutami do ostatních sítí. Ani v případě textovek nejsou síly vyrovnány: T-Mobile dá 100 SMS do všech sítí, O2 naopak neomezené SMS do vlastní sítě. Co se dat týče, tak v tomto případě má navrch jednoznačně T-Mobile - dá totiž 100 MB, O2 jen polovinu.

O2 má ovšem oproti T-Mobilu v nabídce ještě další tarif, který se rovněž vejde do cenového stropu. Tarif Free 200 MB je, co se výše paušálu týče, na stejné úrovni jako tarif [:kůl:] data 2 GB. Oproti němu ovšem obsahuje neomezené minuty i neomezené SMS. Mínusem je pak naopak výrazně nižší datový objem (200 MB vs. 2 GB u studentského tarifu).

V případě Vodafonu lze do výběru zahrnout pouze tarif Start 500 minut (477 Kč/měsíc). Obsahuje 500 volných minut do všech sítí a 500 MB dat (+ 500 MB v aplikaci Můj Vodafone). SMS jsou zpoplatněné částkou 1,51 Kč. Není potřeba ani složitých výpočtů, aby bylo jasné, že se vyplatí připlatit 22 korun za tarif #jetovtobě. Rozdíl v měsíčních nákladech je minimální, skladba služeb ovšem výrazně rozdílná, a to v neprospěch běžného tarifu.

Základní tarify Volání SMS Data Obnovení datového objemu Měsíční paušál Free O2 60 (O2) neomezeně v síti/60 minut do ostatních sítí (poté 3,50 Kč/min.) neomezené v síti/1,50 Kč do ostatních sítí 50 MB 49 Kč 349 Kč Free 200 MB (O2) neomezeně neomezené 200 MB 99 Kč 499 Kč Start 500 minut (Vodafone) 500 minut do všech sítí (poté 3,49 Kč/min.) 1,51 Kč 500 MB (+ 500 MB v aplikaci Můj Vodafone) navýšení dat 1 GB za 99 Kč 477 Kč Klasik(T-Mobile) 100 minut do všech sítí (poté 3,50 Kč/min.) 100 SMS (poté 1,50 Kč/SMS) 100 MB 60 MB za 29 Kč, 220 MB za 100 Kč 349 Kč

Rodinný tarif = více za méně. Ale i za cenu sdílených dat

Operátorskou specialitou jsou pak rodinné tarify. I ty lze v případě ohlížení se po vhodném tarifu pro potomka brát v potaz, ne vždy jsou ovšem ideální volbou. Speciální tarify určené pro rodinu, jejichž výhodou jsou měsíční výdaje za mobilní služby sloučené pod jedním účtem, mají v nabídce pouze O2 a Vodafone.

Rodinný tarif od O2 je omezen na tři SIM, každá obsahuje neomezené hovory i SMS a v základu pak 3 GB dat. Měsíční náklady na SIM činí v takovém případě 666 korun, v součtu tedy 1 998 Kč. Tedy jen o korunu více, než činí měsíční náklady při kombinaci dvou základních neomezených tarifů O2 (Free 1,5 GB) a studentského tarifu [:kůl:] data 2 GB. Výhodou tarifu O2 Spolu je tedy vyšší porce dat pro každou SIM (datový limit lze pro každou SIM zvlášť i navýšit - za 6 GB se měsíčně připlácí 100 Kč), oproti studentskému tarifu pak i neomezené hovory a SMS.

Na datový objem se lze ohlížet i v případě Vodafonu, jde ovšem již o zcela samostatné tarify. Data jsou navíc sdílená, dělí se až mezi čtyři SIM. Rodinné tarify Vodafonu lze využívat i třeba jen ve dvou či třech osobách, měsíční náklady na SIM se ovšem v takovém případě zvýší - počet aktivních SIM nemá na výši měsíčního paušálu žádný vliv. Například u tarifu Red+ (neomezené hovory i SMS + 2 GB sdílených dat) tak mohou měsíční náklady na SIM činit 375 korun, ale také 750 korun. Na každého uživatele navíc při plném počtu SIM připadá jen 500 MB dat, například u tříčlenné rodiny pak při měsíčních nákladech 500 Kč/SIM necelých 670 MB. Nutno upřesnit, že pro jednotlivé SIM není nastaven limit, každý uživatel tak čerpá data podle aktuální potřeby. V aplikaci lze nicméně objem sdílených dat mezi jednotlivá čísla i přesně rozdělit.

