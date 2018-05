Studentské tarify šetří peněženky. Každý operátor však jde vlastní cestou

Mladí uživatelé, potažmo studenti, jsou pro operátory specifickou skupinou. Způsob využívání telefonu je u nich daleko pestřejší než u jiných věkových skupin. Druhou stranou mince jsou jejich finanční možnosti, i tento aspekt musí operátoři brát v potaz.

V jednom se však mladí uživatelé od ostatních skupin neliší. I oni totiž za své peníze nepřekvapivě očekávají co nejlepší skladbu služeb. Především co nejvíce mobilních dat. A zatímco po datové stránce jsou operátoři víceméně štědří, u ostatních služeb někteří z nich škudlí.

Chci co nejvíce dat. Kolik mě to bude stát a co vše dostanu?

Z pohledu maximálního datového objemu si po představení nových tarifů [:kůl:] konkurují nabídky O2 a Vodafonu - v obou případech proti sobě stojí tarify s FUP 10 GB. U O2 jde o vyšší z tarifů, tedy [:kůl:] 10 GB, u Vodafonu pak o již dva roky nabízený studentský tarif #jetovtobě. Oba operátoři si za uvedené tarify naúčtují měsíčně shodných 499 korun. Jenže tím veškerá podobnost končí.

Zatímco u Vodafonu uživatel v rámci měsíčního paušálu získá i neomezené hovory a SMS, u O2 se musí spokojit s jen 120 minutami do všech sítí a neomezenými SMS pouze v síti. Po vyčerpání volných jednotek minutový hovor vyjde na ne zrovna zanedbatelnou částku 3,50 Kč, za textovku do ostatních sítí si O2 naúčtuje 1,50 Kč. Mnohým uživatelům bude oněch 120 minut pravděpodobně stačit. V případě, že volné minuty provolají, mohou celkové měsíční náklady i značně narůst.

Až do konce dubna bylo právě O2 operátorem, který stál na pomyslném chvostu co se maximálně dosažitelného datového objemu u studentských tarifů týče. Po představení nových tarifů se ovšem karty obrátily - nyní se v této pozici nachází T-Mobile, jehož tarif Student poskytuje maximálně 6 GB dat. S tím je ovšem spojený příplatek 199 korun k běžnému měsíčnímu paušálu (399 Kč) v základní podobě, který obsahuje jen 2 GB dat. V 6GB variantě tedy tento tarif vyjde na 598 korun měsíčně, tedy o 99 korun více než konkurenční a o 4 GB bohatší tarify. Standardně tarif T-Mobilu nabízí ještě neomezené SMS do všech sítí a 100 volných minut.

Studentské tarify s maximálním datovým objemem Tarif Hovory SMS Data Paušál [:kůl:] 10 GB (O2) 120 minut do všech sítí, poté 3,50 Kč/min neomezené v síti/1,50 Kč do ostatních sítí 10 GB 499 Kč Student (T-Mobile) 100 minut do všech sítí, poté 3,50 Kč/min neomezené 6 GB (standardní 2 GB + 4GB měsíční balíček) 598 Kč (standardní paušál 399 Kč + 199 Kč za datový balíček) #jetovtobě (Vodafone)

neomezené neomezené 10 GB 499 Kč

Stejně lze u tarifu Student přikoupit i některý z nabízených balíčků s volnými minutami, samozřejmě se to neobejde bez dalšího zvýšení měsíčního paušálu. Právě možností individualizace základního tarifu se T-Mobile liší od konkurence.

Nutno dodat, že i v případě přikoupení obou nejvyšších balíčků vychází studentský tarif výhodněji než standardní tarif Mobil M s FUP navýšeným na 6 GB. Tarif Student s daty navýšenými na 6 GB a neomezenými minutami vyjde totiž na 898 Kč (standardní paušál 399 Kč + 300 Kč za balíček neomezených minut + 199 Kč za 4GB datový balíček), zatímco tarif Mobil M se srovnatelnou skladbou služeb na 1 098 Kč (standardní paušál 799 Kč + 299 Kč za 4GB balíček).

Mohu utratit maximálně 400 korun. Kde za ně dostanu nejvíce?

Mezi studenty se najdou ovšem i tací, kteří se potřebují vejít do striktně nastaveného měsíčního finančního stropu. Pokud by činil 500 Kč, pak by výsledek byl opravdu jednoznačný - studentskému tarifu Vodafonu nemohou ostatní nabídky konkurovat. Za předpokladu, že si uživatel vystačí s 10GB datovou porcí, nezaplatí nad stanovený měsíční finanční strop ani korunu navíc.

