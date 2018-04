Vyplatí se vám některý ze studentských tarifů? Porovnali jsme je

Při volbě mobilního tarifu se studenti neohlížejí jen na jeho strukturu, stejnou váhu při rozhodování kladou i na výši měsíčního paušálu. Operátoři tak pro mladé do 26 let připravují speciální nabídku, vydávají se přitom zcela odlišnými cestami.

Alternativa pro studenty Studentům by měl vyhovovat i tarif MOBIL.cz z nabídky MAFRA. Základní cena volání 2,20 Kč, s balíčkem Třicítka 1,90 Kč. Především je však vždy internet zadarmo.

U O2 mohou studenti vybírat z nabídky tří tarifů, ty plně kopírují standardní neomezené tarify Free. Jediným rozdílem je nižší měsíční paušál, zákazníkům do 26 let totiž operátor poskytuje slevu 50 korun z měsíčního paušálu. I studenti mohou volit mezi tarifem se závazkem a bez úvazku. Při vyvázání se musí počítat měsíčně s o 150 korun vyšším paušálem.

Na první pohled výhodnou výší měsíčního paušálu jde vstříc studentům i T-Mobile, tarif Bav se s Mých 5 vyjde jen na 99,83 korun. Za tuto částku však musí zapomenout nejen na volné jednotky, ale i na data. Jediným zvýhodněním je možnost předvolit pět telefonních čísel ze všech mobilních sítí v ČR, na něž pak minuta hovoru vyjde jen na 2,93 koruny. Standardní sazba za minutový hovor je totiž 4,94 Kč, odeslání SMS bez ohledu na síť stojí 1 korunu. Tarif Bav se s námi Mých 5 je pouze s úvazkem, a to na 12, nebo 24 měsíců.

Na internetových stránkách pak operátor studentům doporučuje také tarif S námi v síti, avšak za standardních podmínek. Tedy bez jakéhokoli zvýhodnění. Co lze však vyčíst až po nahlédnutí do platného ceníku, je tarif S námi v síti+ pro mladé. Ten za měsíční paušál ve výši 399 korun obsahuje neomezené volání v síti, 120 minut do ostatních sítí, neomezené SMS do všech sítí a také 200 MB dat. Minuta hovoru po vyčerpání volných jednotek stojí 3,50 koruny.

Od pondělí 18. srpna pak T-Mobile nabízí také doplňkový tarif S námi sdílený (více čtěte zde), který obsahuje neomezené volání a SMS do všech sítí. K jednomu neomezenému tarifu S námi síť nesíť nebo vyššímu lze pořídit až pět těchto tarifů, každý za 449 korun měsíčně. Všichni uživatelé pak mají k dispozici také sdílených 1,5 až 3 GB dat, která jsou vázána k mateřskému tarifu.

Vodafone pak v těchto dnech představil vylepšenou nabídku pro studenty (více čtěte zde). Tarif pro studenta je určen pro zákazníky ve věku 6 až 26 let. Ti mají za částku 494 korun měsíčně k dispozici 600 volných minut a neomezené SMS do všech sítí. Oproti předchozímu studentskému tarifu, který za 299 korun měsíčně nabídl jen 50 volných minut do všech síti, neomezené SMS do vlastní sítě a 150 MB dat, narostla výrazně i data. Jejich objem u nového tarifu činí 1,2 GB. V případě, že zákazník nevyužije možnosti pořídit tarif společně se smartphonem, je Tarif pro studenta bez úvazku.