Opět se tedy vyplatí počítat, což platí i pro další dva rodinné tarify Vodafonu - Red+ 10 GB a Red+ 40 GB. Stejně jako u základního rodinného tarifu jsou hovory a SMS neomezené, celkový objem sdílených dat je ovšem vyšší, a to 12, resp. 42 GB. V případě čtyřčlenné rodiny činí měsíční náklady na jednu SIM 500 korun, respektive 625 korun u nejvyššího tarifu. U tříčlenné rodiny pak ovšem 666 a 823 korun. V případě tarifu Red+ 10 GB se tedy u tříčlenné rodiny výše měsíčních nákladů na jednu SIM shoduje s paušálem pro SIM tarifu O2 Spolu, u Vodafonu jsou nicméně za tuto částku každému uživateli k dispozici 4 GB dat (u O2 jen 3 GB).

Rodinné tarify Volání SMS Data Počet SIM Měsíční paušál Měsíční náklady na SIM O2 Spolu (O2) neomezeně neomezené 3 GB/SIM 3 1 998 Kč 666 Kč Red+ (Vodafone) neomezeně neomezené 2 GB (sdílená data) 2 - 4 1 499 Kč 750/500/375 Kč (2/3/4 SIM) Red+ 10 GB(Vodafone) neomezeně neomezené 12 GB (sdílená data) 2 - 4 1 999 Kč 1 000/666/500 Kč (2/3/4 SIM) Red+ 40 GB(Vodafone) neomezeně neomezené 42 GB (sdílená data) 2 - 4 2 499 Kč 1 250/833/625 Kč (2/3/4 SIM)

Předplacenka - (nejen) snazší kontrola měsíčních nákladů

Ne všem rodičům bude ovšem tarifní nabídka vyhovovat. Důvodem přitom nemusí být vyšší měsíční náklady, při výběru vhodného tarifu lze totiž při dané ceně získat i slušnou porci služeb. Sázka na předplacené služby může být třeba i o snaze naučit potomka vnímat hodnotu peněz a umět s nimi hospodařit. Ani u předplacenek operátoři navíc nezapomínají na mladé.

Příkladem je Vodafone a jeho Karta 26. Pořízení této předplacenky je bezplatné a jsou s ní spojeny dva měsíční balíčky služeb (lze je kombinovat): 1,2 GB dat + SMS v síti (100 Kč/měsíc) a Neomezené volání v síti + 100 minut do ostatních sítí (149 Kč/měsíc). Minuta hovoru je zpoplatněna částkou 3,50 Kč, s Programem čtyřka lze ovšem navolit čtyři čísla (v českých sítích) s minutovou sazbou 1,90 Kč. SMS stojí 1,90 Kč a 100 MB dat na 30 dní 49 Kč. Stejnou částkou je v případě vyčerpání měsíčního datového balíčku (1,2 GB dat + SMS v síti) zpoplatněno každých započatých 250 MB dat, a to až do dne jeho obnovení. V případě ostatních předplacenek si Vodafone za kombinovaný měsíční balíček s 1,2 GB dat a SMS v síti naúčtuje 199 korun.

T-Mobile žádné podobné zvýhodnění pro mladé v případě Twist karty nemá. Předplacenka stojí 200 korun (výše přednabitého kreditu) a obsahuje měsíční zvýhodnění v podobě neomezeného volání v síti a 100 MB dat, které lze posléze čerpat po registraci Odměny za dobití po každém dobití kreditu v minimální výši 300 korun. Například zvýhodněný měsíční balíček se 100 minutami v síti a 100 MB dat vyjde na 100 Kč, základní měsíční datový balíček (400 MB) pak na 99 korun, nejvyšší pak obsahuje 2 GB a stojí 299 Kč.

V případě T-Mobilu si ovšem rodiče mohou aktivovat službu Školák, a to za 99 Kč/měsíc. Jednou z výhod je, že se dítě rodiči dovolá i v případě, že nemá kredit (volá na rodičův účet). Přímo v aplikaci Můj T-Mobile lze sledovat nejen stav kreditu dítěte, ale také například objem spotřebovaných mobilních dat. Kredit je možné skrze aplikaci i dobít.