Ale co když je oním stropem například částka 400 Kč? Změní se kvůli pouhé stokoruně něco? Ano, změní. Už jen z důvodu, že právě Vodafone jako jediný operátor nemá v portfoliu žádnou levnější alternativu studentského tarifu.

Pokud tedy nemůže student svůj limit určený na mobilní služby navýšit, pak Vodafone automaticky vypadává. Ve hře zůstávají O2 a T-Mobile. A nižší tarify obou těchto operátorů se do čtyřsetkorunového limitu vejdou - tarif [:kůl:] 5 GB od O2 i tarif Student v základní podobě od T-Mobilu vyjdou měsíčně na shodných 399 korun. Nabídnou ovšem za tuto částku shodné služby?

Nikoliv. Určit ten výhodnější však není jednoznačné. Záležet bude na uživatelem preferovaných službách. Pokud by to měla být mobilní data, pak bude jasným vítězem tarif O2 s 5 GB. Tarif T-Mobilu v základu obsahuje pouhé 2 GB.

A stejný výsledek bude mít souboj těchto tarifů i z pohledu volných minut. Zatímco u T-Mobilu je k dispozici jen 100 volných minut, tak O2 jich dává 120. Za každou provolanou minutu hovoru nad rámec volných jednotek si oba operátoři naúčtují shodně 3,50 Kč. U O2 má student díky větší porci volných minut oproti T-Mobilu k dobru 70 korun.

Karty se obrací v případě textovek. Ty lze u O2 posílat neomezeně jen do vlastní sítě, každá SMS zaslaná do jiné sítě pak stojí 1,50 Kč. U T-Mobilu jsou textovky neomezené do všech sítí.

Z výše uvedeného se tak váhy přiklánějí spíše na stranu O2, ovšem pouze za předpokladu, že neomezené SMS nebudou u uživatelů využívajících různé chatovací aplikace rozhodujícím faktorem. U tarifu O2 i T-Mobilu každopádně platí, že pro dodržení výše stanoveného čtyřsetkorunového měsíčního stropu si budete muset vystačit pouze s volnými jednotkami obsaženými v daném tarifu.

Studentské tarify do 400 Kč/měsíc Tarif Hovory SMS Data Paušál [:kůl:] 5 GB (O2) 120 minut do všech sítí, poté 3,50 Kč/min neomezené v síti/1,50 Kč do ostatních sítí 5 GB 399 Kč Student (T-Mobile) 100 minut do všech sítí, poté 3,50 Kč/min

neomezené 2 GB 399 Kč

Chci hlavně neomezeně volat. Který tarif je nejvýhodnější?

Ačkoli se operátoři zaměřují vesměs na data, tak uživatelem preferovanou službou mohou být pouze neomezené hovory. Nabízí se standardně studentský tarif Vodafonu. V takovém případě by student zaplatil 499 Kč měsíčně s tím, že ostatní služby by používal sporadicky. Nelze u operátorů pořídit přeci jen něco finančně přívětivějšího?

Bohužel nejde. Třeba u O2 jsou studentské tarify striktně omezené 120 volnými minutami do všech sítí. Tuto „patovou“ situaci nelze řešit ani přikoupením měsíčního balíčku, od loňského dubna není totiž možné balíček s neomezenými minutami do všech sítí aktivovat.

Zbývá tedy o neomezené volání „vylepšený“ studentský tarif T-Mobilu. Jenže to znamená třísetkorunový příplatek ke standardnímu měsíčnímu paušálu, v takovém případě tarif vyjde na 699 Kč. Tedy o 200 korun dráž než neomezený studentský tarif Vodafonu, který navíc při nižší ceně obsahuje o 8 GB více dat.

Studentské tarify s neomezeným voláním Tarif Hovory SMS Data Paušál Student + balíček neomezených minut (T-Mobile) neomezené neomezené 2 GB 699 Kč (standardní paušál 399 Kč + 300 Kč za balíček neomezených minut) #jetovtobě (Vodafone) neomezené neomezené 10 GB 499 Kč

Na závěr ještě dodejme, že zatímco u O2 a T-Mobilu stačí, aby zájemce o studentský tarif spadal pod věkovou hranici 26 let, tak Vodafone k této podmínce přikládá ještě další. Tarif #jetovtobě si může zřídit uživatel splňující stejně jako u konkurence nejen věkovou podmínku, ale k tomu musí ještě vlastnit platný průkaz ISIC či ISIC Scholar. Jeho vyhotovení vyjde na 350 Kč.