Tarif Minuta do vlastní / ostatních sítí Volné jednotky SMS do vlastní / ostatních sítí Data Měsíční paušál Bav se s Mých 5 4,94 Kč (2,93 Kč na vybraných pět čísel) / 4,94 Kč - 1 Kč / 1 Kč - 99,83 Kč S námi v síti+ pro mladé neomezeně / 3,50 Kč (po vyčerpání volných jednotek) Volání a SMS do vlastní sítě + SMS a 120 minut do ostatních sítí obojí neomezeně 200 MB 399 Kč S námi sdílený (doplňkový tarif) neomezeně / neomezeně Volání a SMS do všech sítí obojí neomezeně 1,5 - 3 GB (sdílená data vázaná k mateřskému tarifu) 449 Kč Free O2 neomezeně / 3,50 Kč Volání a SMS do vlastní sítě neomezeně / 1,50 Kč - 199 Kč Free O2 Plus neomezeně / 3,50 Kč (po vyčerpání volných jednotek) Volání a SMS do vlastní sítě + 120 minut do ostatních sítí neomezeně / 1,50 Kč 200 MB 449 Kč Free CZ neomezeně/neomezeně Volání a SMS do všech sítí obojí neomezeně 1,5 GB 699 Kč Tarif pro studenta 5,03 Kč/5,03 Kč 600 minut a neomezené SMS do všech sítí obojí neomezeně 1,2 GB 494 Kč

Šetřete s rozumem: levný neznamená nejvýhodnější

Studenti, pro něž jsou data spíše bonusem, tak mohou volit mezi tarifem Bav se s Mých 5 od T-Mobilu a základním neomezeným tarifem O2. Ani jeden z těchto tarifů totiž neobsahuje data. Avšak jakkoli je výše měsíčního paušálu tarifu T-Mobilu na první pohled lákavá, ve výsledku bude výrazně vyšší. Platit se v tomto případě bude totiž za každý hovor i každou SMS. Skutečná měsíční útrata tak mnohdy výrazně vzroste.

Tarif O2 ve srovnání s paušálem tarifu od T-Mobilu vyjde sice o téměř stokorunu dráže, zákazník má však k dispozici volné minuty a SMS do vlastní sítě. Na stejnou měsíční útratu se zákazník T-Mobilu dostane již po dvaceti provolaných minutách. U O2 lze navíc v případě potřeby přikoupit i data, přikoupením 200 MB dat vzroste měsíční útrata již na 351 korun.

V takovém případě se již vyplatí tarif Free O2 Plus, který vyjde o necelých sto korun dráže, obsahuje však i 120 volných minut do ostatních sítí. Při využití základního tarifu Free by se na shodnou měsíční útratu uživatel dostal již po 28 provolaných minutách do ostatních sítí.

O padesát korun levněji vyjde srovnatelný tarif S námi v síti+ pro mladé od T-Mobilu. Stejně jako tarif Free O2 Plus obsahuje neomezené volání a SMS do vlastní sítě, 120 minut do ostatních sítí a 200 MB dat. Shodná je i sazba za minutový hovor po vyčerpání volných jednotek. Přidává však i neomezené SMS do všech sítí.

Pro datové maniaky

Mladí uživatelé, kteří preferují data, mohou volit ze tří tarifů, vždy po jednom od každého operátora. U T-Mobilu mohou získat sice až 3 GB dat, avšak datový objem je sdílený pro všechny sdílené tarify. Těch může být až pět k mateřskému tarifu, rovným dílem by se tak maximálně 3GB datový objem dělil šesti. Lákadlem může být neomezené volání i SMS do všech sítí, tarif lze však získat jen pouze jako doplňkový k některému již používanému tarifu T-Mobilu.

Pokud tedy nikdo z rodiny není klientem T-Mobilu, musí se student poohlédnout u konkurence. Srovnatelným tarifem je Free CZ od O2, i ten obsahuje neomezené volání a SMS do všech sítí. Dat je k dispozici 1,5 GB, tarif však vyjde při dvouletém úvazku o 250 korun dráže než sdílený tarif T-Mobilu. V bezúvazkové variantě pak stojí 849 korun. Pro studenty, respektive rodiče mladých uživatelů to není již nikterak zanedbatelná částka.

Tarif Vodafonu pak ve srovnání se sdíleným tarifem T-Mobilu stojí o necelých 50 korun více. Uživatel má však k dispozici pouze 600 volných minut do všech sítí, neomezené jsou pouze SMS do všech sítí. I datový objem je nižší, a sice 1,2 GB.

Stejně rozdílnou jako tarifní nabídka pro studenty je i způsob účtování hovorů u jednotlivých operátorů. T-Mobile účtuje po první minutě po 30 sekundách, O2 uplatňuje tarifikaci 60+1 a Vodafone účtuje od začátku hovoru po sekundách.