Ani O2 nemá v nabídce žádnou předplacenku určenou pro mladé uživatele, stejně jako T-Mobile pak čerpání zvýhodnění podmiňuje dobitím kreditu v minimální výši 300 korun. Tato odměna má u předplacenky Na!Výběr podobu bezplatného volání v síti a 100 MB dat. Jediný datový balíček obsahuje 400 MB a stojí 99 korun na týden. Zajímavější volbou pro školou povinné by tak mohla být PředplaDENka, v jejímž případě lze za denní poplatek 20 korun volat neomezeně do všech sítí a využívat i bezplatný internet pro zprávy a chat (za denní poplatek ve výši 25 korun lze využívat i neomezené SMS). Jenže při každodenním využití jen tyto služby vyjdou měsíčně na zhruba 600 korun. Data využitelná na surfování po internetu je nutné navíc zakoupit, měsíční balíček s 500 MB stojí 150 korun. K dispozici je i měsíční balíček víkendových volání zdarma, který vyjde na 100 korun.

Na mladé uživatele cílí i někteří virtuální operátoři, a to zejména mobilními daty zdarma. Příkladem je třeba Kaktus, který ještě nedávno nabízel zvýhodnění v podobě Facebooku a Messengeru zdarma. Nedávno jej ovšem nahradil extra daty u nových balíčků (500 MB/100 Kč, 1 GB/150 Kč, 2 GB/200 Kč, 2,5 GB/300 Kč), a to ve výši poloviny základního datového objemu. Tato data navíc jsou určená výhradně k využití na sociální sítě (více zde).

Bezplatná data lze pak získat při dobití předplacenky Mobil.cz, a sice 200 MB až na 30 dnů. K dispozici jsou kromě hlasových i datové balíčky - týdenní s FUP 300 MB (60 Kč) a dva měsíční (700 MB/130 Kč a 2 GB/300 Kč).

Předplacené karty Volání SMS Data Cena SIM Karta 26 (Vodafone) 3,50 Kč/min (s Programem čtyřka na čtyři vybraná čísla jen 1,90 Kč/min) 1,90 Kč (s měsíčním datovým balíčkem neomezené SMS v síti) 100 MB/49 Kč (s měsíčním balíčkem 1,2 GB) zdarma (karta bez počátečního kreditu) Twist karta Neomezené volání v síti (T-Mobile) 3,90 Kč/min (neomezené volání v síti při dobití 300 Kč) 1,90 Kč 100 MB jako odměna za dobití/měsíční balíček s FUP až 2 GB) 200 Kč (karta s kreditem 200 Kč)/zdarma (s kreditem na vyzkoušení 10 Kč) Na!Výběr (O2) 4,90 Kč/min (zdarma v síti/pevné linky při dobití 300 Kč a více) 1,90 Kč 100 MB jako odměna za dobití/400 MB (89 Kč/týden) zdarma (karta bez počátečního kreditu)/150 Kč (karta s kreditem 200 Kč) PředplaDENka (O2) neomezeně do všech sítí (při poplatku 20 Kč/den) 2 Kč neomezený internet pro zprávy a chat (při poplatku 20 Kč/den)/500 MB (150 Kč/měsíc) 200 Kč (karta s kreditem 200 Kč + 100 Kč jako bonus při prvním dobití) Kaktus 2,50 Kč/min 1,50 Kč 1 Kč/MB 100 Kč (karta s kreditem 100 Kč) Mobil.cz 2,20 Kč/min 1,50 Kč zdarma (při dobití 200 MB až na 30 dní)/balíček Extra data (300 MB/60 Kč/10 dní)/balíček Mega data (700 MB/130 Kč/30 dní)/balíček Rychlý giga (2 GB/300 Kč/30 dní) 200 Kč (+ 200 Kč kredit zdarma)

V případě předplacenek je nabídka především díky více než stovce v Česku působících virtuálních operátorů vskutku rozsáhlá. Většina alternativních poskytovatelů mobilních služeb se totiž zaměřuje na předplacené služby. Je tedy určitě z čeho vybírat, přestože ne vždy nabídka cílí na mladé uživatele.

Ale jak jsme vícekrát výše naznačili, předpokladem úspěšného výběru, tedy výběru nejvýhodnější kombinace služeb a měsíčních nákladů, jsou důkladné propočty. Ne vždy vše, co působí na první pohled jako výhodná nabídka, jí ve výsledku opravdu je.